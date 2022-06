Kraft tanken für eine vierte Periode: Florian Streibl hat im Landtag noch viel vor

Von: Tanja Brinkmann

Teilen

Ein Kraftort: Beim Spaziergang auf dem Altherrenweg kann Florian Streibl entspannen. Es ist wie in einer guten Ehe, bei der man sich auch immer wieder zusammenraufen muss.“ Florian Streibl zur Koalition von CSU und Freien Wählern © Dominik Bartl

Energie schöpft Florian Streibl aus seiner Heimat. In Oberammergau kann der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Landtag seine Batterien aufladen. Auch für eine mögliche vierte Periode. An einem seiner Lieblingsorte verrät der 59-Jährige im Tagblatt-Gespräch, dass er der Politik noch lange nicht überdrüssig ist.

Oberammergau – Er ist verwurzelt. Tief verwurzelt. Das merkt, wer mit Florian Streibl in Oberammergau unterwegs ist. Hier kennt er – fast – jeden. Hier kann er zu vielen Schauplätzen etwas erzählen. Und hier tankt er Kraft. Kraft für die Arbeit im Bayerischen Landtag – und für seine Ehrenämter. Der Altherrenweg, von dem sich ein wunderbarer Blick auf seine Heimatgemeinde und den Kofel bietet, ist so ein Energieort. „Will ich den Kopf freibekommen, Ruhe haben, dann geh’ ich hier raus“, sagt der 59-Jährige. Das erdet. Gerade nach intensiven Sitzungen im Maximilianeum oder anstrengenden Terminen findet er es wichtig, hier durchzuatmen. „Und sich auch darauf zu besinnen, wo man herkommt.“

Florian Streibl war oberbayerischer Stimmenkönig der Freien Wähler

Eigentlich hatte Streibl der Politik abgeschworen. Zu viel hatte er von diesem Geschäft durch seinen Vater mitbekommen. Max Streibl war 1988 nach dem Tod von Franz-Josef Strauß Bayerischer Ministerpräsident geworden war, er musste von diesem Amt aber 1993 wegen der so genannten Amigo-Affäre auf Drängen seiner CSU-Parteifreunde zurücktreten. Da war sein Sohn 30 Jahre alt. Für den jungen Mann stand aber schon früher fest, dass er nicht in die Fußstapfen seines Vaters treten wollte. Nach dem Abitur studierte er Theologie, mit dem Abschluss in der Tasche setzte er noch Jura drauf. „In die Politik wollte ich nicht“, erinnert sich Streibl. Trotzdem ließ er sich 2002, vier Jahre nach dem Tod seines Vaters, von einem Freund überzeugen, auf einer freien Liste für den Oberammergauer Gemeinderat zu kandidieren. Mit Erfolg. Zwölf Jahre saß er in diesem Gremium. Als die Freien Wähler schließlich 2008 in den Landtag einzogen, war Florian Streibl dabei. Seiner Kandidatur vorangegangen „war eine lange Nacht mit meiner Frau“. Die Entscheidung wollte er keinesfalls alleine treffen, schließlich betraf sie auch die Familie. 2013 und 2018 wurde er wiedergewählt. Zuletzt gar als oberbayerischer Stimmenkönig seiner Partei. „Für eine vierte Periode stehe ich sehr gerne zur Verfügung“, betont der Vater einer Tochter und eines Sohns. Das letzte Wort haben freilich die Freien Wähler. Die Aufstellungsversammlung für seinen Stimmkreis, der den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen und den südlichen Landkreis Garmisch-Partenkirchen umfasst, findet wahrscheinlich im September statt.

Klimaschutz und andere wichtige Themen finden wenig Beachtung

Zehn Jahre saß der Oberammergauer in der Opposition, musste sich der übermächtigen CSU stellen. Seit der letzten Wahl gehören er als Fraktionsvorsitzender und seine Parteifreunde zur Regierung. „Das ist eine ganz andere Sache, auch von der Arbeitsweise her“, findet Streibl. Alles muss abgestimmt werden – Reibereien inklusive. „Es ist wie in einer guten Ehe, bei der man sich auch immer wieder zusammenraufen muss.“ Dass sich gerade in den Reihen der CSU einige nur schwer mit der Koalition anfreunden konnten, ist Streibl bewusst. Zumal bei strittigen Fragen so lange gerungen werden muss, bis beide Partner Ja sagen. „Da ist Kompromissfähigkeit gefragt, das wurde gerade während Corona deutlich.“

