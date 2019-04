Ein Oberammergauer erzählt über Trump: Der Ansturm ist enorm

Stephan Bierling ist Professor an der Universität Regensburg und einer der gefragtesten Amerika-Experten in Deutschland. Kürzlich war er selbst verblüfft, wie begehrt seine Vorträge sind.

Oberammergau – Der Applaus während seines Vortrags hält lange an. Stephan Bierling steht inmitten einer ganzen Schar von Besuchern im Gasthof Alte Post in Oberammergau. Er lächelt. Gerade hat er seinen Zuhörern verraten, dass er eigentlich in der BR-Rundschau live den Festakt bezüglich des 70-jährigen Jubiläums der NATO in Washington hätte kommtieren müssen. „Aber ich hab abgesagt, weil ich nach Oberammergau kommen wollte“.

Der renommierte Leiter der Professur an der Universität Regensburg für Internationale Politik und transatlantische Beziehungen ist zur Zeit der gefragteste Amerika-Experte in Deutschland. Aber er ist vor allem eines: ein waschechter Oberammergauer. Deshalb war für ihn klar, dass sein Vortrag über den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump in seiner Heimatgemeinde Vorrang hat.

+ Professor Dr. Stephan Bierling © Joho Zum Infoabend hat der Historische Verein Oberammergau geladen. Der Vorsitzende Franz Kümmerle reservierte recht bescheiden einen kleinen Raum im Gasthaus Alte Post. Gerechnet hatten er und sein Vereinskollege Ludwig Utschneider mit etwa 30 bis 40 Besuchern. Doch wenige Minuten vor Veranstaltungsbeginn war klar, dass dieser Platz nie und nimmer ausreichen wird. Letztlich strömten rund 200 Gäste ins Wirtshaus, um den Amerika-Experten zu hören.

Das Motto des Abends: „Drama, Tweets und Durcheinander – Donald Trump im weißen Haus“. Bierling geht mit dem US-Staatsoberhaupt schonungslos ins Gericht: „Seine Amtszeit ist gekennzeichnet durch den Bruch mit der etablierten amerikanischen Politik, dramatische Kurswechsel, neue Kommunikationsformen und ständige Tabuverletzungen.“

Durch Bierlings jahrzehntelange, intensive Forschung in und über die Vereinigten Staaten hat sich Bierling ein beispielloses Fachwissen angeeignet. Mehr als fünf Jahre lebte, lehrte und studierte er in den USA. „Die dortige Politik betrifft auch uns vor Ort“, stellt er klar. Schließlich ist Oberammergau Standort des NATO-Schulungszentrums. In Garmisch-Partenkirchen ist das George C. Marshall-Center, ein deutsch-amerikanisches sicherheits- und verteidigungspolitisches Studienzentrum.

Viele Arbeitsplätze in Bayern hängen von den Entscheidungen Trumps ab. Würden die Strafzölle eingeführt, „hätte das dramatische Konsequenzen für uns.“ Schließlich ist für die Autobauer BMW und Audi sowie für das Unternehmen Siemens die USA „der wichtigste Handelspartner auf dem Planeten“.

Umso mehr muss Bierling den Kopf schütteln, referiert er über den Milliardär, der im November 2016 überraschend zum Präsidenten der größten Wirtschaftsmacht der Welt gewählt wurde.

„Ich lag damals dreimal falsch“, gesteht er. „Im Vorfeld sagte ich, er wird nur Kurz hell wie ein Stern strahlen und dann implodieren.“ Falsch. „Während des Wahlkampfs dachte ich, er wird braver werden, um auch andere Wählerschichten zu bekommen.“ wieder falsch. „Und als der Polit-Rüpel Präsident wurde meinte ich, spätestens jetzt wird er ruhiger.“ Naja, zum Mal falsch. Deshalb ist er nun für die Wahl in zwei Jahren sicher. „Er hat gute Chancen, noch mal Präsident zu werden.