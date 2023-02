Auf Parkplatz in Oberammergau: Unbekannter zertrümmert Auto-Fensterscheiben - Zweiter Vorfall binnen einer Woche

An der Eugen-Papst-Straße

Ein Parkplatz, zwei demolierte Pkw: Wieder hat die Polizei eine Sachbeschädigung zu vermelden, die an der Eugen-Papst-Straße begangen wurde.

Oberammergau – Ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro ist am Sonntagabend an einem Pkw entstanden. Ein bislang Unbekannter zertrümmerte gegen 20 Uhr mit einem Schlagwerkzeug sämtliche Fensterscheiben des schwarzen Skoda, der auf dem Parkplatz an der Eugen-Papst-Straße, gegenüber des Hotels Böld, in Oberammergau abgestellt war.

Auch die Motorhaube wurde massiv eingedrückt. Wie die hiesige Polizeistation mitteilt, kam es bereits in der Nacht auf Samstag zu einem ähnlichen Vorfall auf dem Parkplatz. Jemand schlug bei einem Ford Puma beide Außenspiegel ab und den linken Frontscheinwerfer ein. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 0 88 22/94 58 30.

