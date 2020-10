Das Herrchen kann ihm nicht helfen: Hund fällt beim Trinken in die Ammer und schwebt in Lebensgefahr

Das war knapp: Fast wäre in Oberammergau ein Hund in der Ammer ertrunken. Doch die Feuerwehr eilte zur Hilfe.

Oberammergau – Er hat Durst. Will nur kurz ein wenig Wasser trinken. Dann das Unglück: Ein betagter Golden Retriever-Mischling – 13 Jahre alt – stolpert am Ufer und fällt am Übergang des Kolbenbachs zur Ammer ins Nass. Das Wasser ist tief. „Ein Biber hat den Bach an dieser Stelle aufgestaut“, erklärt Feuerwehr-Kommandant Stefan Maier. Der Vierbeiner kommt von alleine nicht mehr ins Trockene. Der Hund schwebt in Lebensgefahr.

Das Herrchen des Mischlings, ebenfalls ein betagter Herr, bringt trotz aller Anstrengungen seinen Freund nicht mehr aus dem Bach. Da der Oberammergauer kein Mobiltelefon besitzt, läuft er den Ammerweg entlang bis in den Ort, um dort die Feuerwehr-Einsatzkräfte zu verständigen.

Maier und seine Kollegen reagieren sofort. Sie bitten die Kollegen der Grainauer Wasserwacht um Unterstützung. Zwölf Feuerwehr-Kameraden düsen mit mehreren Fahrzeugen zu jener Stelle, an der der Senior sein Tier das letzte Mal gesehen hat. Der Golden Retriever ist verschwunden. Die Feuerwehr-Kameraden und die vier Wasserretter befürchten das Schlimmste.

Die Brandbekämpfer lassen eine Drohne aufsteigen. Auf ihrem Bildschirm suchen sie den Abschnitt zwischen Kolbenbach und Ammer Meter für Meter ab. Nach etwa einer Stunde dann endlich ein Lebenszeichen des Vierbeiners. Er hat sich halbherzig ans Ufer gerettet, fand am Schilf entkräftet Halt. Schnell sind die Retter bei ihm. Pitschnass, aber wohlauf übergeben die Feuerwehrmänner den Hund seinem überglücklichem Herrchen. Ein Happy End.