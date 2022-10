Emotionen pur beim Abschluss der Passionsspiele 2022 - Stückl: „Ihr wart die Wucht“

Viele Tränen fließen nach Vorstellung

Gänsehaut-Garantie vor ausverkauftem Haus: Die 42. Oberammergauer Passionsspiele sind vorbei. Der Abschluss war geprägt von berührenden Worten und Erinnerungen an einen „Super-Sommer“.

Sein Blick schweift umher. Ganz beseelt und grinsend steht Frederik Mayet inmitten des vollen Partyzelts. Er ratscht, feiert, kostet den Moment aus. „Ein Super-Sommer hat jetzt ein Ende gefunden“, sagt der Jesus-Darsteller – wieder mit Kurzhaarschnitt. Immer noch ist er erfüllt von „großer Dankbarkeit“, dass ihm die Rolle nach 2010 erneut anvertraut wurde. Der 42-Jährige weiß: Ein drittes Mal wird es nicht geben. „Da bin ich eindeutig zu alt.“

+ Ohne Mähne: Mit Kurzhaarschnitt und bester Laune erscheint Jesus-Darsteller Frederik Mayet im Zelt. © ANDREAS MAYR

Besonders waren die Passionsspiele für ihn. Ohne Frage. Nicht nur wegen der coronabedingten Verschiebung 2020 und der langen Wartezeit. Er feierte seine ganz persönliche Papa-Premiere. „Meine Kinder waren dabei.“ Vom jüngeren seiner beiden Söhne bekommt er am Sonntag beim Einzug in Jerusalem auf der Bühne ein Bussi auf die Backe gedrückt. Echte Vater-Freuden. Dabei hatte Mayet bereits am Samstag seinen offiziell letzten Auftritt als Messias. Doch bei der Dernière steht er in einer anderen Funktion auf der Bühne.

Kurz vor Schluss öffnen sich die Tore

Mayet mischt sich unters Volk. Wie auch Cengiz Görür (Judas), Barbara Schuster (Maria Magdalena) Martin Güntner (Petrus) und viele weitere Darsteller, die unauffällig in andere, textlose Rollen schlüpfen. Gerade bei Szenen mit dem Volk wimmelt es auf der Bühne nur so vor Mitwirkenden. Schließlich gibt es bei der letzten der 110 Aufführungen eine Gänsehaut-Garantie – und das bei ausverkauftem Haus. Das will niemand verpassen.

Um 21.35 Uhr, wenige Minuten vor dem Ende der Inszenierung, öffnen sich die Tore an den Seiten des Theaters. Weitere Zuschauer dürfen von dort aus den Schlusspart des Gelübdespiels verfolgen. Trotz des strömenden Regens lassen sie sich das nicht entgehen. Denn nur kurz darauf erscheinen auf der Bühne und auf der „Ballustrade“ ein Großteil der 1700 Mitwirkenden. Rochus Rückel, der zweite Jesus-Darsteller, der gerade noch am Kreuz hing, stellt sich neben Mayet und grinst zufrieden. Fast jeder hält eine brennende Kerze in der Hand. Das letzte Wort, der letzte Ton erklingt. Das Ende, aber zugleich der Anfang von einem Feuerwerk der Emotionen. Tränen fließen, die Oberammergauer liegen sich in den Armen. Lachen zusammen, weinen zusammen. Wie sie das in den vergangenen Jahren seit Beginn der Vorbereitungen getan haben. Gemeinsam stimmen sie das „Sch’ma Israel“ an, um anschließend mit den Zuschauern „Lobe den Herren“ zu singen.

Viel Lob und Anerkennung

Das Publikum springt gleich nach der letzten Szene von seinen Plätzen auf, jubelt, applaudiert. Noch mehr, als Spielleiter Christian Stückl von links nach rechts und wieder zurück über die Bühne huscht und dem Ensemble zuwinkt, ehe er seine ersten Worte an die Zuschauer richtet. „Es ist vollbracht.“

+ Liegen sich in den Armen: Die jungen Mitwirkenden sind traurig über das Ende der Passionsspiele 2022. © ANDREAS MAYR

Immer wieder wackelt die Stimme des 60-Jährigen. Zu ergriffen ist er in diesem Moment. Schließlich war der Weg ob der Widrigkeiten (Corona, Ukraine-Krieg) bis zur Passion ein äußerst schwieriger. Das lässt einen 1000-Prozent-Passioner wie Stückl freilich nicht kalt. Er dankt allen Abteilungen, allen voran seinem Leitungsteam um Markus Zwink (Musikalischer Leiter) und Stefan Hageneier (Künstlerischer Leiter) sowie Abdullah Karaca (Zweiter Spielleiter). Vor dem Orchester, dem Chor und den Solisten verneigt sich Stückl zutiefst. Wie eigentlich vor allen. 400 Menschen verzichteten seit der Verschiebung auf ihre Teilnahme. Aber „was geblieben ist“, meint er, sei das Beste der vergangenen vier Inszenierungen. „Ich möchte nicht die Leistung der letzten drei Passionsspiele mindern, aber Ihr wart die Wucht.“ Der Regisseur, der mehrmals weinende Kinder tröstend in die Arme schließt, spricht von einem „guten Haufen“, der einfach nur der „Wahnsinn“ gewesen sei.

Party bis in die Morgenstunden

Zwink, der seinen Rückzug bereits im Vorfeld erklärte, überhäuft dagegen Stückl, dessen bester Freund aus Indien extra angereist ist, mit Lob. Der Spielleiter sei die „Kraftquelle und unsere Energie“, obendrein „menschlich integrierend“. Seine Leistung – kaum in Worte zu fassen. Das attestiert Bürgermeister Andreas Rödl (CSU) im Partyzelt neben dem Theater auch dem Eigenbetrieb Kultur, allen voran Walter Rutz, dem Werkleiter. Der Rathauschef kennt niemanden, der so an seine Grenzen gehen kann und trotzdem so gute Arbeit abliefert.

Am Ende zählen an diesem Abend die Teamleistung, die Erinnerungen. „Was für ein geiler Sommer“, ruft der Rathauschef in die Menge. „Es war so schön mit Euch.“ Schon in der Pause lassen die Mitwirkenden die Korken in den Garderoben knallen – die Apostel mussten wohl das Essigwasser, das man ihnen beim Abendmahl untergejubelt hatte, runterspülen. Das Fest mit der Band Janka Roo – es dauert bis 4 Uhr morgens – „habt Ihr Euch so verdient“.