Passionsspiele 2022: Was passiert, wenn beide Jesus-Darsteller ausfallen?

Von: Andreas Mayr

Jesus im Doppelpack: Rochus Rückel (r.) besucht am Premierentag Frederik Mayet in der Umkleide – mit Halskratzen, aber mit negativem Corona-Test. © ANDREAS MAYR

Die Frage ploppt immer wieder auf: Was geschieht, wenn beide Hauptdarsteller bei einer Passions-Aufführung fehlen? Zum Beispiel beide Jesus-Rollen. Einen Notfallplan gibt es dafür nicht.

Oberammergau – Es sind ja schon die verrücktesten Sachen passiert bei den Passionsspielen in Oberammergau. Einmal auf dem Weg vom Tempel heraus purzelte ein Gebiss die Stufen hinunter, erzählte Christian Stückl bei den Jugendtagen. Einen Fall, über den immer mal wieder spekuliert wird, hat es tatsächlich noch nicht gegeben: Dass eine Aufführung ausfallen musste, weil beide Jesus-Darsteller fehlten. Doch in diesem Jahr schnattert dieses Virus mit, das es davor noch nicht gegeben hat.

Die Organisatoren nerven die Nachfragen. Das haben sie bereits vor dem Gelübdespiel auf der Pressekonferenz betont. Dort schloss Spielleiter Stückl einen solchen Fall mehr oder weniger aus. Auch Walter Rutz, Werkleiter des Eigenbetriebs Kultur und Geschäftsführer der Passions-Vertriebs-GmbH, stellt nochmals klar: „Man darf das Thema nicht zu hoch drehen. Dafür haben wir ja zwei Darsteller für jede Rolle.“

Wir gehen davon aus, dass einer immer spielen kann.

Nach zwei Jahren Pandemie kann aber niemand genau sagen, ob ein solcher Absicherungsmechanismus auch sicher genug ist. Dazu eine kurze Rückblende zur Premiere Mitte Mai: In der Pause zwischen den beiden Teilen besuchte Rochus Rückel, an diesem Tag Jesus außer Dienst, Frederik Mayet, Jesus im Dienst, in der Umkleide und erzählte ihm von seinem Halskratzen – Coronatest negativ. Rückel kaute ein Bonbon. Einen Tag später hätte er spielen sollen. Allerdings verständigten sich die Verantwortlichen darauf, Jesus II einen Tag mehr Pause zu gewähren. „Das haben wir spontan umgeschmissen“, erklärt Franziska Seher, Pressesprecherin der Passionsspiele. Rutz, der selbst als Josef von Arimathäa auf der Bühne steht, ergänzt: „Wir gehen davon aus, dass zwei Darsteller reichen und einer fit ist.“

Bei kleineren Rollen sind Ausfälle leichter zu kompensieren

Das Thema ist gewiss nicht neu. Immer Mal wieder passierte es, dass Schauspieler in kleineren Rollen, die nicht doppelt vergeben sind, passen mussten. 2010 etwa hat Frederik Mayet mal als Apostel ausgeholfen. Die wenigen Sätze einiger Nebenrollen bringen die Hauptdarsteller problemlos zusammen – oder sie werden auf andere Charaktere umverteilt. „Für so kleine Sachen kannst du immer einspringen“, erklärt Rutz. Kritisch würde es erst, wenn zentrale Parts wie Jesus oder Kaiphas wegbrechen. „Wir gehen davon aus, dass einer immer spielen kann.“

Einen konkreten Notfallplan für den Super-GAU, etwa wie es um Tickets bei einer möglichen Absage bestellt ist, gibt es demnach nicht. „In dem Moment, in dem der Ernstfall eintritt, muss man überlegen“, sagt Seher und Rutz ergänzt: „Wenn es so ist, werden wir sehen.“

Grundsätzlich, erklärt die Pressesprecherin, müssen an Spieltagen beide Jesus-Darsteller zur Verfügung stehen. Eine strikte Isolation oder räumliche Trennung der beiden ist nicht vorgesehen. Die Macher halten es mit dem „gesunden Menschenverstand“, wie sie sagt. Sobald’s im Hals zwickt, sollen sich die Schauspieler zurücknehmen, auf sich schauen und abfangen, was auch immer sie aufgeschnappt haben. Eine restriktive Abtrennung „können wir nicht vorschreiben“, zumal viele Mitwirkenden nebenher noch ihrer Arbeit nachgehen. „Jeder hat sein Leben“, betont Seher. Und sollte tatsächlich doch dieser so unwahrscheinliche Fall eintreten, dann, sagt Walter Rutz: „Geht’s halt nicht.“