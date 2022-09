Neues Passions-Kinderbuch: Warum wurde Jesus gefoltert und ans Kreuz geschlagen?

Oberammergauerinnen wollen Kindern die Passion einfach erklären

Wie erklärt man Kindern, warum Jesus vor 2000 Jahren brutal gefoltert und ans Kreuz geschlagen wurde? Wie vermittelt man die Botschaft dahinter? Dieser Herausforderung haben sich die beiden Oberammergauerinnen Ursula Mayr und Veronika Hecht angenommen - mit einem Kinderbuch zur Passion.

Oberammergau – Wie erzählt man die größte Geschichte aller Zeiten den Kindern? Wie erklärt man den Jüngsten, dass vor rund 2000 Jahren ein junger jüdischer Handwerker mit Namen Jesu alle Sünden der Welt schulterte? Brutal gefoltert und an ein Holzkreuz geschlagen wurde? Hohn und Pein über sich ergehen ließ, um letztlich den Tod zu besiegen? Die Oberammergauer Architektin Ursula Mayr hat sich dieser Herausforderung gestellt. Zusammen mit Veronika Hecht schuf sie ein Kinderbuch, dass den blutigsten Teil des neuen Testamentes, die Passion Christi, für die Jüngsten greifbar macht – ohne ihnen dabei Albträume zu bereiten.

Das letzte Abendmahl? „Sie hatten Hunger.“ Die zwölf Apostel? „Das sind zwölf Freunde.“ Die Brutalität der Römer gegen Jesus? „Sie waren gemein zu ihm.“ Einfache Worte, einfache Erklärungen. „Die Botschaft war uns wichtig“, sagt Mayr. Nicht die Leidensgeschichte en Detail zu erzählen, sondern zu erklären, warum Jesus getan hat, was er tun musste. Entstanden ist ein 14-seitiges Werk, das die Oberammergauer Passionsspiele schon für Zweijährige verständlich macht. „Jesus hat gelitten, ist gestorben und wieder auferstanden, nur damit er uns zeigen konnte, dass der Tod nicht das Ende ist“, zitiert Mayr den Schlusssatz des Buches.

Idee zum Kinderbuch kam 2019 - Lange am Text gefeilt

Die Idee kam ihr bereits 2019. Mayr, Mutter von Nepomuk und Frida, sechs und vier Jahre alt, fand es schade, dass es bislang keine guten Kinderbücher zum Thema Passion gab. Sie wollte ein eigenes publizieren, maßgeschneidert auf die Oberammergauer Gelübdespiele. Mit Veronika Hecht fand sie eine begeisterte Mitstreiterin. Sie verbindet nicht nur eine jahrelange Freundschaft. Sie hätten 2020 auch beide in der Rolle der Veronika auf der Bühne stehen sollen. Doch war die Zeit damals zu knapp. Vor der Premiere im Mai 2020 hätten sie das Buch nicht mehr fertigstellen können. Die Idee legten sie somit ad acta. Dann kam die Pandemie, das Gelübdespiel ist auf das Jahr 2022 verlegt worden. Plötzlich hatten Hecht und Mayr Zeit gewonnen. Also begannen sie, an ihrem Buch zu arbeiten.

Hecht fertigte Bleistift-Skizzen für die zahlreichen Bilder an. Mayr kolorierte und digitalisierte die Zeichnungen. Viele Darsteller sind wieder zu erkennen. Rochus Rückel mit seinen schwarzen, gelockten Haaren als Jesus. Martin Schuster als Judas. Barbara Schuster als Maria Magdalena. Andreas Richter als Kaiphas.

„Wir haben lange überlegt, welche Szenen wir in das Buch nehmen“, sagt Mayr. Schließlich ist die Passionsgeschichte eine hochkomplexe Erzählung. Zumal sie auch von Spielleiter Christian Stückl oft angepasst wurde. Er befreite das Stück von antisemitischen Aussagen. Mayr und Hecht entschieden sich für den Einzug nach Jerusalem, die Randale Jesu im Tempel und natürlich das letzte Abendmahl samt jüdischer Menora, dem siebenarmigen Leuchter, auf dem Tisch.

Die Geißelung und die Kreuzigung sind zwar thematisiert, aber nicht explizit zu sehen. Lediglich Maria, Maria Magdalena und Johannes stehen traurig vor schwarzem Hintergrund, während die drei Kreuze nur schemenhaft klein im Hintergrund auf dem Berg Golgatha zu sehen sind.

Für den Druck half den beiden Stephan Dörfler, Geschäftsführer von Kriechbaumer Druck in München. Eine Auflage von 5000 Stück ist produziert worden, die online auf der Homepage www.passionsspiele-oberammergau.de oder im Souvenirladen am Passionstheater erhältlich ist.