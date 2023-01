El Puente in Oberammergau: Ein Neuer trägt den Chef-Sombrero

Von: Andreas Mayr

Die drei Macher des Restaurants El Puente in Oberammergau: (v. l.) Gründer Thomas Feldmann, der neue Pächter Luca Diroma und Vorgänger Michael Seibold. © mayr

Frischer Wind weht im El Puente: Michael Seibold hört nach 14 Jahren in dem mexikanischen Restaurant auf. Sein Nachfolger ist Luca Diroma.

Oberammergau – Auch wenn sie sich für ein Foto gerne die Sombreros aufsetzen: Mexikaner sind die drei Frontmänner des El Puente alle drei nicht. Thomas Feldmann, Gründer und mittlerweile 57 Jahre alt, war wenigstens schon in Mexiko und hat gesehen, wie dort gekocht wird. Vor 25 Jahren importierte er die Küche des Landes nach Oberammergau. Seitdem ist das El Puente die erste Anlaufstelle für mexikanisches Essen in der Region. Zum 1. Januar hat neben dem Jahr auch der Pächter gewechselt. Luca Diroma, im Ort bestens bekannt als CSU-Gemeinderat und Sportvereinschef, übernimmt das Kultlokal von Michael Seibold, zuletzt 14 Jahre Inhaber.

Dieser Laden erzählt so viele Geschichten. Etwa die ihrer Inhaber. Feldmann, Seibold und Diroma verbindet natürlich keine direkte Blutlinie, aber so etwas wie das Gastro-Gen. „Das ist das Tolle, dass wir drei uns so gut verstehen. Das hast du selten in der Gastro“, sagt Seibold, 40 Jahre. Gründer Feldmann hat sich seinen Nachfolger selbst ausgesucht, damals Mitte der 2000er-Jahre. Und nun beratschlagten sich die beiden, ob denn Luca Diroma zu diesem speziellen Restaurant passt, das noch immer so aussieht wie bei der Eröffnung 1998. „Der Laden ist zu 99 Prozent unverändert“, sagt Feldmann. Ein befreundeter Kulissenbauer hat damals all die Spielereien gebaut, die Felswand, die Fliesen an der Bar, die legendäre Holzbrücke am Eingang (spanisch: puente), wegen der das Lokal so heißt. Ganz im Geist des Ursprungs will Diroma weitermachen. Er sagt: „Das Grundkonzept ist einzigartig im Oberland. Da hat der Thomas den Zahn der Zeit getroffen.“

Soldaten der Royal Air Force ließen es im El Puente richtig krachen

Wobei das für die Anfangsphase nicht galt. Der bekannte Wirt setzte auf Originalrezepte aus Mexiko, die er von seiner Reise mitgebracht hatte. Doch die Kundschaft ließ etwa die Soßen des Landes reihenweise unberührt zurückgehen. Nach drei erfolgreichen Monaten sei auf einen Schlag nichts los gewesen. Feldmann stand kurz vor der Pleite. Eine Nachbarin wollte sich sogar schon einen der Holztische reservieren für den Fall der Fälle. Auch wenn das gegen sein Prinzip verstieß, europäisierte Feldmann die Gerichte, kochte die Soßen unter anderem mit Sahne – und rettete damit das El Puente. Die einzigen, die das merkten, waren die Amerikaner der Nato-Schule. Der Rest fuhr voll ab auf das eingedeutschte mexikanische Essen.

Von Zeit zu Zeit lud der Gründer eine mexikanische Band aus München ein. Es rührt sich immer viel im El Puente. In einem Winter waren Soldaten der Royal Air Force zum Training in Oberammergau. Jeden Abend ließen sie sich mit dem Bus vorfahren und zündeten drinnen die wildesten Partys ab. Manche sprangen nackt auf den Tisch, andere orderten zur Begrüßung erst einmal 50 Tequila samt Salz, das die Soldaten untereinander von den verschiedensten Körperteilen schleckten. „Die waren irre, wilde Hunde“, sagt Seibold. Legendenumwobene Feiern wie diese machten das Lokal bekannt im ganzen Oberland. Noch heute bekommt man im El Puente beides: gutes Essen und gute Cocktails.

Diroma will seine Visitenkarte hinterlegen

Künftig dürften Stammgäste einige neue Gerichte auf der Karte finden. Diesen Weg schlägt Diroma ein. Ein paar Gerichte der mexikanischen wie der Tex-Mex-Küche möchte er ergänzen, damit seine Visitenkarte im El Puente hinterlegen, sagt der 29-Jährige und hat damit die volle Zustimmung seiner Vorgänger. „Er muss unbedingt seine Handschrift reinbringen“, findet Feldmann.

Genauso verändert Diroma ein paar Dinge, die der Kunde nicht sieht, Stichwort „digitale Arbeitsprozesse“. Das nötige Fachwissen bringt der junge Unternehmer mit. Er wuchs praktisch in der Gastronomie auf, hat Ausbildungen zum Hotelkaufmann und zum Steuerfachangestellten abgeschlossen. Seit Sommer hat er sich von Seibold einlernen lassen. Der wählte seinen Nachfolger selbst aus – wie damals schon Feldmann.

Wohin es ihn nach 14 Jahren El Puente verschlägt, kann er noch nicht sagen, aber er wird wohl der Branche treu bleiben. „Einmal Gastro, immer Gastro“, sagt Seibold. Sorgen muss er sich ohnehin nicht um den neuen Mann. In der Küche steht seit über 20 Jahren derselbe Koch, die Gästezahlen in den ersten Wochen passen auch. Über eine Million Besucher dürfte das El Puente in bald einem Vierteljahrhundert begrüßt haben, kalkulieren die Macher. Diese Erfolgsgeschichte schreibt Diroma weiter. Ein Pflichtpunkt steht noch aus: der Flug nach Mexiko. Diroma sagt: „Das könnte eine Bildungsreise werden.“