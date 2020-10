Passion 2022 in Oberammergau: Fakten vor Kaffeesatz-Leserei

Was passiert, wenn coronabedingt bei der Passion 2022 nur die Hälfte an Besucher ins Theater darf? Wer kann dann sein gekauftes Ticket behalten? Wer nicht? Die Parteilosen in Oberammergau wollen Infos – am liebsten noch heute statt morgen. Doch Werkleiter Walter Rutz kann noch keine Antworten liefern.

Oberammergau – Eine Glaskugel bräuchte Walter Rutz. Jenes traditionelle Requisit des Okkultismus, das zur Wahrsagerei genutzt wird. Oder um verlässlich in die Zukunft zu blicken. Hätte der Werkleiter dieses magische Instrument, wäre die Gemeinderatssitzung am Mittwoch wesentlich produktiver vonstatten gegangen. Dann hätte Rutz dem Oberammergauer Gremium nämlich hieb- und stichfest aufzählen können, welche alternativen Szenarien es gibt, falls Corona auch bei den Passionsspielen 2022 den Alltag beherrscht. Was passiert, wenn nur die Hälfte der Besucher ins Theater dürfen – oder nur die Hälfte der Darsteller auf die Bühne? Doch hat Rutz eben jene Kristallkugel nicht. Weswegen er sich ziemlich verwundert zeigte über einen Antrag der Parteilosen Wählergemeinschaft (PWG), der in der Sitzung behandelt werden musste.

Die Fraktion fordert Antworten, will Fakten – und die so schnell wie möglich. Die Parteilosen verlangen, dass Bürgermeister Andreas Rödl beziehungsweise Werkleiter Walter Rutz flott verbindliche Informationen über sämtliche Alternativen liefern, die coronabedingt 2022 theoretisch passieren könnten. Wer darf sein Ticket behalten, wenn die Verantwortlichen die Besucherzahl reduzieren müssen? Wird gelost? Werden Vorstellungen ins Jahr 2023 verschoben? Wann genau müssen der Gemeinderat beziehungsweise der Werkausschuss Entscheidungen für die Premiere 2022 treffen?

Der straffe Zeitplan, den die PWG vorgibt, ist für Werkleiter Walter Rutz nicht umsetzbar

Alles Themen, mit denen sich Rutz bereits intensiv beschäftigt hat. Dass der Gemeinderat über sämtliche neuen Fakten und Infos zum Gelübdespiel gefüttert wird, ist für ihn selbstverständlich. Was den Werkleiter allerdings aufstößt, ist der straffe Zeitplan, den die PWG in ihrem Antrag vorgibt. Alternativ-Szenarien sollte Rutz bereits bis spätestens 28. Februar 2021 liefern. Die Zeitpunkte, wann der Gemeinderat Entscheidungen zu treffen hat, sollen bereits bis 31. Dezember dieses Jahres vorgelegt werden. Und bis zum 30. November soll der Werkausschuss darüber informiert werden.“ Ludwig Utschneider, PWG-Fraktionsvorsitzender, will mit seinem Antrag verhindern, dass das Gremium 2021 ins Rudern kommt und „wichtige Entscheidungen überstürzt fällen muss“. Das sei bereits bei den Vorbereitungen zur Passion 2020 passiert, sagt Michael Fux, stellvertretender Fraktionsvorsitzender. „Relevante Entscheidungen sind immer sehr kurzfristig in die Gremien gebracht worden“, meint Fux. „Das soll sich ändern und ein frühzeitiges Beraten und Beschlussfassen ermöglichen.“

Zum jetzigen Zeitpunkt ist für Rutz eine Planung der genauen Taktung unmöglich. Wegen der Corona-Pandemie gibt es fast täglich neue Änderungen, neue ausgewiesene Risikogebiete, neue Infektionen, neue Probleme. „Solange kein Impfstoff oder Medikament auf den Markt kommt, ist an eine detaillierte Planung nicht zu denken.“ Geschweige denn, ein Szenario seriös darzustellen. „Wir müssen jetzt zuerst den Winter hinter uns bringen. Der wird hart.“ Bis dahin müsse man einfach „die Füße still halten“. Denn Rutz rechnet frühestens Mitte 2021 mit belastbaren Angaben, weshalb die zeitlichen Forderungen der PWG für ihn unstemmbar sind. Rutz will abwarten und schauen, wie die geplante Fußball-Europameisterschaft 2021 über die Bühne geht. „Daraus können wir Erkenntnisse für zukünftige Großveranstaltungen ziehen.“ Alles davor sei Zukunftsmusik.

Der Antrag hat einen guten Ansatz, aber ich höre ein bissl Panik raus, und die ist nicht angebracht. Uns sollte lieber der Optimismus tragen, den wir auf 2022 verschoben haben.

Im Antrag fordert die PWG zudem, Einsparpotenziale aus dem am 3. Juni 2020 beschlossenen Budget herauszuarbeiten. Spielraum gibt es aber nicht mehr viel. „Sollte es zu einer Reduzierung der Darsteller auf der Bühne kommen, werden folglich die Personalkosten und jene im Bereich Kostüm voraussichtlich sinken.“ Jedoch sollten auch hier „keine Mutmaßungen angestellt“ werden. Denn Personal wird nur dann eingespart, wenn auch die Besucherzahlen schrumpfen müssen.

Gemeinderat Oberammergau stimmt Antrag zu, aber unter einer Prämisse

Deshalb hat der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen, dem PWG-Antrag zuzustimmen mit der Prämisse, dass sich Rutz die Zeitplanung selbst einteilen darf. „Sofern es etwas zu berichten gibt, werdet Ihr es sofort erfahren.“ In monatlichen Sitzzungen informiert der Werkleiter künftig die Werkausschussmitglieder.

Überzeugt, dass die Passion stattfindet, ist Rutz trotzdem. „Wir verkaufen zurzeit das volle Haus.“ Als gebe es kein Corona. Genau das ist der nötige Enthusiasmus, den auch Florian Schwarzfischer sehen will. Der BIO-Gemeinderat versteht das Problem von Rutz. „Ihr gebt ihm einen Auftrag, den er nicht leisten kann“, sagt Schwarzfischer in Richtung Utschneider und Michael Fux. „Der Antrag hat einen guten Ansatz, aber ich höre ein bissl Panik raus, und die ist nicht angebracht. Uns sollte lieber der Optimismus tragen, wir haben den verschoben auf 2022. Wie viele Menschen dann ins Theater dürfen, wird dann die Situation zeigen. Er kann ja nicht in die Glaskugel schauen.“ Denn Schwarzfischer weiß: „Du kannst dir viele Gedanken machen, aber das Leben stellt dir andere Weichen.“