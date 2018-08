Einzeltickets für die Passion 2020: Reservierungen schon möglich

Seit knapp eineinhalb Jahren läuft der Vorverkauf für die Passion 2020. Bislang sind 73 Prozent der Arrangements vergeben. Die große Werbeoffensive startet mit der Spielerwahl im Oktober.

Oberammergau – Die Internationale Tourismus-Börse (ITB) in Berlin ist ein wichtiger Termin für die Macher der Passion 2020. Vergangenes Jahr fiel dort Anfang März der Startschuss für die Arrangements für Reiseveranstalter, seit diesem Jahr können auch Privatleute die Pakete erwerben. Ab März 2019 gehen die Einzeltickets in den Verkauf. Wobei, so richtig stimmt das nicht: Schon jetzt können Interessierte die Karten nämlich reservieren – auch wenn das noch nicht an die ganz große Glocke gehängt wird.

Für die Bekanntgabe nutzen die Verantwortlichen um Werkleiter Walter Rutz den wohl wichtigesten Termin vor der Premiere am 16. Mai 2020: die Gelübdeerneuerung und Spielerwahl am 20. Oktober. „Dann, wenn wir große mediale Aufmerksamkeit haben.“ Das Bayerische Fernsehen überträgt live aus Oberammergau. Regionale und nationale Medien sowie Vertreter von Online-Portalen werden in knapp zwei Monaten das Ammertal-Dorf stürmen. Der E-Mail-Verteiler von Pressesprecher Frederik Mayet umfasst rund 500 Kontakte, die eingeladen werden.

Klar ist schon jetzt, dass der wichtige Tag auf traditionelle Weise begangen wird. Mit dem gemeinsamen Gang zur Kirche, dem ökumenischen Festgottesdienst, der live im Fernsehen zu sehen sein wird, und der Hauptdarsteller-Verkündung auf dem Platz vor dem Theater-Foyer. Dort stehen wieder zwei große Tafeln, auf denen in Schönschrift die Namen derer geschrieben werden, die die großen Rollen übernehmen. Seit 1960 kam dem gelernten Malermeister Wilhelm Häßler die Ehre zuteil, die Kreide in diesem spannenden Moment in die Hand zu nehmen. 2009 war er 78 Jahre alt. Heuer muss für ihn aus Altersgründen ein Nachfolger gesucht werden: Wer das ist, steht laut den Passionsverantwortlichen aber noch nicht fest. Im Zuge des großen Medienrummels rund um die Spielerwahl werden die Menschen dann eben auch auf die Reservierungsmöglichkeiten bei Einzeltickets und den bereits laufenden Paketverkauf aufmerksam gemacht.

Das bisherige Interesse ist laut Rutz gut: „Wir sind zufrieden.“ Demnach sind 73 Prozent der 220 000 angebotenen Arrangements bisher angezahlt worden. Die Zahlen mit 2008 zu vergleichen, ist schwierig. Damals waren bereits 90 Prozent verkauft worden, doch dann brach der amerikanische Markt ein, wurden 100 000 Pakete zurückgegeben. „Der Vergleich hinkt“, erklärt Rutz mit Blick auf die Zahlen. Denn: Vor zehn Jahren gingen zwar mit 305 000 Paketen deutlich mehr als heute auf den Markt. Aber zu anderen Konditionen: Die Reiseveranstalter mussten 25 Prozent anzahlen und erst 90 Tage vor dem gebuchten Spieltermin den Rest überweisen. Diesmal ist die Anzahlung auf vier Schritte geteilt. Die letzte Rate erfolgt 180 Tage vor dem Spieltag – was mehr Sicherheit bringen soll.

Alle Informationen: www.passionsspiele-oberammergau.de