Neun Tage vor der Premiere von „Julius Cäsar“ in Oberammergau: „Wir sind auf einem guten Weg“

Text verinnerlichen: Noch feilen die Mitwirkenden – hier Hauptdarsteller Andreas Richter (r.), der Cäsar spielt, und Benedikt Fischer (Wahrsager) – in den Proben noch an vielen Sätzen.

Drama um Macht, Freundschaft und Verrat

Von Katharina Brumbauer schließen

Noch feilen die Mitwirken an vielen Dingen. Doch Regiesseur Christian Stückl ist mit den Probenverlauf für „Julius Cäsar“ zufrieden. Das Tagblatt hat eine Probe besucht.

Oberammergau – Noch stehen die Darsteller ohne Kostüme auf der Bühne. Sie proben ohne Musik und Licht. Noch wird an vielen Sätzen gefeilt. Ab und an machen sich die Mitwirkenden Notizen in den Textbüchern. Regisseur Christian Stückl wuselt über die Bühne, kitzelt aus den jungen Darstellern die Emotionen heraus. Die Inszenierung ist noch in der Entwicklung, aber es lässt sich schon erkennen, was die Zuschauer am 1. Juli im Rahmen des Oberammergauer Kultursommers bei der Premiere von „Julius Cäsar“ im Oberammergauer Passionstheater erwarten dürfen. Ein Drama um Machtkämpfe in der Politik, um Freundschaft, um Verrat.

Das Stück erzählt selbstredend die Geschichte des römischen Politikers und Feldherrn. Die Hauptrolle verkörpert Andreas Richter, einer der Jesus-Darsteller der Passion 2010 und Kaiphas beim vergangenen Mal. Gerade noch wurde Cäsar für seinen Sieg gegen Pompejus im römischen Bürgerkrieg gefeiert, kurz darauf erdolchten ihn Verschwörer auf dem Weg zum Kapitol.

Christian Stückl inszeniert Shakespeares „Julius Cäsar“: Drama ist hochaktuell

Anfang Mai haben die Proben für das politische Schauspiel von William Shakespeare begonnen. Zunächst in Stückls Büro. Später ging es bereits ins Passionstheater. „Diesen schweren Text muss man erst verstehen“, sagt Stückl. Shakespeare schrieb das Stück Ende des 16. Jahrhunderts. „Das Ganze ist 400 Jahre alt.“ Dennoch ist der Stoff um eine Gruppe Männer, die aufsteht, um ihre Republik von jemanden zu befreien, der für sie einen Tyrann darstellt, hochaktuell. Es sind Männer, die die Demokratie bewahren wollen. „Man merkt, dass da viel drin ist, was uns auch heute betrifft. Wenn man die Trumps, Putins und Xi Jinpings sieht, die uns umgeben, bei denen man Angst hat, dass die Demokratie verloren geht.“

Auch Martin Schuster verstand, dass seine Rolle des Brutus einen Freiheitskämpfer verkörpert. „Er ist für mich ein Idealist, der die Republik Rom gegen diese autoritäten, monarchistischen Tendenzen verteidigen möchte“, urteilt Schuster. „Brutus Familie ist schon gegen die aufgestanden, die sich zu Alleinherrschern Roms aufspielen wollten“, sagt der Oberammergauer, einer der Judas-Darsteller bei der Passion 2022. In diesem Sinne kämpft auch Brutus gegen Cäsar – mit den Mitverschwörern an seiner Seite. „Du musst die Mannschaft bearbeiten“, ruft Stückl ihm während der Probe zu.

+ Wie wär’s besser? Martin Schuster (Brutus) holt sich Instruktionen ab. © Katharina Brumbauer

Oberammergau bringen „Julius Cäsar“ auf die Bühne: nach der Passion sind die Darsteller voll motiviert

Brutus Kampf bleibt auch seiner Frau Portia nicht verborgen. Sie ist eine von nur zwei Frauenrollen. Gespielt wird sie von Eva Norz, Tochter des 2015 verstorbenen Martin Norz, der dreimal den Jesus verkörpert hat. Sie ist genervt, dass sich ihr Mann mehr und mehr von ihr entfernt, Geheimnisse hat, sie nicht an den Plänen, die er mit den übrigen Verschwörern ausheckt, teilhaben lässt. „Bin ich nur dafür da, dich bei Tisch zu treffen, dir im Bett zu gefallen?“, fragt Portia. Und Stückl geht dazwischen: „Wo ist deine Wut?“ Er will die Emotion aus ihr herauskitzeln.

Der Regisseur aber ist zufrieden. „Wir sind auf einem guten Weg.“ An Spielfreude mangelt es den Oberammergauern nicht. Mitwirkende im Ort zu finden, sei kein Problem gewesen, bestätigt Frederik Mayet, der heutige Pressesprecher der Passionstheater GmbH: „Nach der Passion waren alle ganz motiviert.“

Unser GAP-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Shakespeares „Julius Cäsar“: ein Drama um Verrat, Freundschaft und politische Machtspielchen

So schlüpft zum Beispiel auch David Bender wieder in eine tragende Rolle. Beim Gelübdespiel hatte er zuletzt einen Engel gespielt, nun gibt er Casca. Der römische Senator berichtet den Verschwörern um Cassius und Brutus, dass er gesehen habe, wie Cäsar bei seiner triumphalen Rückkehr nach Rom vom Volk gefeiert wurde. Casca berichtet weiter, wie Cäsar dreimal die Königskrone angetragen wurde – was dieser aber unter dem Jubel des Volkes stets ablehnte.

Es ist dann Cassius – verkörpert von Yannick Schaap (Jakobus bei der Passion) –, der die Verschwörung gegen Cäsar, die Pläne, den Tyrannen zu ermorden, anzettelt. Schaap mimt den Cassius gestenreich und stimmgewaltig, schreit seinen Text manchmal richtig heraus.

+ Zeig die Emotion: Christian Stückl (l.) kitzelt aus seinen Verschwörern David Bender (Casca, M.) und Yannick Schaap (Cassius) die Wut heraus © Katharina Brumbauer

Premiere für „Julius Cäsar“ am 1. Juli im Passionstheater: „Es wird noch intensiv“

Das Mordkomplott der Gruppe geht auf. Doch meint es Schicksal mit den Verschwörern nicht gut. Marc Anton (Cengiz Görür) hetzt das römische Volk gegen sie auf. Schließlich verlassen sie Rom und stehen dem Triumvirat, dem Herrschertrio Roms, Marc Anton, Oktavian (Mayet) und Lepidus (Walter Rutz), in einer letzten Entscheidungsschlacht gegenüber.

Ab Sonntag können sich die Darsteller noch mehr wie echte Römer fühlen. Von da an wird mit Kostümen geprobt. „Vor der Premiere passiert noch viel“, sagt Stückl. Vor allem steige die Anspannung. „Jetzt geht es Schlag auf Schlag, und wir werden immer eingespielter“, unterstreicht Schuster. „Es wird noch intensiv.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden Sie auf Merkur.de/Garmisch-Partenkirchen.