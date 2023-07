Kaum Publikum: Interesse an Bürgerversammlung in Oberammergau fällt dürftig aus

Von: Manuela Schauer

Oberammergau hat viel vor. Aber wen juckt‘s? Wenige anscheinend. Zumindest hat diesen Eindruck die Bürgerversammlung erweckt. Nur eine überschaubare Zahl an Interessierten tauchte auf.

Oberammergau – Mit Ködern kennt sich Andreas Rödl (CSU) als Angler aus. Nur wie gelingt es, dass Oberammergauer anbeißen? Die Antwort kennt auch der Bürgermeister noch nicht. Denn abgesehen von Rathausmitarbeitern und Gemeinderäten tauchten bei der Bürgerversammlung gerade einmal rund 30 Interessierte auf. Bei einer Einwohnerzahl von zirka 5350 sind das gerade einmal 0,56 Prozent.

Doch Rödl scheint genügsam zu sein, bedankte sich bei den „vielen“, die „trotz des schönen Wetters“ erschienen sind. Er rechnete bei seiner ersten dieser Versammlungen im Amt wohl gar nicht mit mehr Menschen. Aus Erfahrung. Denn schon unter Vorgänger Arno Nunn fiel der Fang stets äußerst mau aus.

Passionsspiele: Landratsamt bittet um zehnjährige Finanzplanung des Eigenbetriebs

Warum die eigentlich diskussionsfreudigen Oberammergauer das Informationsangebot seit vielen Jahren ausschlagen? An den Themen kann es diesmal jedenfalls nicht gelegen haben. Denn die Gemeinde hat zuletzt einige Projekte in Gang gesetzt und treibt diese voran. Große Vorhaben, die Geld kosten. Und gerade bei den Finanzen sperren die Einheimischen ihre Ohren in der Regel weit auf. Doch nur dieses kleine Auditorium lauschte der Zusammenfassung von Kämmerer Stefan Schmid. Er informierte über Zahlen aus dem aktuellen Etat – darunter die 20 Millionen Euro im Verwaltungs- und 5,7 Millionen Euro im Vermögenshaushalt –, über die Entwicklung der Rücklagen, die aufgrund der vielen Investitionen bis 2026 stetig schrumpfen sowie unter anderem über geplante Kreditaufnahmen in den Jahren 2025 und 2026. Ob das Geld für die Finanzierung der nächsten Passionsspiele 2030 genügt? Bevor jemand die Frage aller Fragen in Oberammergau stellen konnte, lieferte Schmid gleich selbst die Antwort: „Sollte ausreichen.“

Mit dem Gelübdespiel hängt aber auch ein Hinweis der Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes zusammen. Die Gemeinde wird gebeten, ab dem Haushaltsjahr 2024 für den Eigenbetrieb Kultur eine zehnjährige Finanzplanung beizulegen. Jubel löst das bei den Verantwortliche nicht unbedingt aus. „Wer das macht, wird man noch sehen“, sagte Schmid. „Das ist ziemlich aufwendig.“

Wie geht‘s weiter mit dem Schwimm-Angebot?

Das finanzielle Grundgerüst steht also. Ansonsten befinden sich viele Projekte im Fluss. Rödl versuchte, das Publikum im Kleinen Theater kompakt mit Fakten zu füttern. Viele Entwicklungen riss er an – ob beim Ammergauer Haus, beim Nahwärmenetz, beim Kommunalen Wohnungsbau oder beim Flächennutzungskonzept. Ein Auszug:

Wellenberg: Eine Investorenlösung für den Wellenberg zu finden, ist weiter das Ziel. „Wir sind in engem Austausch mit Bietern“, sagte Rödl. Die Gemeinde strebt eine Erbpachtregelung an, um kein Grundstück verkaufen zu müssen. Was passiert, wenn die Privatisierung scheitert, wollte Benedikt Fischer, Gastronom im Ort, wissen. Rödl sprach Klartext: Dann wird man sich von Grund trennen müssen, „um liquide Mittel freizumachen“. Doch so soll es nicht kommen. Der Fokus liegt erst einmal auf dem Hier und Jetzt. Unter anderem auf dem Sommerbetrieb. Wie es mit diesem weitergeht, damit setzt sich der Gemeinderat in den nächsten Wochen auseinander. Der Rathauschef nannte erste Zahlen: 600 Besucher am Tag markieren bislang den Spitzenwert, insgesamt rund 10 000 Badefreunde nutzten das Angebot, das seit Pfingstsamstag existiert.

Rialto-Brücke: Die Brückenfreunde sehnen den Neubau herbei. Die Planung für den Pürschlingsteg hat das Ingenieurbüro Schwind aus Mittenwald übernommen. Noch heuer sollen Möglichkeiten vorgestellt werden. Läuft alles nach Plan, erfolgt die Realisierung 2024/2025. „Das soll zügig gehen“, betonte Rödl. „Wir haben die Fundamente ja nicht umsonst stehen lassen.“

Feuerwehr-Gerätehaus: Es ist eines der intensiven Aufgaben: Das Feuerwehr-Gerätehaus muss saniert und erweitert werden. Mit Kosten von 4,6 Millionen Euro rechnet die Gemeinde. Derzeit läuft die Ausschreibung für die Architektenleistungen. Die Feuerwehr bleibt an ihrem gewohnten Platz am Passionstheater – so das Ergebnis einer Analyse von vier Standorten. Ein Stück vom Bereich vor dem Theater muss für die Erweiterung aber herhalten – wegen der Ausfahrradien der Fahrzeuge. Doch Rathausgeschäftsführer Christian Ostler erklärte: „Der Eselsbrunnen bleibt.“ Voraussichtlich etwa vier Meter muss in den Vorplatz eingegriffen werden – zumindest besagt das eine Machbarkeitsstudie. „Der Platz ist sehr, sehr sensibel, so muss er auch behandelt werden“, betonte Rödl. „Keiner will, dass wir hier eine Bausünde haben.“

Seniorenwohnen: Der Gemeinderat steht hinter dem Plan: Das Gremium möchte ein Seniorenwohnen mit Vollpflege im Ort ansiedeln. „Wir sind hoffentlich auf einem guten Weg“, meinte der Rathauschef. Voraussichtlich im Herbst soll es eine Versammlung zu diesem Thema geben.

Rund 40 Minuten benötigte Rödl für seinen Bericht. Feierabend hatte er danach aber nicht. Es galt, die eingereichten Fragen der Bürger noch zu beantworten. Die befassten sich etwa mit neuen E-Ladesäulen (Thomas Knöpfle) oder mit dem Baumbestand an der „Loana“ (Christl Freier). Gleich mehrere Themen brachte Dr. Christoph Sühnel – wie schon in der Vergangenheit – an. Ihn beschäftigte unter anderem das Passionsergebnis. Die im Gemeinderat präsentierten Zahlen seien seiner Meinung nach fehlerhaft gewesen. Werkleiter Walter Rutz ergriff deshalb das Wort, versuchte, die Behauptung zu entkräften und bot Sühnel einen Termin in seinem Büro an – um tiefer ins Detail einsteigen zu können.