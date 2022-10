Noch zweimal Halleluja: Besondere Vorstellung zum Ende der Passionsspiele

Alle Mitwirkenden auf der Bühne

Von Tanja Brinkmann schließen

Zum letzten Mal erklingt an diesem Sonntag das Halleluja aus dem Passionstheater. Die Derniere, bei der zehn Minuten vor Schluss die Tore geöffnet werden, ist etwas ganz Besonderes. Das Theater ist ausverkauft, auch über 20 Bischöfe finden sich unter den Besuchern. Für die Mitwirkenden gibt’s im Anschluss ein großes Fest.

Oberammergau – Wehmut, die spürt, wer mit einem Mitwirkenden der Passionsspiele spricht. Aber auch Erleichterung. Darüber, dass man jetzt in Urlaub fahren und auch darüber, dass man sich wieder Familie, Beruf und Freizeit widmen kann. An diesem Sonntag geht eine sehr intensive Zeit zu Ende. Das Gelübdespiel hat Jung und Alt zusammengeschweißt. Neue Freundschaften sind entstanden. „Innerhalb der Garderoben gab es einen wahnsinnig guten Zusammenhalt“, bestätigt Johannes-Darsteller Christoph Stöger. Er gehört zu denen, die etwas „wehmütig auf diese wirklich schöne Zeit zurückblicken“.

Ehe es allerdings Abschied nehmen heißt, steht ihm und den übrigen Mitwirkenden noch die Derniere bevor. Eine ganz besondere Aufführung. Sie endet damit, dass noch einmal alle, die zum Gelingen der Passion beigetragen haben, gemeinsam auf der Bühne stehen. „Auch die Kinder“, sagt Spielleiter Christian Stückl. Damit der große Auftritt gelingt, hat er am Donnerstag nach der Vorstellung noch eine Probe angesetzt, die sein Stellvertreter Abdullah Karaca und Musikalischer Leiter Markus Zwink koordiniert haben. Gemeinsam stimmen an diesem Abend auch alle ein Lied an. Welches? Möglich wäre das jüdische Glaubensbekenntnis „Sch’ma Israel“, verrät Stückl allerdings nicht.

Wehmut macht sich unter den Passions-Mitwirkenden breit

Sicher ist hingegen, dass die Hauptdarsteller, die bei der Premiere nicht auf der Bühne standen, die Derniere, also das letzte Spiel, bestreiten. Neben Stöger ist das auch Rochus Rückel, der bei der Abschluss-Pressekonferenz verriet, „dass die Anspannung nicht nachgelassen hat“. Auch nach über 50 Vorstellungen geht der Jesus-Darsteller noch immer vormittags seinen Text durch. Auf die Passion, seine erste in einer tragenden Rolle, blickt er ebenfalls mit Wehmut zurück: „Es gab viele positive Erlebnisse“, sagt er. „Mich freut sehr, was sich da gesellschaftlich entwickelt hat.“

Ehe er und seine Mitspieler am Sonntag vor ihr Publikum treten, beten sie gemeinsam das Vaterunser – unter anderem mit dem evangelischen Regionalbischof Christian Kopp. „Aus meiner Sicht waren die Passionsspiele ein unglaublicher Erfolg“, sagt Kopp. „Die ganze Welt war zu Gast und wurde begeistert von der großartigen Inszenierung, den leidenschaftlichen Menschen und dem in der Passionsspiel-Zeit so veränderten Ort. Trotz Pandemie und Rückschlägen haben Christian Stückl und sein großes Team eine überreiche Ernte eingefahren.“

Zum Halleluja werden die Tore des Passionstheaters geöffnet

Er ist nicht der einzige kirchliche Würdenträger, der das letzte Spiel besucht. Es haben sich auch 20 katholische Bischöfe mit Begleitung aus allen Teilen der Republik angekündigt. „Die Nachfrage nach Karten war sehr groß“, betont Pressesprecherin Franziska Seher. Gerade Einheimische wüssten, dass sie eine ganz besondere Vorstellung erwartet. „Zehn Minuten vor Schluss zum Halleluja werden die Türen geöffnet.“ Die Wartenden dürfen allerdings nicht wie noch 2010 ins Theater strömen, „da gab’s zu viele Beschwerden, dass sie Zuschauern die Sicht versperrt haben“. Wer trotzdem mitbekommen will, was auf der Bühne passiert und was Stückl zum Abschluss sagt, der kann zur Leinwand auf der Foyer-Seite gehen, auf die das Ganze übertragen wird.

Und dann gibt’s die große Party. Neben dem Passionstheater steht ein Zelt, in dem die Mitwirkenden feiern, was sie in den vergangenen Monaten geleistet haben. 412 000 Besuchern brachten sie die Geschichte von Jesu Leben und Leiden sowie ihre Heimat näher. Ein voller Erfolg.