Passionsspiele unter der Lupe: Klimaschutz-Analyse liegt vor - Größtes Potenzial steckt im Upcycling

Von: Andreas Mayr

Über 400.000 Besucher sahen 2022 die Oberammergauer Passionsspiele - hier mit Frederik Mayet als Jesus-Darsteller. © Mayr

Es war eine umfangreiche Untersuchung. Jetzt steht fest, wie nachhaltig die Passionsspiele 2022 gewesen sind. Das Fazit: Man braucht sich nicht verstecken.

Oberammergau – Oktoberfest? Olympia? Fußball-Weltmeisterschaft? Den passenden Vergleich findet Harald Zeiss nicht, weil das Ding, das er ein Jahr untersucht hat, einfach unvergleichlich ist. Der Professor aus Wernigerode in Sachsen-Anhalt sollte herausfinden, wie nachhaltig die Passionsspiele 2022 waren. Sein Fazit hat er auf vielen Seiten an die Gemeinderäte geschickt.

Natürlich digital, versteht sich im Sinn der Nachhaltigkeit. „Insgesamt sieht es sehr, sehr positiv aus“, sagte der Professor vom Institut für nachhaltigen Tourismus. Das Jahresprojekt, 66.000 Euro teuer, „war das Aufwendigste, was ich bisher gemacht habe“ – und zugleich einzigartig. Locker ein Dutzend Personen waren beschäftigt. Man muss sich das einmal verinnerlichen: Unter anderem prüften die Forscher jede einzelne Rechnung des Gelübdespiels. Die wichtigsten Ergebnisse hat Zeiss nun im Gemeinderat vorgestellt. Ein Überblick:

Umweltschutz first

360-Grad-Analyse nannte der Professor sein Werk. Treffender lässt sich das nicht ausdrücken. Er und die Kollegen durchleuchteten wirklich alles – die Reisen, das Theater, die Produktion, die Gastronomie. Ihre Ergebnisse sortierten sie in drei Bereichen ein: Umwelt, Soziales und Geld. In Sachen Umwelt ließen sich die Resultate beinahe vorhersehen. Die Klimabilanz wird maßgeblich vom Flugverkehr beeinflusst, der mit insgesamt 44.000 Tonnen CO 2 (im Schnitt 365 Kilogramm pro Gast) aufschlägt. „Auf die haben sie keinen Einfluss“, hielt Zeiss fest. Ansonsten lobte er die Bemühungen in Sachen Klimaschutz. Der gesamte Materialbedarf reduzierte sich von 998 auf 775 Tonnen. Verbrauch von Wasser und Erdgas sieht der Experte im „unteren Bereich, nichts, was alarmierend ist“. Die Macher könnten perspektivisch höchstens schauen, ob sie von Gas abrücken. An vielen Stellen etwa in der Gastronomie oder beim Kulissenbau werde nachhaltig gearbeitet.

Besonders interessant war das Ergebnis einer Umfrage mit mehreren 10.000 Probanden. 80 Prozent der deutschsprachigen Gäste fanden Umweltschutz in Zusammenhang mit der Passion wichtig, bei den internationalen waren’s noch 60. Auffällig auch der Wunsch der Jugend nach mehr vegetarischen Angeboten (48 Prozent). Anhand dieser Ergebnisse kann man festhalten: Die Spiele der Zukunft werden sich weiter wandeln.

Sozialer Kleber

Punkt zwei, die Soziale Nachhaltigkeit, verblüffte die Macher aus Kempten. Irrsinnig gute Werte spuckte die Studie aus. In zehn der zwölf Kategorien lagen die Antworten der Befragten, Darsteller wie Besucher, über dem Durchschnitt. Die zwölf Bereiche orientierten sich an der Bedürfnispyramide nach Maslow und enthielten Punkte wie Gemeinschaftsgefühl, Emotionen oder wie wichtig Austausch ist. Professor Zeiss sah „Emotionen und Motive befriedigt“. Einzig eine Plattform fehle, auf der sich die begeisterten Zuschauer austauschen können.

Eine Zahl zum Umhauen

Vielleicht der spannendste Wert, den das Zeiss-Papier enthält: 564 Millionen Euro an zusätzlichem Bruttoinlandsprodukt (BIP) generierten die Passionsspiele. „Bei der Zahl hat’s mir die Augen aufgedrückt“, betonte Bürgermeister Andreas Rödl (CSU). Viel mehr sagte der Experte auch nicht zum finanziellen Erfolg der Veranstaltung. Die Zahl sprach für sich. Ihn überrascht sie kein bisschen ob der 412.000 Gäste.

Die Zukunft der Spiele

Diese Liste hatten die Räte sehnlichst erwartet, der Professor enttäuschte sie nicht. Nachdem die Gemeinde nun Kassensturz gemacht hat, könne sie die Zukunft angehen. Weit oben auf der Sammlung an Empfehlungen stand natürlich die Mobilität, die das Gremium sogleich aufgriff. PWG-Mann Ludwig Utschneider rückte das Thema Bahn ins Zentrum seiner Analyse. Seine Gruppierung hatte die Studie angestoßen. „Wenn wir mehr Gäste mit der Bahn nach Oberammergau bringen wollen, müssen wir schnell handeln.“ Geschäftsführer Gerhard Griebler stellte klar: Wenn sich bis 2030 etwas verändern soll, müsse die Gemeinde bis spätestens diesen Herbst bei der Eisenbahngesellschaft vorstellig werden. Sah auch der Bürgermeister so: „Das ist eines der ersten Themen, das wir angehen.“ Schlechter könnte es ja eh nicht mehr laufen, merkte Dominikus Wolf von der CSU zynisch an.

Darüber hinaus lieferte Zeiss einige weitere Hebel, die es zu betätigen gebe. Die Gemeinde könne klare Klimaziele definieren, wo sie nun die (schon recht gute) Bilanz kennt. Großen Einfluss hat sie noch beim Erwerb von Werkzeugen, Elektrogeräten und der IT. Für den Einkauf bringt er Richtlinien ins Spiel, etwa Holz statt Kunststoff oder ein Wechsel auf Bio-Tische sowie europäische Stoffe. Genauso könne Oberammergau seine Besucher besser informieren, sei es um die bisherigen Maßnahmen zum Umweltschutz herauszustellen oder grüne Mobilität und Mülltrennung voranzutreiben.

Das größte Potenzial sieht der Professor im sogenannten Upcycling, also bei der Weiterverwertung von – plakativ gesagt – Müll. „Sie haben viele Fans und ein einzigartiges Produkt, das die im Herzen berührt. Viele würden gerne ein materielles Andenken haben“, sagte Zeiss. Schlüsselanhänger aus Stoffresten oder die zusammengeklebten Tonkrüge gebe es bereits. Diese Nische auszubauen, würde sich lohnen, glaubt der Experte. Oberammergau müsse sich einmal überlegen, welche Wertschöpfung aus Abfall möglich ist, aus Kostümen, Requisiten oder Bühnenbildern. „Das sind Kunstwerte für ihre Fans“, meinte Zeiss. Er glaubt, dass die Gemeinde hier einen völlig neuen Markt erschließen – und einen großen Fortschritt im Geist der Nachhaltigkeit schaffen kann.