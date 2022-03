Ein Winter mit Hindernissen: Note zwei für die Skisaison am Kolben

Beste Bedingungen haben Wintersportler in dieser Saison im Skigebiet am Kolben vorgefunden und konnten zudem das beeindruckende Panorama genießen.

Investitionen in Höhe von 150.000 Euro geplant

Von Tanja Brinkmann schließen

Die Wintersaison am Kolben ist vorbei. Zur Freude von Geschäftsführer Klement Fend verzeichnet er nach 2018/19 wieder ein Plus. Das fließt direkt in die heuer geplanten Investitionen. Neben einer Rutsche für den Spielplatz an der Bergstation und einer behindertengerechten Toilettenanlage entsteht ein Holzkugel-Wald.

Oberammergau – Klement Fend ist erleichtert. Darüber, dass die Skisaison 2021/22 tatsächlich stattfinden konnte. Und vor allem darüber, dass sie unter Corona-Bedingungen so gut gelaufen ist. Die Schulnote zwei würde er dem Winter geben. „Das Wetter war relativ beständig, wir konnten sehr früh Schnee machen“, fasst der Geschäftsführer der AktivArena am Kolben-GmbH & Co. KG zusammen. Zum ersten Mal seit der Saison 2018/19 verzeichnet er wieder ein Plus, das direkt in die Rücklagen fließt. Ein gewisses Polster tut dem Unternehmen gut, schließlich stehen Investitionen in Höhe von 150.000 Euro auf dem Plan.

Auf 75 Betriebstage kam das Oberammergauer Skigebiet heuer, mehr als 80 sind es nie. „Eigentlich wäre es erst ab 100 rentabel“, sagt Fend, der heuer einen Jahresumsatz in Höhe von drei Millionen Euro anstrebt. Besagte 100 Tage erreichen er und seine Mitarbeiter nie. Kurz vor Weihnachten öffnen sie normalerweise, nach den Faschingsferien ist Schluss. „Wenn die Sonne scheint und draußen kein Schnee liegt, kommt keiner mehr.“ Deshalb stehen seine Anlagen inzwischen still. Nur die Wanklifte, mit denen ein Kartenverbund besteht, sind am Wochenende noch in Betrieb.

+ Klement Fend will Angebote schaffen, die wetterunabhängig sind. © Thomas Sehr

Jeden dritten Winter fährt die Kolben-GmbH im Schnitt ein Minus ein. Das liegt unter anderem an den hohen Betriebskosten, allein die Stromzahlungen für die Beschneiung belaufen sich auf 50.000 bis 60.000 Euro. Da geht das Unternehmen jedes Jahr in Vorleistung, ohne Garantie, ob diese wieder eingefahren werden. „Oder ob wir aufsperren können“, sagt Fend. Wäre es heuer bei der zunächst anvisierten 2G+-Regel für Skigebiete geblieben, „hätten wir nicht aufgemacht“. Dazu kam’s glücklicherweise nicht. Die Kontrollen, ob die Skifahrer tatsächlich geimpft oder genesen sind, forderte allerdings insbesondere die Kassenkräfte enorm. „Die waren nicht zu beneiden und haben mir sehr leidgetan, die mussten sich einiges anhören.“ Dazu kam, dass in verschiedenen Bundesländern unterschiedliche Vorgaben gegolten haben, was ebenfalls zu Unmut und Wartezeiten führte.

4000 Skitourengeher in einer Woche am Kolben

Pandemie-bedingt haben Fend und sein Team die Terrasse am Kolbensattel nicht geöffnet – „die hätten wir einzäunen müssen“ – und auf die beliebten Hüttenabende verzichtet. „Ganz bewusst“, betont er. „Da wird’s eng, die Leute schwitzen.“ Das wollte er seinem Personal – die GmbH beschäftigt 20 Vollzeitkräfte und zuletzt 2 Minijobber – nicht antun. Entscheidend für ihn war, ohne längere Krankheitsperioden durch den Winter zu kommen. Abgesehen von zwei kurzen Ausfällen ist das gelungen, „auch weil unsere Mitarbeiter gut aufgepasst haben“.

Bauchschmerzen bereiten ihm derweil die Variantenfahrer, die Absperrungen missachten und dadurch junge Pflanzen zerstören. „Ich verstehe die Unvernunft der Leute nicht.“ Auch für Tourengeher, die sich nicht an die Aufstiegsroute halten, bringt der Oberammergauer wenig Verständnis auf. In der ersten Februarwoche haben sie erstmals gezählt, wie viele sich vom 9 bis 20 Uhr am Kolben tummeln. „4000 waren’s, am stärksten Tag 800.“ Von denen nutzen allerdings nur etwa 30 Prozent die Parkplätze der Liftbetreiber, die übrigen stellen ihre Autos irgendwo im Ort ab. Damit umgehen sie die Gebühren von 10 Euro unter der Woche, beziehungsweise 15 Euro am Wochenende, an denen Fend weiterhin festhält. „Diese einzuführen war notwendig, um den Skifahrern, die nichts zahlen müssen, Parkplätze zu bieten.“

GmbH ermittelt ihren ökologischen Fußabdruck

Langfristig suchen Fend und die Gesellschafter Möglichkeiten, sich wetterunabhängig zu machen. Was das für die Skisaison bedeutet, dazu äußert sich der Geschäftsführer nicht. „Wir ermitteln gerade unseren ökologischen Fußabdruck.“ Darunter fallen natürlich auch Stromverbrauch und Kosten für die Beschneiung. Genau wie alles Übrige, das Energie frisst. Wie er mit dem Ergebnis umgeht, bleibt abzuwarten. „Die Frage ist, ob wir selber Energie erzeugen. Man muss schauen, was machbar ist.“

Klar ist, dass er und sein Team mit einem relativ kurzen Winter und einer langen Restsaison arbeiten müssen. „Wenn das Wetter schön ist, sind wir voll, fast schon überlaufen.“ Deshalb sollen die Gäste mittels Themenwegen auf Wanderschaft geschickt werden. „Wir müssen schauen, sie in die Fläche zu bringen.“ Auch ein Grund dafür, warum der Kletterwald, der im Oktober 2018 vom Sturm zerstört worden war, nicht mehr aufgebaut wird. Fend verweist dabei auf den Gesellschafterbeschluss, nichts mehr zu bauen, das dem Wind oder Borkenkäfer zum Opfer fallen kann.

Holzkugel-Wald bietet Spielmöglichkeit für Jung und Alt

Entsprechend hat er die diesjährigen Investitionen in Höhe von 150.000 Euro ausgerichtet. Der Spielplatz unweit der Bergstation wird durch eine Rutsche erweitert. Eine neue Aussichtsplattform soll den Besuchern einen einmaligen Blick bescheren und zugleich die gelagerten Rodel des Alpine Coasters vor der Witterung schützen. Zudem werden Außentoiletten, inklusive einer behindertengerechten gebaut. Auch einen Holzkugel-Wald, eine Spielmöglichkeit für Eltern und Kinder, hat Fend im Visier. „Das kostet nicht viel und lässt sich beliebig erweitern.“ Es sind gute Ideen, die den Gästen viel Abwechslung bescheren, „aber nur bei schönem Wetter“. Am Angebot für Regentage tüftelt der Geschäftsführer noch.