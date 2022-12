Studio 54 trifft auf Bravo Hits: Thomas Zigon organisiert Silvester-Gala für den guten Zweck

Von: Manuela Schauer

Gold und Glitzer: Nicht nur musikalisch machen die Musical-Darsteller bei der Gala auf sich aufmerksam, sondern auch mit ihrem Outfit. © privat

Eine Reise durch die Musikgeschichte - das bieten Thomas Zigon und Freunde am 31. Dezember in Oberammergau bei einer Silvester-Gala. Danach steigt eine Party.

Oberammergau – Die Frage kommt im Dezember so zuverlässig wie der Nikolaus. Bei vielen ploppt sie auf. Wie verbringt man den Jahreswechsel – gemütlich bei Fondue mit Freunden, an einem romantischen Platzerl in trauter Zweisamkeit oder bei einer feuchtfröhlichen Party? Thomas Zigon macht’s Unentschlossenen heuer leicht und liefert eine verlockende Antwort: Er nimmt sie bei der Silvester-Gala in Oberammergau mit auf eine besondere Reise durch die Musikgeschichte.

Seit 2013 stehen Zigon und seine Freunde in regelmäßiger Wiederholung im Ammergauer Haus auf der Bühne. Mit der Reihe „Musical Meets . . .“ hat sich der 36-Jährige und seine Kollegen aus der Branche einen Namen gemacht. 2019 entführten sie das Publikum im August in die Welt der Zeichentrickfilme. Danach war erst einmal Schluss. Wegen Corona und der erst abgesagten und dann stattfindenden Passion. Heuer aber wollte Zigon wieder angreifen. „Es wäre doch schade, wenn man das Jahr verstreichen lässt“, meint der Oberammergauer, der in Augsburg lebt.

Motto: Spaß, Spaß, Spaß

Schon lange wurschtelt der Musical-Darsteller an dem Programm herum. „Seit September ist es akuter.“ Seit wenigen Wochen befindet sich der Papa einer kleinen Tochter in Elternzeit. Ein Fulltime-Job sozusagen. „Da habe ich mir gedacht, da haue ich mir den Kalender noch voll“, sagt er und lacht. Doch verfügt Zigon über Erfahrung bei der Organisation, er und seine Kollegen sind zudem Profis. Am 26. Dezember reisen sie an. Die Tage darauf „proben wir knallhart durch“, kündigt der 36-Jährige an. Die Besetzung kennt das Prozedere. Mit einer Ausnahme zählen alle zu den alten Hasen, die schon bei „Musical Meets. . .“ in der Vergangenheit mitwirkten. Statt zehn Darstellern zeigen diesmal fünf ihr Können. Halb so viel Personal heißt aber nicht halb so viel Qualität. Denn Zigon und sein Team möchten ein musikalisches Feuerwerk zünden.

Das Publikum kann sich auf verschiedene Blöcke einstellen. Unter anderem bricht das Disco-Fieber aus, das Studio 54 lässt grüßen. Für Stimmung sorgen auch Klassiker des Eurovision-Songcontests und aus dem Schlagerbereich. Zigons Favorit: das Beste aus den Bravo Hits. Eine bunte Mischung für jede Generation. Denn einen Wunsch hat der Organisator: „Es soll keine steife Veranstaltung werden.“ Das inoffizielle Motto lautet: Spaß, Spaß, Spaß. Deshalb wird zwar bestuhlt, es macht aber rein gar nichts, wenn es die Zuschauer nicht mehr auf ihren Sitzen hält. Jeder kann tanzen. Schließlich geht es darum, den Jahreswechsel gebührend zu feiern.

Erlös geht an den Christkindlmarktverein im Ort

Da darf ein bisschen Bling Bling und Glitzer nicht fehlen. In schillernde Kostüme schlüpfen die Darsteller. „An Silvester muss man auf den Putz hauen“, betont Zigon. Das erwartet er sich bei der Garderobe auch ein Stück weit von den Gästen. „Man kann sich gerne chic machen.“

Den Erlös des Abends steckt sich Zigon nicht selbst in die Tasche. Wie immer spendet er das Geld an einen wohltätigen Zweck. Heuer unterstützt er damit zum ersten Mal den Christkindlmarktverein Oberammergau. Der greift stets Bedürftigen aus dem Dorf und dem Ammertal sowie Institutionen und Einrichtungen wie der Tafel unter die Arme. „Das“, betont der Initiator der Veranstaltung, „ist ein sehr guter Empfänger.“ Ein Grund mehr, warum Zigon auf viele Besucher hofft.

Die Gala, die wegen des traditionellen Sternrundgangs extra erst um 21 Uhr beginnt, taktet er so präzise wie möglich. Bis 23.40 Uhr versucht er, die Show abzuschließen. Danach steigt die After-Show-Party bis in die Morgenstunden im Foyer – mit Getränken des Einheimischen Simon Marschaleks und dessen Team von Shake and Stir. Damit pünktlich alle auf das Neue Jahr anstoßen können.

Weitere Infos: Tickets fürs die Silvestershow am 31. Dezember sind im Vorverkauf in der Tourist-Information in Oberammergau erhältlich. Erwachsene zahlen 36,50 Euro, Kinder bis 16 Jahre 21,50 Euro.

