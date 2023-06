„Große Lösung“ für mehr Sicherheit: Oberammergau entschärft Gefahrenzone Rottenbucher-/Bahnhofsstraße

An der Ammerbrücke wird die Gemeinde eine Bedarfsampel für einen Feldversuch aufstellen.

Antrag der Bunten Liste

Immer wieder kommt es an der Rottenbucher Straße in Oberammergau zu gefährlichen Situationen. Insbesondere für Eltern mit Kinderwagen oder radelnde Mädchen und Buben. Sie müssen sehr oft auf die verengte Fahrbahn ausweichen, weil Autos auf dem Randstreifen parken. Ein Parkverbot soll Abhilfe schaffen.

Oberammergau – „Man schickt dort die schwächsten Teilnehmer auf die Straße“, betonte Marina Kirchmayr (Bunte Liste) im Bauausschuss. Deshalb hat ihre Fraktion nun beantragt, das Gefahrenpotenzial dort zu entschärfen – und zwar mit einem Parkverbot auf dem teilweise begrünten beziehungsweise geschotterten Streifen ortsauswärts. Das Anliegen stieß grundsätzlich bei allen auf offene Ohren. Sogar mehr als die Fraktion erwartet hätte.

Die Rottenbucher Straße ist die ehemalige B23. Im Problem-Bereich wurde sie nach Fertigstellung der Ortsumgehung etwas verengt und ein Randstreifen mit Bäumen geschaffen. Darum eignet er sich gut für Fußgänger und Radfahrer. Wegen der Nähe zum Bahnhof und zum Einkaufszentrum wird dieser entsprechend gut angenommen. Bernd Sedlmaier stimmte der Bunten Liste in vielen Punkten zu. Gerade die Strecke zwischen Döner-Stand bis zum Edeka sei nur halbscharig als Gehweg ausgebaut, meinte der Bauamtsleiter. Er hatte demnach nichts dagegen einzuwenden, dort ein Parkverbot einzuführen und den Weg zu ertüchtigen. Kirchmayrs Augen leuchteten vor Freude. „Wir haben uns gar nicht getraut, die große Lösung anzufragen“, sagte sie. „Aber umso schöner.“ Vor allem, weil die Mehrheit dem Vorschlag der Verwaltung folgte (6:2-Stimmen).

Lösung muss auch zukunftsfähig sein

Für Florian Schwarzfischer (BIO) war das alles nicht ausgegoren genug. Er befürwortet den Antrag zwar grundsätzlich, weil er auf mehr Sicherheit zielt, doch warnte er vor einem Schnellschuss. „Ich mag ein gescheites Konzept“, betonte er – und kein Flickwerk. Kurzum: Eine Lösung, die sich als zukunftsfähig erweist. Seinen Segen gab er wie alle Ausschussmitglieder dafür einem anderen Beschluss. Den Bereich ab der Einfahrt zum Edeka in Richtung Ortsausgang so zu belassen, wie er ist. Mit Stellflächen. Diese aber werden künftig mit einem Zeitlimit versehen.

Eine weitere Änderung hatte Bürgermeister Andreas Rödl (CSU) im Rahmen des Tagesordnungspunktes zu verkünden. Sie soll ebenfalls für mehr Sicherheit im Verkehr sorgen und tangiert den Standort an der Ammerbrücke. Der Zebrastreifen wurde dort entfernt. Die hohen Hecken auf beiden Seiten des Ammerdamms führten dazu, dass Radfahrer den Überweg genutzt haben ohne zu schauen. „Das war saugefährlich“, betonte der Rathauschef. Stattdessen kommt im Juni eine Bedarfsampel. Als Test. „Es wird gezählt, wie oft sie gedrückt wird.“

Gemeinde hat auch Radverkehr auf dem schirm

So weit, so gut. Nur sollte auch ein Radweg realisiert werden. Dafür plädierte Wolfgang Proksch (Mit Augenmaß). Das hat die Gemeinde auf dem Schirm, wie Rödl verdeutlichte. Viele Sitzungen mit Bau- und Landratsamt sowie Polizei hätten bereits stattgefunden. „Wir wollen in Richtung Radverkehr weiterdenken“, betonte der Rathauschef.

Er brachte einen Schutzstreifen vom Ortseingang Nord bis zur Ampel an der Ammerbrücke und von dort – wenn das entsprechende Gesetz kommt – ein Piktogramm ohne Linien in Richtung Zentrum ins Spiel. Dort können dann Autos und Radfahrer die Straße nutzen.