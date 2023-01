Millionenprojekt in Oberammergau: Feuerwehrhaus soll am aktuellen Standort erweitert werden - „Müssen was machen“

Von: Manuela Schauer

Handlungsbedarf besteht: Das Feuerwehrhaus in Oberammergau weist einige Problemstellen auf. © Dominik Bartl

Das Projekt wird intensiv. Das Feuerwehr-Gerätehaus in Oberammergau muss saniert und erweitert werden. Und zwar zügig. Bis zur Passion 2030 sollen die Arbeiten beendet sein.

Oberammergau – Offiziell gibt es dieses Fahrzeug gar nicht. Es entspricht keiner Norm, sagt Stefan Maier, der Erste Kommandant der Oberammergauer Feuerwehr. Und keine Förderrichtlinien. Daher würde es für einen Ersatz auch keinen Zuschuss geben. Die Wehr trennt sich von dem Sonderbau, baut die Technik in ein anderes ihrer Autos ein. Maier versichert: „Wir verlieren nicht an Schlagkraft.“ Gewinnen dafür aber Platz im Gerätehaus. Neun Feuerwehrfahrzeuge sind dort auf sieben Stellflächen untergebracht. Bürgermeister Andreas Rödl (CSU) weiß es: Keiner davon hält die vorgegeben Maßstäbe ein. Das soll sich ändern, durch eine Erweiterung des Gebäudes – und zwar an Ort und Stelle. So lautet der aktuell einhellige Wunsch des Gemeinderats und der Feuerwehr. „Dafür“, sagt Rödl, „gibt sie das Auto ab.“

Das Projekt, das schon seit langer Zeit anvisiert wird, nimmt immer konkretere Züge an. Im vergangenen Jahr hat die Gemeinde eine umfangreiche Bedarfsplanung in Auftrag gegeben. Dieser Plan zeigt unter anderem die weitere Entwicklung auf, um auch künftig Qualität und Leistungsfähigkeit bei der Gefahrenabwehr sicherstellen zu können. In diesem Rahmen wurde auch die Funktionstüchtigkeit des Feuerwehrhauses geprüft. Das Ergebnis fiel wie erwartet aus: Die räumlichen Gegebenheiten sowie die Anforderungen an die Arbeitssicherheit entsprechen nicht mehr den Regeln der Technik.

Vier Standorte wurden geprüft

Es zwickt an vielen Stellen. An den Garagen zum Beispiel. Zu schmal, zu niedrig sind sie. Deshalb braucht die Wehr in der Regel Sonderbauten bei den Fahrzeugen. Geschlechterneutrale Umkleiden fehlen ebenfalls, dabei zählen inzwischen vier Frauen zu den insgesamt rund 70 Aktiven. Hinzukommt, dass sich die Kabinen in der ohnehin engen Fahrzeughalle befinden. Rödl betont: „Wir müssen was machen.“ Nämlich nicht nur zu erweitern wie zuletzt 2000, sondern außerdem den Bestand zu sanieren.

Das Gerätehaus – es stammt aus dem Jahr 1959 – soll auch künftig an der Othmar-Weis-Straße 2 zu finden sein. Dafür sprach sich der Gemeinderat nach einer Standortanalyse und Machbarkeitsstudie aus, die das Ingenieurbüro IGB erstellt haben. Dieses „betreut auch Murnau“, sagt Rödl. Dort steht ein Neubau auf der Agenda. Vier Standorte wurden unter die Lupe genommen: eine Fläche am Festplatz, am ehemaligen Busparkplatz nahe dem Sportgelände, am „Brückengras“ beim Passionstheater sowie das aktuelle Zuhause der Einsatzkräfte. Und das weist die meisten Vorteile auf, verdeutlicht der Bürgermeister. Finanzielle vor allem. „Die anderen Standorte wären fast doppelt so teuer.“

Noch vieles zu bedenken

Ins Geld geht das Projekt trotzdem. Gemeinde-Kämmerer Stefan Schmid sprach im Rahmen der Haushaltsberatungen von einem der „großen Brocken“ bei den Investitionen. Circa fünf Millionen Euro kalkuliert die Kommune derzeit. „Die totale Summe“, betont Rödl aber, „kann aktuell keiner sagen.“

Maier gefällt die Lösung. Von Anfang an bevorzugte er seinen „Lieblingsstandort“ neben dem Passionstheater. Wegen der zentralen Lage und der Nähe zu den Veranstaltungen. Konkrete Pläne liegen noch nicht vor. Auf der nördlichen Seite wird laut Angaben der Gemeinde eine neue Fahrzeughalle entstehen, dafür muss ein größerer Teil des Gebäudes abgerissen werden. Doch gibt es ein „gewisses Manko“, räumt der Rathauschef ein. Abgesehen von einem weiteren Haken, den gemeindeeigenen Wohnungen, die sich in der Immobilie befinden und die erst vor ein paar Jahren renoviert worden sind, muss ein Stück der Wiese am Theatervorplatz weichen, damit die Feuerwehrautos aus den Garagen ausfahren können. Doch der Kommandant entwarnt. Es gehe nicht um viel Platz. „Zwei, drei Meter“, meint er. Allgemein muss die Gemeinde noch Punkte besprechen, ehe baulich etwas passiert. Rödl würde zum Beispiel gerne das Großprojekt nutzen, um das Areal städtebaulich anzupacken, damit das Gesamtensemble passt. Dafür braucht’s Planungen. Auch die Orangerie von Käfer „dürfen wir nicht aus den Augen verlieren“, sagt er. In ihr sollen wie bei der Passion 2020 in gut sieben Jahren wieder Gäste bewirtet werden.

Es gibt noch viel zu tun. Die Maßnahme an der Othmar-Weis-Straße wird eine „Hauptaufgabe der nächsten Jahre sein“, stellt der Bürgermeister klar. „Wir dürfen nicht trödeln.“ Denn bis zur Passion muss das Projekt fertig sein. Maier jedenfalls zeigt sich zuversichtlich, dass die Zeit reichen wird. Seine Freude über die Fortschritte kann er nicht verbergen. Zumal der Prozess zuletzt nie ins Stocken geraten sei. Der Kommandant lobt die Zusammenarbeit mit der Kommune und dem Ingenieurbüro. „Wir waren permanent involviert“, betont er. Das wissen er und die gesamte Wehr zu schätzen. Auch, dass der Gemeinderat dahintersteht. Die gleiche Meinung vertritt Rödl: „Ich bin echt froh, dass alles harmonisch läuft.“