„So ist das Business“: Kooperation mit SV Werder Bremen scheitert - Bundesliga-Verein bleibt dem Zillertal treu

Kein Werbe-Coup für das Ammertal

Von Manuela Schauer schließen

Ein Satz mit x: Der SV Werder Bremen wird künftig sein Trainingslager nicht in Oberammergau absolvieren. Der Klub hat seinen Vertrag mit den Zillertaler Partnern nun doch verlängert.

Oberammergau – Der Drops ist gelutscht: Der SV Werder Bremen hat der Ammergauer Alpen GmbH eine Absage erteilt. Der Fußball-Bundesligist wird sein Trainingslager künftig nicht im Passionsspielort Oberammergau absolvieren. Stattdessen hat der Klub erneut einen Vertrag mit seinem bisherigen Partner, der Zillertal Tourismus GmbH (ZTG), abgeschlossen. Bis 2028 läuft dieser. Während in Tirol die Korken knallen, platzt in Bayern die große Chance auf einen gewaltigen medialen Werbe-Coup.

Am Freitag erreichte Frank Peters, Geschäftsführer des Tourismusverbands, die schlechte Nachricht aus dem Norden der Republik. Persönlich am Telefon. Sofort informierte er seine Partner und Geldgeber. Er nimmt die Entscheidung sportlich. „So ist das Business, das muss man akzeptieren“, sagt er. „Das Leben geht weiter.“ Ganz kann er seine Enttäuschung aber trotzdem nicht verbergen. Schließlich investierten er und sein Team viel Arbeit und Zeit in das Zustandekommen einer Kooperation mit den Hanseaten. „Schade – so kurz vor der Ziellinie“, bedauert der Touristiker die Wendung. Eine, die keiner so recht auf dem Schirm hatte. „Das war ein kleines Restrisiko“, sagt er, „von nicht zu erwartender Seite.“

Fans starteten Unterschriften-Aktion

Seit 2011 besteht eine starke Partnerschaft zwischen dem Zillertal und Bremen. Die aber erst im November vergangenen Jahres für beendet erklärt worden war. Wegen einer neuen Marktbearbeitungsstrategie und Mittelverwendung der Gastgeber, hieß es. Daraufhin entstand heuer im März der Kontakt mit Peters. Interne Abstimmungen in der GmbH, mit dem TSV Oberammergau sowie mit der Gemeinde und den Hotels folgten. Nur wenige Monate später legte der SV ein Angebot bezüglich des Sponsoringpaketes beziehungsweise der Marketingkooperation vor. Ein Greenkeeper des Deutschen Fußballbundes besichtigte Oberammergau und die Sportanlage, während die GmbH die Finanzierung von rund 250.000 Euro sicherstellte. Das Budget, sagt Peters, „hätten wir ge-stemmt“. Dank der Zusagen von Leistungsträgern und Partnern. Zuletzt am 23. Juli – da bereiteten sich die Profi-Kicker bereits zum geplant letzten Mal in Zell am Ziller auf die Saison vor – erschienen Verantwortliche aus der Geschäftsführung und sportlichen Leitung des Bundesligisten unterm Kofel, um einen Vor-Ort-Check zu absolvieren und Detailgespräche für eine längere Partnerschaft zu führen. „Sie waren sehr begeistert von der Region“, erzählt Peters. Auch die Räumlichkeiten, Fitness-Optionen und das Stadion passten. Doch knapp 140 Auto-Kilometer entfernt drehte sich der Wind, eine alte Freundschaft flammte wieder auf.

Der Tourismusverband Zell-Gerlos, Hotels und Gastronomie aus dem Zillertal pochten auf eine Vertragsverlängerung. Werder-Anhänger – 2000 Fans waren nach Österreich gereist – setzten ebenfalls ein Zeichen und starteten eine Unterschriften-Aktion. Am Ende entschied sich der Verein für den Weg zurück in den vertrauten Schoß. „Wir haben immer betont, dass wir uns im Zillertal wohl gefühlt haben und hier viele Freundschaften zwischen Fans, Verein und dem Tal entstanden sind“, teilt Klaus Filbry, Vorsitzender der SV-Geschäftsführung, in einem Bericht auf der ZTG-Homepage mit. „Wir wurden auch in diesem Jahr wieder sehr herzlich empfangen, weswegen uns der Abschied nicht leicht gefallen ist. Deswegen sind wir froh, dass dieser nur für kurze Zeit war und wir diese gute und langjährige Partnerschaft nun doch fortsetzen können.“

Abschlussgespräch in Bremen steht noch an

Peters kann die Rolle rückwärts ein Stück weit verstehen. „Die Bedingungen für Werder sind dort ideal“, räumt er ein. Die Entfernung vom Mannschaftsquartier zum Fußballplatz: rund 250 Meter. Im Ammertal hätten Kicker und Entourage Kilometer zurücklegen müssen. Nach dem Klosterhotel in Ettal war das geplante Chalet-Resort von Christian Zott zuletzt als Unterkunft im Visier. Auch ideal, findet Peters. Der Ruhe wegen.

Einen Haken setzt der Ammertaler Tourismuschef aber nicht hinter das Projekt. Es steht ein Abschlussgespräch in Bremen auf dem Programm. Peters hofft noch, das Geschäftsmodell in irgendeiner Form weiterverfolgen zu können. Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, sich einen anderen Profiverein zu angeln. Er will die guten Kontakte pflegen und nutzen. Denn wie Peters bekräftigt, habe er „extrem positive Rückmeldungen“ des Klubs in Sachen Gesprächs-und Verhandlungsführung erhalten. „Man darf die Tür nicht zuschlagen, weil man verbittert ist“, betont er. Lieber lässt er einen Fuß drin – für die Zukunft.