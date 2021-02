Passionsspiele 2022: Jetzt wuchern die Haare wieder - Vertrauen auf Merkels Versprechen

Ein Jahr nach der Absage der Passionsspiele Oberammergau gehen die Verantwortlichen nun wieder in die Vollen. Mit dem Haar- und Barterlass ändert sich nun auch wieder das optische Erscheinungsbild der Mitwirkenden. Die alle eine Hoffnung eint.

Es ist wieder so weit gewesen: Der Haar- und Barterlass für die Passionsspiele 2022 stand am Aschermittwoch auf dem Programm.

Ab diesem Tag müssen sich die meisten Darsteller die Haare wachsen lassen. Beim Bart ist das Ganze wegen Corona lockerer geregelt.

Spielleiter Christian Stückl und Co. hoffen, dass die Passion 2022 stattfinden kann. So geht es auch den Gästen, die schon fleißig Tickets ordnern.

Oberammergau – Christian Stückl steht am Rande der Bühne, hält das Plakat an die Tafel. An seiner Seite bewaffnet sich Andreas Rödl mit dem Tacker. Oberammergaus Bürgermeister drückt ihn auf die obere linke Hälfte des Plakats. Klack, fest. „Schau’, dass es grad wird“, fordert ihn der Spielleiter der Passion auf. Oben rechts – klack, fest. Unten noch zweimal. „Damit“, sagt Stückl kurz nach 11 Uhr in Richtung der Presse-Kameras, „ist es offiziell.“ In diesem Moment bricht die 15-monatige Wucher-Phase in Oberammergau wieder an.

Rödl hat seine Premiere beim traditionellen Haar- und Barterlass bewältigt. Zum ersten Mal hängt er das Plakat mit dem Aufruf für das Gros der Darsteller auf, ab sofort auf den Friseurbesuch und den Rasierer zu verzichten, um somit optisch in die Rollen hineinzuwachsen. „Ich hätte nicht gedacht, dass der Anschlag in meine Amtszeit fällt“, sagt der Rathauschef, der bei den Wahlen 2020 auf den Gemeindethron katapultiert wurde. Ob er dort 2029, im Jahr vor den übernächsten Passionsspielen, noch sitzt, weiß heute niemand.

Wegen Corona: Pressekonferenz per Live-Stream

Er zupft an seiner FFP2-Maske herum. An der Seite blitzt sein Bart heraus. In der Früh hat er ihn noch ein bisschen gestutzt. „Bis 11 Uhr durfte ich ja noch“, sagt er, schielt zu Stückl hinüber und lacht. Bis 2022 muss auch er jetzt seine Haare sprießen lassen. In seinem früheren Beruf als Polizist kam er nur für Rollen mit kurzem Schnitt in Frage. Diesmal aber singt er im Chor – mit Mähne im Gesicht und auf dem Kopf. Und freut sich drauf, auch wenn die Corona-Pandemie wie ein Damoklesschwert über dem Gelübdespiel schwebt.

Der aktuelle Lockdown macht auch für diesen bedeutsamen Termin am Aschermittwoch – er gilt als Startschuss für die Passion –keine Ausnahme. Schauen Stückl und Co. sonst in das Antlitz von zahlreichen Mitwirkenden und Medienvertretern, blicken sie diesmal in die Kamera. Die Pressekonferenz wird per Live-Stream ausgestrahlt. Nur eine Rumpftruppe ist vor Ort.

Wir müssen Nähe wieder lernen.

Rödl nutzt die digitale Übertragung. Als würde er Bundeskanzlerin Angela Merkel direkt anreden, erinnert er an ihr „Versprechen“, dass am 21. September alle die Möglichkeit zur Impfung bekommen. „Das würde gut in unseren Zeitplan passen.“ Denn im Oktober starten die Proben für Chor und Orchester. Anders als der Bürgermeister zeigt sich Stückl weniger zuversichtlich, was die Politik betrifft. Trotzdem aber vorsichtig optimistisch, dass die insgesamt 103 Aufführungen im kommenden Jahr stattfinden. „Ich bin fest im Glauben, dass das funktioniert.“

Wie 2020 musste die Passion bereits vor 100 Jahren einmal ausfallen. Des Ersten Weltkriegs wegen. Und aufgrund einer Pandemie: der Spanischen Grippe. „Das ist schon verrückt“, sagt Stückl. Der 59-Jährige verschließt nicht die Augen davor, dass es auch für 2022 noch schwierig werden könnte. „Aber wir müssen Hoffnung ausstrahlen“, betont er. Die Verantwortlichen wollen vor Publikum spielen, die Passion weder streamen, noch, dass es zu einer „Schachbrettlösung“ mit leeren Plätzen kommt. 800 Mitwirkende stehen bei manchen Szenen auf der Bühne. Unvorstellbar aktuell. Von den Regeln her. Aber auch, weil sich der Mensch an Distanz gewöhnt hat. „Wir müssen Nähe wieder lernen.“

Ticketverkäufe laufen bestens

Die Gäste aus allen Ecken der Welt jedenfalls rechnen mit einer Passion 2022. Die Ticketverkäufe sprechen eine deutliche Sprache. Die Auslastung liegt bei 65 Prozent, sagt Walter Rutz, der für die wirtschaftliche Planung zuständig zeichnet. Über 40.000 Karten mehr als zum gleichen Zeitpunkt 2019 wurden bislang geordert. Im Ort selbst, ergänzt Stückl, spürt er es: „Die Leute haben wieder Lust.“

In dieser Woche wurden die Teilnehmer angeschrieben. Sie sollen Bescheid geben, ob sie wieder mitmachen. Bis Ende März herrscht Klarheit. Zwar beginnen die Vorbereitungen bei null, doch wer möchte, darf seine Rolle behalten. Bei den Hauptdarstellern weiß der Spielleiter derzeit von keinen Änderungen. Dafür aber, dass es die jüngste Besetzung in der fast 400-jährigen Geschichte der Passion sein wird. Er schaut zum 37-jährigen Frederik Mayet, den Jesus, und scherzt: „Okay, der Fredi ist nur noch mitteljung.“ Sein blondes Haar versteckt der Hauptdarsteller unter seiner Mütze. Der Friseurbesuch fiel aus. Schließlich haben die Salons seit Oktober geschlossen. Rödl formuliert es so: „Da hat uns die Politik vorgegriffen.“