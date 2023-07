Im Rückstau: Roller und Auto kollidieren - Zwei Jugendliche mit schweren Verletzungen

Abbiegevorgang zu spät bemerkt

Der eine am Kopf, der andere am rechten Bein: Zwei Jugendliche auf einem Roller haben bei einem Verkehrsunfall in Oberammergau schwere Verletzungen erlitten.

Oberammergau - Zwei Jugendliche haben sich am Mittwoch in Oberammergau schwere Verletzungen zugezogen. Die beiden saßen auf einem Kleinkraftrad und kollidierten mit einem Pkw.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr, als ein 67-Jähriger aus dem Ort mit seinem Mercedes auf der Dorfstraße in westliche Richtung unterwegs war. Aufgrund eines Rückstaus an der Einmündung zur Eugen-Papst-Straße entschloss sich der Mann, links in die Steinbachergasse abzubiegen. Gleichzeitig versuchte der 15-jährige Einheimische, mit seinem Motorroller – auf dem Rücksitz sein 14-jähriger Sozius – links an dem Stau nach vorne zu fahren.

Der Jugendliche erkannte allerdings zu spät, dass der Mercedesfahrer nach links abbiegt und krachte gegen die Fahrertüre. Wie die Polizei Oberammergau mitteilt, erlitt er eine schwere Verletzung am Kopf, sein Sozius am rechten Bein. Die zwei Burschen wurden mit dem Rettungsdienst ins Unfallklinikum nach Murnau gebracht. Der 67-Jährige blieb unversehrt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von zirka 1200 Euro.

