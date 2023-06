Holzkugel-Attraktion in Handarbeit: hier kommen kleine Kinder auf dem Kolben auf ihre Kosten

Spielanlage entstand über den Winter

Von Katharina Brumbauer schließen

Am Familienberg Kolben gibt es neues Angebot für Eltern mit Kindern. Drei Holzkugelbahnen sind vor allem für kleine Buben und Mädchen eine Spielmöglichkeit.

Oberammergau – Nummer drei hat es in sich. Zweimal fliegt Klement Fends Holzkugel aus der Bahn. Das ist wohl der berühmte Vorführeffekt. „Da müssen wir nochmal nachbessern“, meint der Geschäftsführer der AktivArena am Kolben. Doch auch der Erwachsene hat sichtlich Spaß an seiner neuen Attraktion, die wohl vor allem für kleine Kinder ein schöner Zeitvertreib ist: Am Gipfel des Kolbensattel haben die Verantwortlichen Holzkugelspiele bauen lassen.

Auf 100 Metern Länge schlängeln sich die drei Holzbahnen durch das kleine Waldstück. Zwischendurch läuft die Kugel auf einem Brett durch einen Parcours mit kleinen Baumstumpen. Einmal stößt der Ball an ein Glöckchen, das fängt an zu bimmeln. „Das ist für die Kinder doch ganz lustig“, sagt Fend. Die Kugeln gibt es für zwei Euro an der Kasse am Gipfel zu kaufen. Man kann sie gut als Andenken mit nach Hause nehmen.

+ Die Holzkugel gibt es am Gipfel zu kaufen. © Katharina Brumbauer

Holzkugelspiele am Kolben: eher was für kleine Buben und Mädchen

Solche Holzkugelspiele sind nichts generell Neues. In Österreich hat Fend derartige Anlagen schon am Berg gesehen. Die Idee entstand, so etwas auch am Kolben zu bauen. Bei den drei Bahnen handelt es sich um keine Fertigelemente. Florian Bartl, der den Bogenparcours am Kolbensattel betreibt, hat die Elemente über den Winter in Handarbeit gefertigt. „Die Qualität merkt man“, sagt Fend.

Jeden Tag schaut Bartl bei seinen Holzkugelspielen nach dem Rechten, kontrolliert, ob er Äste von den Bäumen wegschneiden oder Kurven entschärfen muss, weil die Kugeln da immer aus der Bahn fallen. Landen die Kugeln auf dem Waldboden, rollen sie nicht weit weg, sondern kommen auf dem weichen Untergrund zwischen Wurzeln schnell zum Stehen. „Da können die Kinder den Kugeln leicht hinterherlaufen.“ Anders als beim Alpine Coaster, der kürzlich nach dem Abgang einer Mure Schaden nahm, oder beim Klettergerüst gleich nebenan kommen bei diesem Angebot eher die kleinen Buben und Mädchen auf ihre Kosten.

+ Und ab geht die Post: Klement Fend schaut dem Ball hinterher, den er eine der drei neuen Bahnen hinuntergejagt hat. © Katharina Brumbauer

Holzkugelspiele im Wald: die Kinder können im Halbschatten spielen, die Eltern in der Kolbensattelhütte einkehren

Zudem ist sich Fend sicher, im Wald den idealen Platz für die Holzkugelspiele gefunden zu haben. Denn im Halbschatten seien die Kinder nicht der prallen Sonne ausgesetzt. Und die kleinen Abenteurer können entspannt ein bisschen spielen, während die Eltern in der nahen Kolbensattelhütte einkehren. „Sie sind dann nicht weit von ihren Eltern weg“, betont Fend.

+ Drei Holzkugelbahnen sind gebaut worden – keine Fertigware, alles selbst gemacht. © Katharina Brumbauer

Vor gut einer Woche wurden die Holzkugelspiele in Betrieb genommen. Großer Andrang herrscht nicht. Aber das wundert Fend auch nicht. „Es sind noch keine Ferien.“ Seine Erfahrung sagt ihm: Sobald in Bayern die Sommerferien starten oder wenn sie in anderen Bundesländern beginnen, wird mehr lossein am Kolben und seiner neuen Attraktion.

„Wir schauen jetzt mal, wie das Ganze angenommen wird“, betont Fend. Kommt die Spielanlage bei Kindern gut an, kann sich Fend vorstellen, weitere Angebote am Familienberg zu schaffen. Explizit spricht er nicht von einer „EventArena“. „Das hieße, dass wir immer Veranstaltungen anbieten.“ Aber er möchte gezielt Familien etwas bieten. Rund um Holzkugelspiegel und Klettergerüst könnten weitere Geräte entstehen. Im Idealfall bilden sie ein optisch einheitliches Ensemble. Konkrete Ideen gibt es Fend zufolge noch nicht. „Die entstehen nach und nach.“

