Feiern, mitsingen, tanzen auf der Brettl-Nacht in Oberammergau

Feiern, mitsingen, tanzen – zum vorerst letzten Mal findet die Ammergauer Brettl-Nacht heuer statt. Das Programm lässt kaum Wünsche offen. Musikalische Routiniers wie Neuentdeckungen treten auf.

Oberammergau – Der Ansatz war gut. Davon ist Rupert Reggel überzeugt. Die Brettl-Nacht in Oberammergau brachte Leben in den Ort. Der Organisator von holiday-event sagt aber auch: „Viel wird zur Gewohnheit.“ Für ihn ist es an der Zeit, das Format zu überdenken, neue Ideen reifen zu lassen, die die Veranstaltung für Besucher wieder attraktiver machen. Die Passionsspiele, findet Reggel, seien der geeignete Zeitpunkt, um eine kreative Pause einzulegen (wir berichteten). Doch zuerst soll noch einmal richtig gefeiert werden. Das Programm für die diesjährige Auflage am Samstag, 26. Januar, sei komplett auf Party ausgerichtet.

Änderungen gehörten stets zur Brettl-Nacht. Das ist heuer nicht anders. Reggel verzichtet auf Kabarett. Ganz bewusst. „Das ist fast inflationär geworden“, sagt er. Auch im Fernsehen. Außerdem sei es mittlerweile schwierig geworden, gute Leute für ein Wochenende, „die Verdientage“, zu engagieren. Sie sind in der Regel ausgebucht. Oder aber der Auftritt allein kostet pro Person gerechnet mehr als der Gesamteintritt für die Brettl-Nacht.

+ Sind Rock’n’Roller durch und durch: die Musiker der „Root Bootleg Band. © Privat

Beim Festival dominiert die Musik. Zu hören sind die verschiedensten Stilrichtungen. „Wir haben zwei Aufhänger“, sagt Reggel. Zum einen „Buck Roger & The Sidetracker“ aus München. Die Gruppe hat beim fünften Heimatsound-Wettbewerb von Bayern 2 den Sieg eingefahren und eröffnete das Festival im Passionstheater. Ihr Sound – stimmgewaltig, variabel und unberechenbar. Ein Wechselspiel aus Rock’n’Roll, Brassmusik und Mundart-Pop.

Fast hätte den Musikern aus Texas, Caracas und Kinding noch jemand den Triumph vergeigt. Doch am Ende landeten die Indierocker von „Mary Lou“ – bestehend aus vier Sandkastenfreunden aus Schwabsoien – auf Platz zwei. Bei der Brettl-Nacht sind nun beide Bands nebeneinander zu hören und nutzen die Plattform, weiter auf sich aufmerksam zu machen. Reggel betont: Die Veranstaltung in Oberammergau „ist ein Sprungbrett“. Neuentdeckungen mit Karrierepotenzial aber überhaupt aus der Masse herauszupicken, dafür brauche es ein gutes Händchen.

+ Durchstarter „Mary Lou“: Die Band holte den zweiten Platz beim Heimatsound-Wettbewerb. © Privat

Wie immer achtet der Organisator auf eine bunte Mischung zwischen Neulingen und Routiniers. Deshalb dürfen bei der „Mega-Abschiedsparty“ die „BeatBulls“ nicht fehlen. Sie können mittlerweile getrost als Lokalmatadore bezeichnet werden. Eine heiße Bühnenshow wird auch die gefragte Rock’n’Roll- und R&B-Formation „Root Bootleg Band“ abliefern. Womöglich der letzte Auftritt in der aktuellen Besetzung.

Das Programm runden „Rowa Ash“ ab, die auf gekonnte Weise Spaß mit fetziger Musik verbinden und dazu auf Bairisch singen. Ein Wiedersehen gibt es zudem mit den „Rat Race Killers“, die im vergangenen Jahr im Bemsl gewaltig einheizten. Mit Coverliedern aus Rock und Pop aus den 1970er-Jahren sowie abwechslungsreichen Eigenkompositionen überzeugten sie das Publikum voll und ganz. Wer dann noch nicht genug hat, der ist bei der Aftershowparty mit „Deejoy“ gut aufgehoben. Er hatte bereits bei der letzten Auflage das Kleine Theater zum Kochen gebracht.

Sieben Auftritte an sechs Orten stehen dieses Mal auf dem Programm. Nur ein alter Brettl-Nacht-Hase schaut in diesem Jahr nicht vorbei: Hanse Schoierer („Haberfeldtreiber“). „Er war Inventar“, sagt Reggel. Aus Termingründen musste er absagen – und verpasst damit die „Mega-Abschiedsparty“.

Weitere Informationen

Tickets: Karten für elf Euro im Vorverkauf sind in allen beteiligten Lokalen sowie bei Bebba Naturtextilien, Haarvanna Cut und SammelSurium in Oberammergau, im Kaffeehaus Krönner in Garmisch-Partenkirchen und in Murnau bei der Parfümerie Rebholz. Tickets im Vorverkauf gibt’s bis einschließlich Donnerstag, 24. Januar. Restkarten können an der Abendkasse für 14 Euro gekauft werden.

Auftritte: BeatBulls (20 Uhr) – Gleis 1; Rowa Ash (20 Uhr) – Zur Tini; Mary Lou (20 Uhr) – Alte Post; Rat Race Killers (20.30 Uhr) – Bemsl; Buck Roger & The Sidetrackers (20.30 Uhr) – s’Wirtshaus; Root Bootleg Band (21.30 Uhr) – Kleines Theater; Mister Deejoy (24 Uhr) – Kleines Theater.