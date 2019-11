Oberammergauer Passionsspiele: Jesus zum ersten Mal am Kreuz

Freunde von ihm schauten zu, als sich Christus-Darsteller Rochus Rückel zum ersten Mal ans Kreuz „schlagen“ ließ.

Oberammergau – Wie es sich anfühlt, bei den Oberammergauer Passionsspielen im nächsten Jahr (Premiere: 16. Mai 2020) am Kreuz zu hängen, das hat jetzt Jesus-Darsteller Rochus Rückel zum ersten Mal am eigenen Leib erfahren. Hintergrund dieser „Hängeprobe“ auf der großen Freilichtbühne im Passionstheater war, Kreuz und Hängepunkte an die Größe von Rückel anzupassen: „Letztes Mal, 2010, war ich ja noch ein Bub. Ich war im ersten Moment schon ein bisserl überrascht, dass es nicht so hoch war wie gedacht.“

Rund eine Viertelstunde verbrachte der Student der Luft- und Raumfahrtechnik – er ist der zweitjüngste Christus in der fast 400-jährigen Geschichte der Passionsspiele – am Kreuz: Gesichert durch einen Beckengurt, die Füße auf einem kleinen Sockel, die Hände an den Querbalken des Kreuzes fixiert. Insgesamt empfand Rückel die Prozedur als „relativ entspannt, weil ja drunten nur ein paar Handwerker und Freunde von mir standen.“

Das dürfte sich bei den Aufführungen ab Mai wohl ändern. Zum einen durch die körperliche Anstrengung und Anspannung, jeweils zehn Minuten zunächst als Jesus im Todeskampf und dann als toter Jesus am Kreuz zu hängen. Und dann der psychische Moment: „Ich weiß noch nicht, wie es sein wird. Du hast fast nichts an, spürst die Kälte auf dieser riesigen Bühne und fast 5000 Leute schauen auf Dich. Das könnte eine beklemmende Situation werden“, so der 23-Jährige.

Am 7. Dezember sollen die Leseproben zur Passion beginnen. Rochus Rückel freut sich schon darauf, „dass es dann endlich losgeht“.