Bürgermeister fahren nach Sachsen-Anhalt: Gegenbesuch beim Ministerpräsidenten

Von: Tanja Brinkmann

Vor dem Lutherdenkmal am Marktplatz haben sich die Bürgermeister und der Landrat mit ihren Begleitern sowie Ministerpräsident Reiner Haseloff (v. 3. v. l.) zum Gruppenfoto aufgestellt. © Privat

Ein Mittagessen mit Folgen: Bei der Premiere der Passionsspiele in Oberammergau haben die Landkreis-Bürgermeister Reiner Haseloff, den Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, kennengelernt. Jetzt haben sie ihn in der Lutherstadt Wittenberg besucht – und waren beeindruckt.

Oberammergau/Wittenberg – Er hat neue Fans gewonnen. Eine ganze Busladung voll. Karrieretechnisch bringen sie ihm nichts, das schert Reiner Haseloff allerdings wenig. Ihm liegt am Austausch. Daran, das gegenseitige Verständnis zu wecken. Und daran, die historische Verbundenheit aller Bundesländer zu untermauern. Deshalb war es dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt (CDU) auch ein persönliches Anliegen, seine bayerischen Gäste durch Wittenberg zu führen. Vier Stunden nahm sich der Landesvater dafür Zeit. Und er beeindruckte die 14 Bürgermeister aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen und Landrat Anton Speer (Freie Wähler) nicht nur durch seine profunden Geschichtskenntnisse, sondern vor allem durch seine offene, sympathische Art.

Wie aufgeschlossen Haseloff ist, hatten die Rathaus-Chefs schon in Oberammergau erlebt. Bei der Premiere der Passionsspiele Mitte Mai lernten sie den Ministerpräsidenten kennen. Der war bereits zum ökumenischen Gottesdienst angereist, hatte aber keine Vorkehrungen für ein Mittagessen getroffen. „Da habe ich ihn eingeladen, sich doch zu den Bürgermeistern im Wirtshaus zu setzen“, erinnert sich Oberammergaus Gemeindeoberhaupt Andreas Rödl (CSU). Die nahmen den Gast aus Sachsen-Anhalt gleich herzlich auf „und haben sich sehr gut unterhalten“. An „unheimlich interessante Gespräche“ erinnert sich Ohlstadts Bürgermeister Christian Scheuerer (parteifrei). Er und seine Kollegen haben den Wittenberger selbstredend zum Essen eingeladen. Womit sie freilich nicht gerechnet hatten, dass der prompt eine Gegeneinladung ausspricht.

Der Ministerpräsident mit den Bürgermeisterinnen Elisabeth Koch, Claudia Zolk, Vanessa Voit, Aloisia Gastl, Gisela Kieweg, der Landtagsabgeordneten Barbara Regitz und Kreisbäuerin Christine Singer in Oberammergau. © Privat

So kam es dazu, dass Scheuerer als Sprecher der Bürgermeister vor einer Woche einen Bus charterte und sich mit Kollegen – „querbeet aus dem ganzen Landkreis“ – und deren Partnern nach Sachsen-Anhalt aufmachte. „Wenn ich was verspreche, dann halt’ ich’s auch“, habe Haseloff zu ihm gesagt. Dass er seine bayerischen Gäste, die das Ganze selbstverständlich aus eigener Tasche bezahlt haben, persönlich durch seine Heimatstadt führt, sich dafür gut vier Stunden Zeit nimmt, damit hatte niemand gerechnet. „Das war ein einmaliges Erlebnis“, sagt Scheuerer.

Dem kann sich Speer nur anschließen. Er kannte Haseloff schon. Unter anderem vom Gipfeltreffen der Ministerpräsidenten 2019 auf der Zugspitze. Folglich wusste er, dass ihm der Diplom-Physiker ausgesprochen sympathisch ist. Seit dem Ausflug nach Wittenberg ist Speer aber „sehr beeindruckt von dem Mann, auch weil er so natürlich ist“.

Als fundierter Kenner der deutschen Geschichte erweist sich Reiner Haseloff, hier neben dem Cranach-Denkmal. © Privat

Nach dem „außerordentlichen Erlebnis“ in Oberammergau bescherte Haseloff den Bürgermeistern und dem Landrat nun einen einmaligen Tag in seiner Heimat. Was ihn unter anderen umtreibt, ist der touristische Austausch. „Gerade während der Passionsspiele kommen viele internationale Besucher erst nach Oberammergau und fahren dann weiter zu den Luther-Gedenkstätten“, erklärt der Ministerpräsident im Tagblatt-Gespräch. Dazu kommt, dass es in Bayern wie in Sachsen-Anhalt viele Unesco-Welterbestätten gibt. Auch das verbindet. Vor allem mit Rödl, der am Wochenende leider wegen des Abschieds von Pfarrer Peter Sachi nicht dabei sein konnte, sprach er beim Passionsbesuch, wie man die Touristenströme nach Corona wieder ankurbeln kann.

Er nutzte den Besuch, von dem er gleich Bilder an seinen bayerischen Kollegen Markus Söder (CSU) schickte, aber auch, „um die großen Zusammenhänge der 1100-jährigen deutschen Geschichte zu verdeutlichen“. Gerade zwischen ihren beiden Bundesländern gebe es viele Verknüpfungen. „Sehr spannend“, sagt Scheuerer. „Man sieht vieles ganz anders.“ Ihn und seine Kollegen überzeugte Haseloff auch mit seinem profunden Wissen – „das war wirklich wandelnder Geschichtsunterricht“. Dem Ministerpräsidenten ging es aber auch darum, Appetit auf seine Heimat zu machen – „Bürgermeister sind wichtige Multiplikatoren“. Das gilt freilich auch für Ministerpräsidenten, weshalb Speer Haseloff gleich nach Linderhof einlud. Ein Angebot, das dieser gerne annimmt – spätestens 2025, wenn die Grotte wieder geöffnet wird. Es sind die touristischen Ströme, an die ihm liegt. „Diese Verbindungen möchte ich wieder ankurbeln“, sagt der Wittenberger. In seinen Besuchern aus dem Landkreis hat er dafür schon einmal gute Verbündete gefunden.