Einbruch in Kolbensattelhütte: Täter stehlen Bargeld

Von: Manuela Schauer

Einbrecher waren in der Kolbensattelhütte in Oberammergau am Werk. © privat

Diebe waren in Oberammergau am Werk. Sie brachen in die Kolbensattelhütte ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Oberammergau – Bargeld in Höhe von rund 3000 Euro haben bislang Unbekannte aus einer Kasse im Büro der Kolbensattelhütte in Oberammergau entwendet. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Dienstag um 22.45 Uhr bis Mittwoch, 8.20 Uhr. In dieser Zeit hebelten die Täter ein Fenster der Berghütte auf, brachen die Bürotür auf und holten sich das Geld. Dabei entstand ein zusätzlicher Sachschaden von circa 1500 Euro.

Die Beamten der örtlichen Polizeistation sicherten die Spuren. Jetzt bitten sie die Bevölkerung, insbesondere Skitourengeher, die noch in der Nacht unterwegs waren, um Hinweise. Die Polizei nimmt diese unter Telefon 0 88 22/94 58 30 entgegen.