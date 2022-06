Im Passionstheater bleibt das Licht länger an - Kantine darf künftig später schließen

Von: Katharina Brumbauer

Sperrstunde verkürzt: Die Kantine im Passionstheater darf künftig bis 2 Uhr offen bleiben. © Andreas Mayr

Dieser Wunsch sorgte wieder für Diskussionen: Der Antrag der Werkleitung des Eigenbetriebs Kultur, die Öffnungszeiten der Kantine im Passionstheater zu verlängern, beschäftige erneut den Oberammergauer Gemeinderat. Nachdem Fragen zur Machbarkeit geklärt wurden, hat das Gremium im zweiten Anlauf zugestimmt.

Oberammergau – Das Thema bewegt die Oberammergauer. Jeder Publikums-Platz im Tagungsraum im Ammergauer Haus war besetzt. Auch auf den Fensterbänken saßen die Besucher der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend dicht aneinander. Dort stand ein zweites Mal ein Antrag der Werkleitung des Eigenbetriebs Kultur auf der Tagesordnung: Diese wünschte sich, die Öffnungszeiten der Kantine im Passionstheater von 23.30 Uhr bis maximal 2 Uhr zu verlängern. Ob die Lokalpolitiker dem Anliegen diesmal entsprechen, stieß bei den Bürgern auf großes Interesse. Der Rat nahm den Vorschlag mit nur einer Gegenstimme an.

Im Mai hatte Werkleiter Walter Rutz bereits emotional dafür gekämpft, dass alle Mitwirkenden beim Gelübdespiel nach Vorstellungsende (in der Regel 22.30 Uhr) noch länger gemütlich in der Kantine zusammenkommen dürfen. Nach der aktuellen Hausordnung ist der Aufenthalt für diensthabende Mitarbeiter und Darsteller im gesamten Komplex des Passionstheaters nur bis 23.45 Uhr gestattet. Nach dem Umziehen bleibt also wenig Zeit, um zu verweilen.

Wir hätten das letzte Mal schon zustimmen können

„Es ist wichtig, dass da die Alten und Jungen zusammensitzen“, hatte Rutz in der letzten Gemeinderatssitzung noch gesagt. Damals waren aus dem Gremium Bedenken geäußert worden, ob das Sicherheitspersonal des Theaters diese längere Belegung händeln kann, ob den Anwohnern die Lautstärke zu später Stunde zumutbar ist. „Inzwischen haben wir sehr konstruktive Gespräche mit dem Sicherheitskreis geführt“, erklärte Bürgermeister Andreas Rödl (CSU). „Der größte Knackpunkt bleibt, die Lärmbelästigung für die Nachbarn so gering wie möglich zu halten.“ Das ist auch in Rutz’ Sinne. „Wir haben uns nach den Jugendtagen und der Premiere entschuldigt, dass es so laut war“, betonte der Werkleiter. Dennoch findet er: „Nach zwei Jahren Corona muss man das mal aushalten.“

Florian Schwarzfischer (BIO) betonte, der Rat habe bei der ersten Abstimmung den Antrag nicht „aus Willkür“ abgelehnt. Man sei nicht gegen gemütliches Beisammensein, es hätten „zuerst noch die Rahmenbedingungen geklärt“ werden müssen. Marina Kirchmayr (Bunte Liste) wollte das so nicht stehen lassen. Der Zweite Bürgermeister Eugen Huber (Mit Augenmaß) habe alles dargelegt. „Wir hätten letztes Mal schon zustimmen können“, monierte sie.

Antrag auf Öffnungszeit-Verlängerung liegt beim Ordnungsamt inzwischen vor - Werkleiter Walter Rutz erklärt das Umsetzungskonzept

Rutz holte indes aber nach, einen entsprechenden Antrag beim Ordnungsamt zu stellen. Nun erklärte der Werkleiter auch das Umsetzungskonzept: Ein zusätzlicher Security-Mitarbeiter wird kurz vor 2 Uhr durchs Haus gehen und abschließen. Die Brandschutztüren bleiben stets zu, damit nicht so viel Lärm nach draußen dringt. Getrunken werden darf nur drinnen, wie das auch für Gastonomie-Betriebe ab 22 Uhr gilt. „Es muss auch nicht immer bis 2 Uhr gehen“, mit diesen Worten stellte Rutz hier einen gewissen Spielraum klar. „Wir können auch mal sagen, wir gehen früher heim.“

Der Aufenthalt in der Kantine, die ab jetzt an jedem Spieltag länger geöffnet ist, bleibt akkreditierten Personen vorbehalten. Spielleiter Christian Stückl plädierte zwar dafür, ab und zu einen außenstehenden Freund oder Bekannten mitnehmen zu dürfen. „Aber wenn wir die Kantine öffentlich zugänglich machen, wird sie ein Gastronomiebetrieb, das geht nicht“, sagte Rödl.

Aufenthalt im Passionstheater: ab 23:45 ist er nur akkreditierten Personen und nur im Kantinenbereich gestattet - Antrag, die Garderoben länger offen zu lassen abgelehnt

Ein Antrag von Michael Fux (PWG), auch die Garderoben länger offen zu halten, wurde abgelehnt. „Die geselligsten Feiern finden in der Garderobe statt“, erklärte Fux. Rutz zufolge ist das aber nicht möglich. Die wertvollen Kostüme müssen nach Spielende in den Umkleiden eingeschlossen werden. Den Garderobentrakt, genauso wie das Foyer, das Bühnengebäude und die Zuschauerhalle, haben die Darsteller also weiterhin bis 23.45 Uhr zu verlassen. Am besten so zügig, wie die vielen Zuhörer am Mittwochabend nach diesem Thema die Sitzung im Ammergauer Haus verlassen haben.