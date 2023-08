Erst der Schweiß, dann das Licht: König-Ludwig-Feuer werden wieder entzündet - Seit 1888 brennt das Kreuz

18 Holzstöße richten die Feuermacher im Vorfeld des königlichen Geburtstags auf. © Privat

Strapazen sind damit verbunden, aber so viel mehr Freude: Jedes Jahr finden die „Ludwigsfeuer“ in Oberammergau statt. Schon im Vorfeld sind die Feuermacher fleißig am Werkeln.

Oberammergau – Bei Einbruch der Dunkelheit richtet sich der Blick nach oben. Zu den Feuern, die in Oberammergau zu Ehren von König Ludwig II. an mehreren Stellen entzündet werden. Wie immer am 24. August, dem Vorabend des Geburtstags des bayerischen Monarchen. Die Krone auf dem Gipfel des Kofels etwa, die römische II auf dem Hebammsberg oder das Kreuz am Kofelflecken. Dabei handelt es sich um die älteste Feuerstelle. Ihr Ursprung geht bin in das 19. Jahrhundert zurück.

Alles begann im Jahr 1888. Fünf Oberammergauer stellten damals zum ersten Mal dort, auf halber Höhe des Kofels, ein Kreuz auf und zündeten es an – um ihrem zwei Jahre zuvor verstorbenem „Kini“ zu gedenken. Der Regent nahm zu Lebzeiten einen hohen Stellenwert im Ort ein. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Da war ich noch das Küken.

Die Männer ahnten nicht, dass sie mit ihrer Aktion eine Tradition ins Leben rufen. Eine, die auch für die Zukunft erhalten werden soll. Nur kleine Dinge bei der Herangehensweise der Feuermacher hat man über Jahrzehnte hinweg angepasst. Kaum jemand weiß das besser als Andreas Ertlmeier und Christian Freißl. Seit einer gefühlten Ewigkeit gehören sie beim König-Ludwig-Feuer zum Team „Kreuz“. Freißl, seit 2002 Chef der Feuermacher, ist seit 30 Jahren dabei. Ertlmeier, derzeit „Dienstältester“, sogar seit 42 Jahren. Zum ersten Mal half Ertlmeier mit 18 Jahren mit. „Da war ich noch das Küken“, erzählt er. Trotz seines jungen Alters respektierten die anderen den Bergwachtler aber.

Damals war er noch einer von 14 fleißigen Mannsbildern am Kreuz, mittlerweile sind’s 20. Eine Folge davon, dass sich die Wege, die die Beteiligten zurücklegen müssen, verlängert haben. Das gilt sowohl für den Aufstieg als auch für die Holzfällerarbeiten im Vorfeld. Bis in die 1980er-Jahre hinein wurde das Brennmaterial für das Kreuz noch im näheren Umfeld der Feuerstelle geschlagen. Der Fokus lag auf kurzen Strecken, schließlich werden 18 Holzstöße à 60 Scheit benötigt, erklärt Freißl. Diese schichtet die Kofelflecken-Mannschaft im Kreuzverfahren zu jeweils zehn Lagen auf, was insgesamt rund vier Ster Holz entspricht.

Nach und nach konzentrierten sich die Ammergauer zunehmend auf krankes oder von Käfer befallenes Holz. Die Konsequenz: Sie mussten weitere Wege bestreiten. Deshalb kommen rund um die Feuerstelle mittlerweile diverse Seilbahnen als Packeselzum Einsatz, die allen die Arbeit etwas erleichtern sollen.

Die Kofel-Feuer: Unterhalb der Krone am Gipfel wird das Kreuz entzündet. © Doll

Erschwert wurde ihre Tätigkeit ohnehin immer wieder: durch verschiedene Umwelteinflüsse. Ganz besonders Mitte der 1980er-Jahre, als es zu einem großen Murenabgang im Bereich des Kofelfleckens kam. Der Schlamm riss große Teile der bisherigen Trasse mit und legte ein großes Stück Felsen frei. Der alte Weg, den Ertlmeier aus seiner Anfangszeit noch kennt, war Geschichte. Ein neuer musste her. Doch der Fels erschwerte den Bau. Abhilfe schafft bis heute eine über 15 Meter lange Eisenleiter. Der aus mehreren kleinen Leitern bestehende Zubringer stammt, wie sollte es in Oberammergau anders sein, aus dem Passionstheater.

Bei all ihrer Erfahrung bleiben das Wetter und äußere Einflüsse ein oft unkalkulierbares Risiko für die Feuermacher. Wenn es beispielsweise drei bis vier Wochen zuvor keine Niederschläge gegeben hat, schaut’s schlecht aus, weiß Freißl. So wie 2003, als das Ludwigsfeuer wegen akuter Waldbrandgefahr pausieren musste.

Nicht immer herrschte Harmonie im Tal

Sicherheit spielt stets eine dominierende Rolle. Nicht nur in Bezug auf die Natur, sondern auch auf die Feuermacher selbst. Deshalb kommen alle Beteiligten traditionell am Gründonnerstag zusammen, um bei einer Brotzeit Vorbereitungen für Ende August zu treffen. Dabei geht es auch um die Instandsetzung der Wege. „Irgendetwas ist immer“, sagt Freißl. Umso glücklicher zeigt sich der Chef, dass er immer auf seine Mitstreiter bauen kann: „Wir haben eine großartige Truppe, auf die ich mich zu 100 Prozent verlassen kann“, betont er. Etwas, dass ihn „sehr stolz“ macht. Mindestens drei Treffen sind nötig. Zum Holzfällen, für Reparaturen oder andere Arbeiten – ein Kraftakt für alle. Daneben haben sich die Feuermacher in den vergangenen Jahrzehnten auch der Aufforstung im Bereich ihres Standorts verschrieben. Mehrere Pflanzaktionen fanden bereits statt.

Am 24. August gilt es, die Natur im Auge zu behalten. „Steinschläge sind immer ein Thema bei so vielen Leuten“, betont Freißl. Denn zu den 20 Feuermachern gesellt sich noch einmal etwa die gleiche Zahl an Musikern. Seit 1914 sorgen sie – ausschließlich mit Blechblasinstrumenten – für die passende Umrahmung. Neben dem Choral „Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre“ erklingt zum Andenken an die verstorbenen Kollegen „Der gute Kamerad“ sowie die Bayernhymne.

Sobald die letzten Töne verklungen sind, geht’s hinab ins Tal. Dort treffen die tatkräftigen Kerle aller Feuerstellen aufeinander. Früher, erzählt Ertlmeier, sei diese Begegnung mit Vorsicht zu genießen gewesen. Denn in den 1970er-Jahren war eine Debatte um eine Reformierung der Passionsspiele (Rosner-Passion) entbrannt, die das Dorf in verschiedene Lager spaltete. So auch die Feuermacher. „Damals hat man schon aufpassen müssen, was man zu wem sagt“, meint Ertlmeier. Alles Geschichte. Denn das Duo untermauert: „Bei uns geht’s immer friedlich zu.“

Tobias Schwaninger