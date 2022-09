„Das kommt das richtig gut“: Chor übernimmt neue Rolle bei der Oberammergauer Passion

Von: Tanja Brinkmann

Nahbar und menschlich erscheinen die Sänger auf der Bühne. Erstmals sind sie richtig ins Spiel integriert. © ANDREAS MAYR

Sie sind nicht mehr die engelsgleichen Wesen, sondern Menschen – und dadurch nahbar. Die Sänger werden zum Teil des Spiels. Der Chor verkörpert erstmals die Oberammergauer, die 1633 mit ihrem Gelübde das Wüten der Pest im Dorf beendet haben.

Oberammergau – Fließend, so beschreibt Michael Pfaffenzeller, was auf der Passionsbühne passiert. Gerade die Anfangsszene begeistert den Tenor-Solisten. Da erscheinen die Oberammergauer von 1633 und legen ihr Gelübde ab. Den Schwur, der sie fortan vor der Pest verschont und dazu verpflichtet, alle zehn Jahre die Geschichte von Jesus’ Leiden und Sterben aufzuführen. Unter ihnen: Der Chor, der gleich danach das Lebende Bild „Die Vertreibung aus dem Paradies“ präsentiert. Sobald sich der Vorhang schließt, erklingen von hinten verschiedene Kinderstimmen, die das „Heil dir“ anstimmen. „Für mich ist das der coolste Moment“, sagt Pfaffenzeller. Schon da ist klar, dass aufgeht, was sich Spielleiter Christian Stückl, Stefan Hageneier, der für Bühne und Kostüme zuständig ist, sowie Musikalischer Leiter Markus Zwink vorgenommen haben.

Chor stellt die Oberammergauer aus dem Gelübdejahr 1633 dar

„Der Chor trägt einfache, aber festliche bäuerliche Kleidung, die an das Gelübde-Jahr 1633 erinnern soll“, verdeutlicht Hageneier den Ansatz. Somit beginnt die Inszenierung mit besagtem neuen Auftritt „und in den folgenden Szenen begleitet der Chor die Zuschauer dann durch das Passionsspiel“. Es ist ein großer Wandel. Die Sänger erscheinen nicht in weißen Gewändern. Stehen nicht wie Wesen aus einer anderen Sphäre, fast engelsgleich auf der Bühne. Sie sind nahbar. „Weniger statisch“, findet Antonie Schauer. Für die Alt-Solistin war die neue Rolle kein Problem. „In der Garderobe ist’s etwas enger, weil wir mehr Sänger sind.“ Und die Frauen können ihr Haar nicht mehr unter einer Haube verstecken, sondern müssen sich einen „strengen Dutt“ machen. „Mittlerweile geht das ganz schnell“, sagt Schauer. Froh, dass sie keinen Hut mehr aufsetzen muss, ist Franziska Zwink. „Die sahen alienmäßig aus“, sagt die Sopranistin und lacht. Die aktuellen Kostüme gefallen ihr besser, auch weil sie die Sänger menschlich erscheinen lassen.

Mit der Erinnerung an das Gelübde, mit dem die Oberammergauer 1633 die Pest beendet haben, beginnt das Passionsspiel. © ANDREAS MAYR

Damit verbunden sind aber auch neue Positionen und Wege. „Das war bei den Proben richtig stressig“, erinnert sich Markus Zwink. Teilweise konnten sich er und die Sänger nur auf die Auftritte konzentrieren „und haben immer wieder etwas verworfen“. Anfangs, das räumt der Musikalische Leiter ein, sei er skeptisch gewesen, ob sich der rote Faden auflöst. Auch ob die schwarzen Kostüme ankommen, beschäftigte ihn. Alle Gedanken, die er sich im Vorfeld gemacht hat, waren unnötig. „Es funktioniert“, lautet seine Erkenntnis. Gerade als Kontrast zum Volk „kommt das richtig gut“.

Bei der Passion liegt der Schwerpunkt auf dem gesungenen Wort

Genau wie Musik und Gesang an sich. Im Gegensatz zu einer rein untermalenden Schauspielmusik liegt in Oberammergau der Schwerpunkt auf dem gesungenen Wort. Damit wird Zwink zufolge „eine gewisse dramaturgische Eigenständigkeit, losgelöst vom Verlauf der eigentlichen Leidensgeschichte, erzeugt“. Stilistisch ist ihre Nähe zum geistlichen Oratorium der Spätklassik, teilweise aber auch zur Musiksprache Felix Mendelssohn Bartholdys unverkennbar.

Bereits 2010 wurde die Szene eingeführt, in der das Volk das „Sch’ma Israel“, sozusagen das jüdische Glaubensbekenntnis, singt. Die Klangfarbe, der hebräischen Sprache bringe eine ganz neue Stimmung ins Spiel, findet der Musikalische Leiter. „Die Intention war es, den Juden Jesus in seiner damaligen Umgebung zu verorten: weniger aus christlicher Perspektive und mehr als Kind seiner Zeit, seines gesellschaftlichen und religiösen Umfelds.“

Fließender Übergang vom Gelübde zum Einzug in Jerusalem

In diesem Kontext sieht er auch die für diese Inszenierung neu eingeführte Musik zum Kreuzweg: Aus Psalm 22 – „Eli, Eli, lama asabtani“ („Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen“) – „habe ich einige gravierende Sätze exzerpiert, die zwischen dem alttestamentarischen Psalmtext und der christlichen Tradition der Jesusworte am Kreuz vielleicht eine Verständnisbrücke schlagen können“.

Für Zwink war es auch dieses Mal sehr spannend, die Musik in die Spielhandlung zu integrieren. Und zu sehen, dass alles aufgeht. Das zeigt sich ja schon beim fließenden Übergang vom Gelübde über die „Vertreibung aus dem Paradies“ bis zum Einzug in Jerusalem. Wenn das Volk unterstützt vom Chor das „Heil dir“ anstimmt, ist es Markus Zwinks persönlicher Gänsehaut-Moment.

Die Solisten: Sopran: Dominika Breidenbach, Maria Buchwieser, Katharina Osterhammer, Franziska Zwink und Maria Zwink; Alt: Caroline Fischer-Zwink, Monika Gallist, Veronika Pfaffenzeller, Antonie Schauer und Gabriele Weinfurter-Zwink; Tenor: Michael Etzel, Moritz Kugler, Korbinian Heinzeller und Michael Pfaffenzeller; Bass: Heino Buchwieser, Anton Sonntag und Josef Zwink.