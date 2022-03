Klares Bekenntnis zur Oberammergauer Passion 2022: „Wir spielen auf jeden Fall“

Von: Manuela Schauer

Volle Bühne, volles Haus: Mitte Mai fällt der Startschuss für die Passionsspiele. © Mayer/Passionsspiele

Euphorie in Oberammergau: Die Passionsspiele werden wie geplant stattfinden. Derzeit darf das Theater zu 100 Prozent ausgelastet werden.

Oberammergau – Irgendwann hat es in seinem Kopf Klick gemacht. Walter Rutz legte einfach den Schalter um, wollte nicht mehr bangen. Der Werkleiter des Eigenbetriebs Kultur und Geschäftsführer der Passionstheater GmbH beschloss für sich, ab sofort optimistisch zu denken und zu agieren. Wirklich daran zu glauben, dass die Passionsspiele 2022 wie geplant über die Bühne gehen können.

Die bayerische Regierung erleichterte seinen Vorsatz, lockerte am 9. Februar die Corona-Beschränkungen für den Kulturbereich und erlaubte, Veranstaltungen bis zu 75 Prozent auszulasten. Ab diesem Zeitpunkt, sagt Rutz rückblickend, „war kein Zweifel mehr da“.

Passionsspiele Oberammergau: Noch Skepsis im Ort

Jetzt, gut eineinhalb Monate später und knapp 50 Tage vor der Premiere am 14. Mai, stellt sich den Verantwortlichen die Frage überhaupt nicht mehr, ob die weltweit bekannte Inszenierung über die letzten Tage im Leben Jesu stattfinden kann. Stattdessen gibt es ein eindeutiges Bekenntnis: „Ja, wir spielen“, betont Bürgermeister Andreas Rödl (CSU) im Brustton der Überzeugung. Eine wichtige Botschaft. Denn er weiß, dass im Ort teilweise noch Skepsis herrscht. „Die müssen wir ausräumen.“ Rutz formuliert es ähnlich: „Klare Ansage: Wir spielen auf jeden Fall.“

Die lange Leidenszeit seit der coronabedingten Absage im März 2020 scheint beendet zu sein. „Es geht ganz klar nach vorne“, untermauert der Werkleiter. Dabei sah die Welt im Januar noch deutlich düsterer aus für die Oberammergauer. Bei einem Treffen mit Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) wollte man ausloten, unter welchen Bedingungen die Passion machbar wäre. Damals aber konnte noch niemand abschätzen, wie sich die pandemische Lage entwickelt. Im März sollte es deshalb einen weiteren Mini-Gipfel geben. Bislang ist das nicht passiert und offensichtlich nicht vorgesehen. Seitens des Gesundheitsministeriums ist „derzeit kein erneuter Termin geplant“, teilt eine Sprecherin mit.

Passionsspiele Oberammergau: Test-Strategie bleibt bestehen

Momentan deutet zumindest vieles darauf hin, dass die Kuh vom Eis ist. Inzwischen gehören sogar die 75 Prozent Auslastung der Vergangenheit an. Alle rund 4500 Sitzplätze dürfen belegt werden. Eine Wahnsinns-Nachricht für die Gemeinde, die für die Großveranstaltung verantwortlich zeichnet. „Wir freuen uns, endlich unbesorgt planen zu können und nicht mehr zittern zu müssen“, sagt Bürgermeister Rödl voller Euphorie und ergänzt: „Ich hab’ an unser Dusel geglaubt.“ Womöglich fallen am 3. April sogar die G-Regeln für das Publikum. Dazu aber, verdeutlicht die Sprecherin des Ministeriums, „lassen sich derzeit noch keine verbindlichen Aussagen treffen“. So oder so, versichert Rutz, man wäre auch für 2G gerüstet.

Vorsicht regiert. „Auch wenn die Corona-Regeln fallen, ist Corona noch nicht weg“, sagt Rutz. Deshalb bleibt die eingeführte Strategie für die Darsteller auch künftig bestehen. Sie müssen sich vor jeder Probe und Aufführung testen. „Wir wollen sicher sein.“ Positive Ergebnisse kamen dabei bereits heraus. Rutz legt Wert auf das Hygienekonzept, das stetig an neue Vorgaben angepasst werden muss. 1,4 Millionen Euro hat er dafür einkalkuliert. Nach aktuellem Stand wird man das Geld nicht komplett verbrauchen. Nur weiß niemand, was in ein paar Monaten sein wird, ob vielleicht doch 2G-plus gilt. „Wir müssen gewappnet sein, deshalb hab’ ich einen höheren Betrag in den Wirtschaftsplan eingestellt.“ In unruhigen Zeiten wie diesen eine wohl weise Entscheidung. Denn auch das Gesundheitsministerium kann nicht versprechen, „dass im Mai keine Infektionsschutzmaßnahmen erforderlich sein werden“.

Ticketverkauf am deutschen Markt zieht an

Die Unwägbarkeiten begleiten die Oberammergauer also weiter. „Es kann immer mal eine Grätsche geben“, sagt Rutz. Neben Covid-19 wütet auch der Krieg in der Ukraine, der sich auf das Reiseverhalten der Passionsbesucher auswirken könnte. Ein Worst-Case-Szenario freilich. Nur wenige Reiseveranstalter stornierten die gebuchten Arrangements bis zur 180-Tage-Frist. Die meisten aus Amerika. „Es haben welche abgesagt, aber nicht so, dass uns alles um die Ohren fliegt“, räumt Rutz ein. Dafür zieht der deutsche Markt gerade an. Circa 74 bis 75 Prozent der Tickets sind verkauft. „Total der Hammer.“ Zumal Rutz, auch Geschäftsführer der Passionsspiele Oberammergau Vertriebs GmbH & Co. KG, damit rechnet, dass nach der Premierenvorstellung die Nachfrage steigt. Wirtschaftlich kalkuliert hat er mit mindestens 85 Prozent. „An die glaub’ ich fest.“ Wie an stattfindende Passionsspiele 2022.