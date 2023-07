Heimatsound-Festival steigt wieder: 14 Bands heizen im Passionstheater ein

Von: Tanja Brinkmann

Volles Haus: Zum Heimatsound-Festival kommen 3300 Zuhörer ins Oberammergauer Passionstheater. © Passionstheater

14 Bands, die an zwei Tagen für gute Stimmung sorgen – das macht das Heimatsound-Festival in Oberammergau aus. Die Kult-Veranstaltung findet am Wochenende 28./29. Juli wieder im Passionstheater statt. Mit etwas Glück ergattert man noch eine Karte.

Oberammergau – Nach drei Jahren Zwangspause – erst zweimal wegen Corona, dann der Passion geschuldet – wird das Oberammergauer Passionstheater an diesem Wochenende wieder zur Festival-Bühne. Endlich. Heimatsound ist angesagt am Freitag, 28., und Samstag, 29. Juli. Eine Veranstaltung, die seit ihrer Erstauflage 2013 längst Kultcharakter erreicht hat. Knapp vier Stunden dauerte es, dann waren alle Karten weg. „Die meisten kaufen die Zwei-Tages-Festivaltickets“, sagt Frederik Mayet, Geschäftsführer der Passionstheater GmbH. Auch um die Atmosphäre besser aufsaugen zu können. Und um keinen der Musikacts zu verpassen, die überwiegend aus Bayern, aber auch aus Österreich und der Schweiz kommen. Viele Besucher bleiben gleich über Nacht, campen auf einer der beiden Wiesen hinter dem Theater oder am Ammerdamm. Ganz entspannt, das macht das Heimatsound-Festival in Oberammergau aus.

Feiern, als gäbe es kein Morgen: Pam Pam Ida macht’s am Freitag möglich. © Foto-Weinretter.de/Passionstheater

14 Bands haben Mayet und Till Hofmann, die das Programm verantworten, eingeladen. Darunter finden sich Gruppen, die schon mal im Ammertal aufgetreten sind, wie Pam Pam Ida, Django 3000 oder Voodoo Jürgens, und Neuentdeckungen, wie Black Sea Dahu aus der Schweiz, Malva aus München und Steiner & Madlaina aus Zürich. „Melancholischer Pop mit ganz starken Texten, etwas ruhiger, aber mit ganz viel Kraft“, beschreibt Mayet deren Musik. Klar freut er sich auf alle. Neben Django 3000 und Dicht & Ergreifend „kommen viele gute Bands, die man nicht so kennt“. Slatec, den Ableger einer Bigband mit aberwitziger Techno-Performance zählt er dazu. „Ich bin sicher, dass es gut wird“, betont er.

Die 3300 Karten, die pro Tag zur Verfügung stehen, sind vergriffen. „Es kommt aber immer noch etwas zurück“, sagt Mayet. Mit etwas Glück ergattern also Festival-Besucher eines der begehrten Tickets direkt vor Ort. Sollte das nicht klappen, können sie sich am Passionstheater niederlassen. „Etwas trinken, einen Burger essen, der Musik lauschen und das Flair genießen.“ Die Türen sind offen, so dass man auch einen Blick auf die Bühne erhaschen kann. Erfahrungsgemäß ist auch die Stimmung draußen hervorragend, wo sich bei entsprechenden Temperaturen noch einmal um die 1000 Besucher tummeln. Darunter finden sich unter anderem rund 100 Oberammergauer, die ehrenamtlich beim Ausschank, beim Camping oder an anderen Stellen helfen. Auch hier zeigt sich: „Heimatsound ist ein Festival für alle Generationen“, betont Mayet. Das passt zu Oberammergau, wo nicht nur während den Passionsspielen gerne Jung und Alt miteinander feiern. Wenn auch noch das Wetter mitspielt, wovon Mayet ausgeht, steht der achten Auflage nichts im Weg.

Die Bands: Freitag:

15.15 Uhr: Widersacher aller Liedermacher

16.15 Uhr: Monika Roscher Bigband

17.45 Uhr: Django 3000

19.15 Uhr: Cari Cari

20.45 Uhr: Pam Pam Ida

22.15 Uhr: Ringlstetter & Band

23.45 Uhr: Slatec Samstag:

14 Uhr: Malva

15.30 Uhr: Steiner & Madlaina

17 Uhr: Monaco F.

18.30 Uhr: Black Sea Dahu

20.05: Voodoo Jürgens

21.35 Uhr: Bruckner

23.05: Dicht & Ergreifend