Die Pandemie und vor allem der Ukraine-Krieg belasten. Auch die bayerische Staatsregierung. „Klimaschutz und andere wichtige Themen geraten da ins Hintertreffen“, bedauert Streibl. Genau wie die Tatsache, dass schon etwa 80 Prozent der im Koalitionsvertrag vereinbarten Punkte abgearbeitet sind. „Das wird in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen.“ Die Starthilfe für Hebammen, die Kindergarten-Gebühren und die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge zählt er dazu. „Damit konnten wir viele Bürger entlasten.“ Ebenfalls kaum bekannt sei, dass pro Jahr 1000 neue Lehrerstellen geschaffen werden. Das „größte Hindernis der Koalition“ nennt er den Finanzminister. „Er muss uns immer bremsen“, sagt der Oberammergauer schmunzelnd.

Sehr gute Zusammenarbeit mit den anderen Landtagsabgeordneten aus der Region

Freilich liegt Streibls besonderer Fokus auf seiner Heimatregion. Für die setzt er sich genau wie die anderen Abgeordneten aus dem Landkreis – Harald Kühn (CSU) und Andreas Krahl (Bündnis 90/Die Grünen) – mit Nachdruck ein. „Unkompliziert und sehr gut“ findet Streibl die Zusammenarbeit. Entscheidend für ihn ist, dass die Alpenregion auch als Lebens- und Wirtschaftsraum für die Menschen vor Ort erhalten bleibt. Bezahlbarer Wohnraum ist ein Thema, das ihn dabei bewegt. Die Frage der Erbschaftssteuer, die seiner Meinung nach eher an die Bodenrichtwerte angepasst werden muss, ein anderes. Die Landwirtschaft ist ihm ebenso ein Herzensanliegen. „Es ist wichtig, unsere familiären, kleinstrukturierten Betriebe zu erhalten“, sagt er und denkt an die Diskussionen über die Anbindehaltung. Für ihn ganz klar: „Das muss auf EU- und Bundesebene differenziert betrachtet werden.“ Dazu, genau wie zu infrastrukturellen Fragen würde sich eine Vernetzung der strukturschwachen Landkreise im Alpenraum anbieten. „Sich als eine Region sehen, gemeinsame Wege suchen.“ In München ist Streibl stets bestrebt, den Blick der Kollegen auf die Besonderheiten und Schwierigkeiten, die mit dem Leben in den Bergen verbunden sind, zu lenken. „Viele verstehen’s, wenn sie mal hier waren.“

Neben dem Landtag engagiert sich der Ammertaler ehrenamtlich – als Kreisrat im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, als Bezirkschef der Freien Wähler, als Vorsitzender des Richard-Strauss-Förderkreises, im Landeskomitee der Katholiken in Bayern und in der Jerusalem Foundation Deutschland. Themen, die ihm ebenfalls am Herzen liegen. Und Aufgaben, die ihn mehr oder weniger fordern.

Bei den Passionsspielen will sich der 59-Jährige unters Volk mischen

Trotzdem will er sich heuer im Passionsjahr Zeit nehmen und sich mal unters Volk mischen – auch das gibt neue Energie. Regelmäßige Auftritte im Gelübdespiel sind berufsbedingt nicht möglich. 2010 verkörperte Streibl noch – „passend zu meinem Beruf als Rechtsanwalt“ – einen Ankläger von Jesus, seit seiner ersten Passion 1970 war er eigentlich immer dabei. „Das hat Suchtcharakter.“ Die Entwicklung des Spiels hat er stets interessiert mitverfolgt und lobt Spielleiter Christian Stückl, dieses „in die Jetzt-Zeit verfrachtet zu haben“.

Streibl beschäftigt sich eben mit seiner Heimat. Und zwar intensiv. Hier tankt er Kraft – bei einem Spaziergang oder einer Bergtour rund um Oberammergau. „Das ist ein großer Luxus.“ Will er abschalten, greift er außerdem zum Pinsel. „Ich male gern, Öl und Aquarell.“ Das Ammertal, genau wie Motive aus dem Urlaub hält er auf Leinwand fest – „der Vorteil des Handys ist, dass man ständig einen Skizzenblock dabei hat“. Auch so bekommt Florian Streibl den Kopf frei und weitet seinen Blick.