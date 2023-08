Deal zugunsten der Bergwacht: Gemeinde tauscht Grundstück

Möglichkeit, um sich zu entwickeln

Von Manuela Schauer schließen

Der Grundstückstausch ist eingetütet. Die Gemeinde Oberammergau hat sichergestellt, dass das Bergwachthaus erweitert werden könnte. Ein anderer Grund spielt aber eine größere Rolle.

Oberammergau – Die Anforderungen an Rettungsorganisationen steigen. Und somit der Bedarf an Ausbildung, Material und Fahrzeugen. Oder schlicht an Platz. Man nehme die Feuerwehr Oberammergau, deren Gerätehaus für teuer Geld erweitert werden muss. Doch oft fehlt dafür die nötige Fläche. Die Bergwacht im Passionsspieldorf kann nun gar nicht mehr in eine solche räumliche „Notlage“ geraten. Die Gemeinde hat mittels eines Grundstückstauschs vorgesorgt.

Einige Jahre hat sich das Vorhaben gezogen, sagt Bürgermeister Andreas Rödl (CSU). 2019 ist der Kontakt mit dem Eigentümer entstanden. Er ging auf die Bereitschaft zu. „Wir haben signalisiert, wenn beide Parteien sich einigen, unterstützen wir das Ganze.“ Denn der Gemeinderat, verdeutlicht der Rathauschef, unterstütze das Ehrenamt so gut wie möglich. Doch dann kam erst einmal Corona. Nach der Pandemie führte die Kommune die Detailverhandlungen. Die Bergwacht selbst, sagt Bereitschaftsleiter Martin Zigon, „ist da raus“. Vor einigen Wochen wurde das Geschäft schließlich besiegelt, der Vertrag unterzeichnet. Kosten fielen bei der Gemeinde keine an, lediglich die für die Verwaltungsarbeit.

Aus Rödls Sicht war’s ein wichtiger Deal mit Blick auf die Zukunft. Denn die Bergwacht hat nun die Option, sich zu entwickeln. Und das direkt neben ihrem Standort An der Knableite. Zur Verfügung steht das direkt an den Zaun angrenzende Areal mit einer Größe von 313 Quadratmetern. Die Kommune opferte dafür eine Parzelle im unmittelbaren Umfeld.

Freie Bahn ins Kolben-Gebiet ist wichtig

Aktuelle Pläne, das Haus zu vergrößern oder Garagen für die Fahrzeuge zu errichten, gibt es bisweilen nicht. „Wir haben genug Platz“, sagt Zigon, der 2017 zum Nachfolger von Stephan Wagner gewählt worden war. Durch den Tausch verabschiedete sich aber ein Unsicherheitsfaktor: Früher „wusste man nie, ob nicht jemand mal reinbaut“. Ein entscheidender Aspekt für die Bergwacht. Zigon nennt’s den Hauptgrund für das Geschäft. „Uns ist wichtig, dass wir ins Skigebiet raufkommen“, betont er. Jetzt „kann keiner mehr den Weg verbauen“. Das benachbarte Areal in Richtung Kolben ist als landwirtschaftliche Fläche gewidmet und somit kein Bauland. Und selbst wenn: Die Rettungsorganisation hat ein Geh- ud Fahrtrecht zugesprochen bekommen.

Insgesamt rund 100 Mitglieder, davon zirka 60 aktive, zählt die Oberammergauer Bereitschaft. Im Schnitt rücken die Retter im Winter maximal bis zu 30 Mal ins Gebiet am Kolben aus, um sich in erster Linie um Skiunfälle zu kümmern. Im Sommer ähnlich oft, nur dann aus anderen Gründen. Insgesamt hatte Zigons Team im vergangenen Jahr 130 Einsätze zu verzeichnen. Dieses Jahr fällt bislang ein bisschen ruhiger aus. Etwas über 40 Mal war die Organisation gefragt.