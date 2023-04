Früher Passionsbühne, heute Fernsehkamera: Gabriel Raab aus Oberammergau macht als Schauspieler Karriere

Von: Tanja Brinkmann

An der Seite von Chiara Schoras, hier eine Szene aus „Mord am Penser Joch“, jagt Gabriel Raab seit 2015 im ARD Verbrecher im Großraum Bozen. © Hans-Joachim Pfeiffer

ZDF-Herzkino, Bozen-Krimi im ARD und jetzt eine internationale Kinoproduktion: Gabriel Raab ist als Schauspieler gefragt. Dass er diese Laufbahn eingeschlagen hat, daran war Passionsspielleiter Christian Stückl nicht ganz unbeteiligt.

Oberammergau – Am Anfang war der Engel. Der, der zu Maria Magdalena sagt: „Frau, was weinst Du? Er ist auferstanden.“ Es ist eine kleine, aber durchaus bedeutende Rolle im Oberammergauer Passionsspiel. Eine, die Gabriel Raabs Lebensweg entscheidend verändert hat. 2000, da machte er gerade sein Abitur am Benediktinergymnasium Ettal, spielte er den Himmelsboten.

Auslöser für seine Berufswahl war die Rolle als Engel 2000 bei den Oberammergauer Passionsspielen. © passionsspiele

Und wurde vom Theater-Virus infiziert. Christian Stückl, der da zum zweiten Mal das Gelübdespiel inszenierte, fungierte als Überträger. „Man trifft selten jemanden, der so fürs Theater brennt und andere Leute so mitreißen kann“, sagt Raab. „Das ist eine große Gabe.“ Das und die professionelle Sprecherziehung für die Hauptdarsteller weckten bei ihm das Interesse für diesen Beruf. „Bis dahin fand ich Skateboard fahren am spannendsten“, verrät der Schauspieler und lacht. Nachdem er sich aber dreimal den Arm gebrochen hatte und sich letztlich eingestehen musste, dass sein Talent doch nicht so groß ist, entpuppte sich der Probenstart in Oberammergau als großes Glück.

Rolle in internationaler Kinoproduktion

Gabriel Raab hat dadurch eine Richtung eingeschlagen, die er so nicht auf dem Schirm hatte. Und das mit großem Erfolg. Aus der deutschen Fernseh-Landschaft ist der 41-Jährige schon lange nicht mehr wegzudenken. In den unterschiedlichsten Rollen, mal als Ermittler in den Bozen-Krimis, mal als Dorfpolizist Marco in „Marie fängt Feuer“, dann wieder als Bösewicht oder als Schwiegermutters Liebling im ZDF-Herzkino, zeigt er die ganze Bandbreite seines Könnens. „Am meisten Spaß machen die bösen, die komplexen Rollen“, betont er. „Sich die zu erarbeiten, ist einfach eine größere Herausforderung.“

Der hat sich Raab jüngst auch für eine internationale Kinoproduktion gestellt. In „Filip“ nach dem Roman von Leopold Tyrmand spielt er den Gestapo-Offizier Baumüller, der 1943 in einem exklusiven Frankfurter Hotel eine Feier organisiert – und ein Auge auf die Kellner wirft. „Dort arbeiten junge Männer aus ganz Europa und er ist der Erzfeind.“ Der Film ist gerade in Polen angelaufen und gleich auf Platz eins gelandet. Die Premiere in Warschau erlebte der Oberammergauer mit – „ein Highlight“. Noch steht der Starttermin für Deutschland nicht fest. Sicher ist aber, „dass er auch hier, in Frankreich und Italien gezeigt wird“.

„Zweite Heimat“ in Bozen

Mit letzterem Land hat Gabriel Raab eine ganz besondere Verbindung. Zwei Monate verbringt er seit 2015 jedes Jahr im Großraum Bozen. Dort ermittelt er als Jonas Kerschbauer an der Seite von Sonja Schwarz alias Chiara Schoras. Heuer im Frühjahr geht’s wieder los, dann fährt Raab in seine „zweite Heimat“. Für den Schauspieler, der an der renommierten Otto-Falckenberg-Schule studiert hat, ist das „ein großes Privileg“. Auch dass die ARD-Reihe „so bombastisch läuft“. Seiner Meinung nach „liegt das daran, dass die Deutschen Südtirol so lieben“. Der mediterrane Süden, die schroffen Gipfel – all das hat es auch Raab angetan.

Ein aktuelles Highlight ist für den 41-jährigen Gabriel Raab der Kinofilm „Filip“, in dem er einen Gestapo-Offizier spielt. © privat

Überhaupt Berge. Für ihn bleiben sie ein Sehnsuchtsort. Obwohl er inmitten der Ammergauer Alpen aufgewachsen ist, gerade an Föhntagen auch von München aus den Blick aus Zugspitzmassiv genossen hat und mittlerweile in den Landkreis zurückgekehrt ist. Seine alte Heimat hat er vor allem bei den Dreharbeiten zu „Marie fängt Feuer“ im Bereich Bad Bayersoien und Murnau genossen. Fünf Jahre war er als Dorfpolizist Marco Stober, der sich ehrenamtlich bei der fiktiven Wildegger Feuerwehr engagiert, im ZDF zu sehen. „Eine tolle Gelegenheit, mal wieder hier zu sein.“ Und vor allem, um seine Eltern öfter zu sehen, die damals in Grafenaschau gewohnt haben, jetzt aber erneut im Ammertal leben. Die Berge genießt Raab auch privat. Im Winter mit seinem Snowboard, ansonsten zu Fuß. „Ein schöner Ausgleich.“ Genau wie die Gesangsstunden, die er sich seit einiger Zeit gönnt. Einfach, weil’s guttut „und glücklich macht“.

Raab wünscht sich Rolle als Künstler

Sein berufliches Glück fand Gabriel Raab bei den Oberammergauer Passionsspielen. Danach stieg er ins Vorsprech-Karussell ein. Kassierte eine Niederlage in Berlin, musste sich anhören, dass er noch zu unreif sei. Und hatte dann Erfolg in München. Erste Engagements führten ihn nach Bochum und Zürich, „ehe ich mich getraut habe, am Volkstheater vorzusprechen“. Zu groß war zunächst die Scheu vor Intendant Stückl, den er seit seiner Kindheit kennt. Vier Jahre lang gehörte er fest zum Ensemble, ein Jahr noch als Gast. Dann musste er sich entscheiden – Bühne oder Kamera? Das Rennen machte der Film, auch wenn Raab gerade aktuell große Lust verspürt, mal wieder Theater zu spielen. „Aber beides ist schwer zu vereinbaren.“

Wenn er sich etwas wünschen dürfte, wäre es neben einem Gastspiel auf einer Bühne, eine Rolle als Maler. „Meine Mutter und meine Freundin sind Malerinnen, mein Vater ist Bildhauer.“ Allein wegen dieser Bezugspunkte fände er es spannend, mal im Film oder Fernsehen einen Künstler zu verkörpern. Naheliegend wäre sicher einer aus der Riege der Blauen Reiter. Aber auch jeder andere wäre Raab recht. „Schließlich gibt es sehr fesselnde Biografien.“