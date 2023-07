Partystimmung beim Heimatsound-Festival: 14 Bands bringen das Passionstheater zum Beben

Von: Antonia Reindl

Bei Django 3000 bebt das Passionstheater. Mit ihrem Gipsy-Sound sorgt die Band aus dem Chiemgau für Party-Stimmung und animiert die Heimatsound-Besucher zum Tanzen. © Dominik Bartl

Der Hunger nach drei Jahren Abstinenz war groß: Bei der achten Auflage des Heimatsound-Festivals wurde dementsprechend ordentlich gefeiert – mit, ohne und trotz Regen.

Oberammergau – Fast schwingt ein bisserl schlechtes Gewissen mit. Aber für den Song braucht’s nun mal Ruhe. „Ihr habt mir schon so viel gegeben“, sagt Alexander Köck von Cari Cari. Trotzdem bittet er die Zuhörer im vollen Passionstheater noch darum, „ganz, ganz ruhig“ zu sein. Nicht gerade leicht auf einem Festival. Aber Köck bekommt Stille. Denn ja, das Heimatsound-Festival bietet nicht nur dem Lauten, dem Wilden, den Ich-tanz-mir-den-Leib-aus-der-Seele-Sounds eine Bühne, sondern auch dem Leisen, den Zwischentönen.

Bis das Indie-Pop-Duo am Freitag Ruhe ins Getümmel bringt, vertreibt sich eine Gruppe auf dem Campingareal am Theater die Zeit mit Wikingerschach. Ein Blick auf die Uhr. „Jetzt kommt Cari Cari!“ Kurz darauf sind die Kubb-Klötze verschwunden. Und dann brechen die Wolken. Der Regen wird gelassen genommen. Mit der flachen Hand den Bierbecher gedeckelt, schon ist der Inhalt vorm Verwässern geschützt.

Beim „Schultertanz“ sind alle dabei

Zuvor hallt die Monika Roscher Bigband durchs Theater, dann bebt der Gipsy-Sound von Django 3000. Ein Vater nutzt die Stimmung, um seiner Tochter die Rocker-Pommesgabel näherzubringen. Das Opening oblag den Gewinnern des Bandwettbewerbs. Den vor zwei Jahren errungenen Sieg können „Widersacher aller Liedermacher“ endlich auskosten. Die Oberpfälzer entführen in die Schwammerl, zu „Albert“, einen „Schwammerlfetischist, der Sommer wie Winter nix wia Schwammerl frisst“, und ans „Sendlinger Tor“. Paillettenreflektionen. Seifenblasenschwärme. Mit Regenbogen-Bayernfahne geht’s von der Bühne.

Ein Bad in der Menge gönnt sich George Urkwell von Dicht & Ergreifend am späten Samstagabend – zur Freude der Fans. © Dominik Bartl

Am liebsten gar nicht mehr gehen lassen wollte man Pam Pam Ida nach dem „Schultertanz“. Der ist auf Bertis Playlist ein fester Bestandteil. Vor dem Auftritt der Band aus einer Keine-1000-Seelen-Gemeinde sitzt der Oberammergauer Bauhofmitarbeiter mit seinen Kollegen am Campingplatz auf einer Eckbank an einem Holztisch. Ein kompakter Bus als Nachtlager für mehrere Mannsbilder. Bisserl eng, oder? Drinnen, draußen und drunter könne man schlafen, bekommt man als Antwort, genau wie ein Bier aus dem gerade angezapften Fassl. 15 Bauhofmitarbeiter halfen mit, die Bestuhlung aus dem Theater zu räumen. Am Montag müsse alles wieder rein, sagt Bernhard. Für Julius Caesar. „Aber wir machen’s gern“, betont er. „Wir sind alle eine Familie.“

Vermutlich „danzen“ Bertis Schultern später bei Pam Pam Ida. Man entdeckt ihn nur nicht im vollen Theater. Der Front Row streckt Sänger und Songwriter Andreas Eckert seine Hand entgegen, eine Frau versucht gleich mit beiden Händen, die Finger zu fassen. Später taucht Eckert ganz in die Menge. Eine Menge, die tadellos den gepfiffenen Part bei „Gockl“ übernimmt. Das Lied versetzt Eckert ins Damals, als man noch auf dem Misthaufen gestanden habe. Von den Pfeiftönen stimuliert, strippt er sich aus seinem Jackett. Es folgen Ringlstetter und Band, dann Slatec. Damit endet der Freitag.

Bunte Mischung

Lyrisches, Melancholisches, Nachdenkliches und viel Tanzbares am Samstag. Malva, Voodoo Jürgens, Black Sea Dahu. „Wir sagen nur Blödsinn, wenn wir reden“, schäkern Steiner & Madlaina mit dem Publikum. Das mag man angesichts ihrer Texte von Gewicht, aber ohne Schwere nicht glauben. Mit „Steckerleis“ bringt Monaco F. den Sommer. Vor dem Theater Nasskälte. Auch liefert der Mundart-Magier ein akustisches Amuse-Gueule auf den letzten Gang des Abends, holt die Rapper von Dicht & Ergreifend auf die Bühne.

Sucht den Kontakt zum Publikum: Hannes Ringlstetter, der mit seiner Liveband nach Oberammergau gekommen ist, überzeugt mit lauten und sanften Tönen. © Dominik Bartl

Ehe Lef Dutti und George Urkwell das Festivalmenü beschließen, sind die Brüder von Bruckner gefragt. Stagediving. Jakob Bruckner kehrt heil auf die Bühne zurück. Starke Arme. Das müsse an den Bergen, am Klettern liegen, vermutet er. Drei Jahre kein Heimatsound-Festival – wegen Corona und der Passion. Die Pandemie sorgte auch für künstlerische Existenzkrisen. „Wir wussten nicht, ob wir andere Menschen werden müssen“, sagt Jakob Bruckner. Beim Heimatsound-Festival können sie, können alle Bands zeigen, wer sie sind, als Musiker, und – jenseits der Bühne – als Menschen.

Wenige Worte finden, die dem Festival gerecht werden: nicht leicht. Möchte man es wagen, kann man sich an Pam Pam Ida halten. „Sehr speziell“ sei das Festival, meint Eckert auf der Bühne. Speziell? Ja, das passt, das geht. Und das ist gut so. Denn Gewöhnliches gibt’s zur Genüge.