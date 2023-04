Über Ostern: Klima-Aktivisten nutzen Kruzifix für politische Zwecke - „Wollen nicht provozieren“

Von: Manuela Schauer

Hat nichts mit Ostern zu tun: das gelbe X am Kofel-Gipfelkreuz in Oberammergau. © privat

Es ist ein Symbol für verfehlte Klimapolitik. Jetzt haben anonyme Aktivisten das gelbe X auf dem Kofel im Passionsspielort Oberammergau installiert. Direkt unter der Jesus-Figur am Kreuz.

Oberammergau – Der Kofel hat ein neues Accessoire bekommen. Seit den Morgenstunden des Karfreitags ziert ein gelbes X das Gipfelkreuz auf 1342 Metern. Mit dem christlichen Glauben und Ostern hat das aber nichts zu tun. Denn es handelt sich um eine politisch motivierte Aktion. Das X sei „Symbol für die bisher fehlende veränderungsbringende Politik im Bezug auf das Klima“, heißt es in einer E-Mail ans Tagblatt, die einen konkreten Verfasser vermissen lässt. Auch am Kreuz ist ein Erklärungszettel angebracht worden. Dieser enthält sogar den Hinweis, dass sich die Farbe aus Kurkuma und Wasser zusammensetzt.

Wer konkret dahintersteckt, ist unklar. Die Verantwortlichen beschreiben sich nicht als politische Gruppe, nur als Menschen, die sich mehr Politisierung im ländlichen Raum wünschen. „Wir wollen nicht provozieren.“ Ziel sei vielmehr, die Bevölkerung dort zu informieren, ein Bewusstsein für die derzeitige Situation zu schaffen und Aufmerksamkeit auf die drohende Klimakrise zu lenken. Doch ein Kruzifix an Karfreitag und über Ostern, noch dazu im Passionsspielort, für politische Anliegen zweckzuentfremden, das dürfte einige durchaus reizen. Auch, wenn das X nach sieben Tagen wieder entfernt werde.

X am Berg, Aufkleber im Tal

Dieses entstammt der Anti-Atomkraftbewegung. Diesen Hintergrund erklären die unbekannten Aktivisten ebenfalls. Es wurde erstmals in den 1990er-Jahren von der Gruppe „X-tausendmal quer“ als Zeichen für den Widerstand gegen Atommülltransporte benutzt. Die Bewegung „Alle Dörfer bleiben“ hat dieses Symbol in Zusammenhang mit der Räumung von Lützerath in Nordrhein-Westfalen wieder aufgegriffen – sie steht aber mit Oberammergau nicht in Verbindung, sei nur wichtig für den X-Kontext. Lützerath befand sich am Rande des Kohleabbaugebiets Garzweiler II. Die dortige Regierung hat mit dem Energiekonzern RWE vereinbart, dass er die 110 Millionen Tonnen Kohle unter dem Ort fördern darf. „Damit wird Deutschland das 1,5-Grad-Ziel verfehlen“, teilen die anonymen Schreiber mit.

Die Aktivisten waren auch im Tal am Werk. Einige Aufkleber entdeckte Christian Ostler, Geschäftsführer der Gemeinde. Zum Beispiel an Gewerbetafeln. Ein paar davon beseitigte er gleich selbst. Ein Flugblatt landete im Rathaus-Briefkasten. „Von niemandem unterschrieben.“ Von offizieller Seite sei nichts an die Kommune herangetragen worden. Also nimmt sie die Aktion zur Kenntnis – das war’s. Bürgermeister Andreas Rödl (CSU) kommentiert das Ganze nicht. Ob Schäden entstanden sind, weiß er nicht. Gemeldet wurden keine, berichtet die örtliche Polizei.

Warum ausgerechnet Oberammergau ausgesucht wurde? Das blieb auf Tagblatt-Anfrage unbeantwortet.