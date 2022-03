Gestaltung des Sternplatzes: Ideen gesucht

Von: Manuela Schauer

Soll zum Verweilen einladen: der Sternplatz. © bartl

Wie geht‘s mit dem Sternplatz in Oberammergau weiter? Die Suche nach Gestaltungsmöglichkeiten läuft.

Oberammergau – Es gibt Reizthemen in Oberammergau, die Emotionen bei Bürgern wie Ortspolitikern hervorrufen. Man nehme die Rialtobrücke zum Beispiel. Oder die Ausgaben bei der Kultur, vor allem der Passion. Der Sternplatz fällt in die gleiche Kategorie. Zuletzt war es allerdings still um ihn geworden. Jetzt aber stand er wieder auf der Tagesordnung des Bauausschusses und damit die Chancen nicht schlecht, dass sich der Abend hätte ziehen können wie Kaugummi.

Zumal zahlreiche Vertreter der Interessengemeinschaft (IG) Sternplatz bei der Sitzung erschienen. Ohne Diskussion ging’s freilich nicht, allerdings verlief sie harmonisch und mit eindeutigem Ergebnis. Das Gremium hält an seinem Beschluss von Ende 2020 fest.

Interessengemeinschaft reicht Antrag ein

Damals hatte sich der Ausschuss einstimmig dafür ausgesprochen, ab dem Jahr 2023 auf dem Platz nahe des Pilatushauses eine Holzskulptur aufzustellen. Keine dauerhafte. Beabsichtigt ist, alle paar Jahre einen Wettbewerb, an dem sich Schnitzschule und örtliche Bildhauer beteiligen, auszuloben. Nach Rücksprache mit Museumsleiterin Dr. Constanze Werner könnte dieser im kommenden Februar angestoßen werden.

So weit, so gut. Allerdings wollen die umliegenden Gewerbetreibenden ein Wörtchen bei der Zukunft des Sternplatzes, dem 2018 ein neues Gesicht verliehen worden war, mitreden. Mehrmals suchten sie in den vergangenen zwei Jahren den Kontakt zur Gemeinde. Mitte März landete schließlich ein Antrag im Rathaus. Dominikus Wolf (CSU) fungierte in der Sitzung als Sprecher der IG und versuchte, deren Anliegen kurz und knapp zusammenzufassen. „Wichtig ist, dass die Gemeinde den Anliegern die Möglichkeit gibt mitzugestalten“, betonte er. „Es wäre nicht gut, wenn wir starke Grenzen aufzeigen.“ Neben Wünschen wie Aschenbechern oder ein paar zusätzlichen Kurzzeitparkflächen spielt die Sondernutzung eine zentrale Rolle. Um den Platz weiter zu beleben, soll diese über das Jahr 2023 hinaus fortgeführt werden.

Sternplatz: Weiter mit Sondernutzung?

In den Jahren 2020 und 2021 hatte es wegen Corona eine Ausnahmeregelung gegeben. Es war erlaubt, weiträumiger als üblich Tische und Stühle aufzustellen. Um die vorgeschriebenen Mindestabstände zu kompensieren. Doch Florian Schwarzfischer (BIO), der wie alle Räte Verständnis für das Ansuchen der Geschäftsleute aufbrachte, wies auf die Problematik am Standort hin. „Der Platz ist kleiner als man denkt.“ Damit bezog er sich unter anderem auf die Feuerwehr-Zufahrt, die frei bleiben muss. Dem stimmte Bürgermeister Andreas Rödl (CSU) vollumfänglich zu. Freilich liegt es auch im gemeindlichen Interesse, das Gewerbe zu unterstützen. Auch weiß Rödl die Bemühungen der Betroffenen zu schätzen. „Der Platz hat stark gewonnen, weil er belebt worden ist“, sagte er. „Das hatte schon fast ein bisserl italisches Flair.“ Der Haken: Es gibt nicht genug Flächen, damit jeder Betrieb ein gleich großes Stück vom Kuchen abbekommt.

Mit den gewerblichen Anliegern wurde bereits gesprochen, eine Begehung hat ebenfalls stattgefunden. Ziel ist nun, Gestaltungsmöglichkeiten auszuloten. Der Bauausschuss beauftragte die Rathausverwaltung diese durch die Öffentlichkeit zu erarbeiten und zu gegebener Zeit dem Gremium vorzustellen. „Wir müssen den Platz mit Ideen ausfüllen, damit er zum Verweilen einlädt“, betonte Schwarzfischer. Er zerstreute aber vorneweg gleich die Hoffnung, es jedem recht zu machen: „Wir werden nicht alle Bedürfnisse erfüllen können.“