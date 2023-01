Gerockt, gefeiert und getanzt: Heimatsound-Festival kehrt zurück

Von: Katharina Brumbauer

Hurra: Im Sommer dürfen die Heimatsound-Fans in Oberammergau wieder kräftig feiern © Dominik Bartl

Viel verraten kann er noch nicht. Nur folgendes: bei seiner Rückkehr nach drei Jahren Corona-Pause könnte das Oberammergauer Heimatsound Festival wieder mit einem hochkarätigen Programm aufwarten. „Wir haben schon einige gute Bands, wie wir glauben“, erklärt Frederik Mayet, gemeinsam mit Walter Rutz Geschäftsführer der Passionsspieltheater GmbH.

Oberammergau - Mehr lässt er sich nicht entlocken. „Wir finalisieren gerade die Buchungen.“ Bis zum Start des Kartenvorverkaufs Mitte Februar müssen sich die Festival-Fans noch in Geduld üben. Aber in Mayets Stimme ist die Erleichterung mehr als deutlich rauszuhören: Am 28. und 29. Juli wird in Oberammergau wieder gerockt, gefeiert und getanzt.

„Wir hoffen, dass wir an die Stimmung von 2019 anknüpfen können“, sagt Mayet. Bei den jüngsten Heimatsound-Auflagen kamen pro Tag rund 3000 Gäste. Die Tickets waren stets binnen Minuten vergriffen. Die Musikfans verwandelten Passionswiese und -theater jedes Mal in eine Party-Zone. „Ich bin zuversichtlich, dass das wieder so sein wird.“ Bei einigen Dingen wird es im Vergleich zu 2019 keine Änderungen geben. Die Gäste sind wieder eingeladen, auf der Passionswiese ihr Zelt aufzuschlagen. Solange Platz ist, bekommen Campingbusse Parkplätze zur Verfügung. Die örtlichen Vereine übernehmen mit gleichem Feuereifer wie zuletzt die Verpflegung an Speisen- und Getränkeständen.

Auch wenn derzeit noch erarbeitet werden muss, wie und wo genau diese aufgestellt werden. „Im Zuge der Passion hat es bauliche Änderungen rund um das Theater gegeben“, sagt Mayet. Wo auch immer die Verpflegungsstände dann stehen werden: Auf die Hilfe der Oberammergauer beim Ausschank kann er mit Sicherheit zählen. „Alle freuen sich, mitzuhelfen und beim Festival dabei zu sein.“ Und im Jahr nach dem Gelübdespiel, wo alle noch unter dem Eindruck der zusammen gestemmten Passion stehen, rechnet er mit einem besonders hohen Engagement.

Halbe Bier wird teurer

„Aber wir sehen uns auch vor Herausforderungen, die wir beim letzten Mal nicht hatten.“ Mayet räumt etwa ein, dass es durchaus schwierig war, Security-Personal, Licht- und Tontechniker zu engagieren. Bedingt durch die Corona-Pandemie sind einige Fachkräfte aus diesen Branchen abgewandert und haben sich anderweitig orientiert. Veranstaltungen, für die sie gebraucht wurden, fanden ja nicht statt Und dann spüren die Heimatsound-Organisatoren auch die Inflation. Ihnen war immer wichtig, dass die Besucher nicht zu tief in die Tasche greifen müssen. 2019 kostete die Halbe Bier etwa noch drei Euro. „Das werden wir nicht halten können“, meint Mayet. Auch weil er im Vergleich zu vor drei Jahren deutlich höhere Personalkosten hat. Die Preise an den Ständen und bei den Karten müssten also unweigerlich anziehen, wenn auch, wie Mayet verspricht, moderat. Für ein Ticket für beide Festival-Tage müssen Besucher heuer immerhin 20 Euro mehr hinblättern. Dieses Mal kostet es 89 Euro. Schaut man sich an, was bei anderen Festivals verlangt wird, ist das noch human.

Hoffen auf Solidarität

Die Organisatoren sind guter Dinge, dass das Heimatsound-Festival, genauso wie bei den sieben vorherigen Auflagen, die Massen begeistern wird. Das musikalische Party am ersten Sommerferien-Wochenende ist aber nur der Auftakt in den Oberammergauer Kultursommer. Das Programm steckt in den letzten Zügen der Planung. Passionsspielleiter Christian Stückl erarbeitet ein Theaterstück, verrät der Organisator, mehr will er erst Mitte Februar preisgeben. Bis dahin betont Mayet vor allem eines: „Ich wünsche mir, dass das Heimatsound-Festival wieder eine Gemeinschaftsleistung aller aus dem Ort wird.“

Das Heimatsound-Festival

steigt in seiner achten Auflage am 28. und 29. Juli rund um das Passionstheater Oberammergau. Eintages-Tickets kosten 63 Euro, die Karte für beide Tage 89. Der Vorverkauf startet Mitte Februar. Wenn es die Witterung zulässt, ist es möglich, auf der Wiese hinter dem Passionstheater zu zelten. Wer mit einem Bus kommt, erhält, so lange Platz ist, einen Stellplatz. Für diesen wird eine Gebühr von zehn Euro fällig. Das Programm des Heimatsound-Festivals und des Kultursommers geben die Veranstalter Mitte Februar bekannt.