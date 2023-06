Mure löst sich am Kolben: Schaden am Alpine Coaster wird behoben - Betrieb wohl bald schon wieder möglich

Von: Manuela Schauer

Hier löste sich die Mure und es kam zum Abbruch der Geländekante zur Rodelbahn hin. © Privat

Das Pfingstgeschäft ist dahin. Eine Mure hat den Betrieb von Alpine Coaster und Sesselbahn am Kolben gestoppt. Doch es hätte schlimmer kommen können.

Oberammergau – Durch hohes Gestrüpp bahnt sich Klement Fend seinen Weg. Ausgerüstet mit festem Schuhwerk und Wanderstöcken stapft er am Donnerstagmorgen hinauf zur Stütze fünf der Kolbensattelbahn. Etwa auf Hälfte der Strecke stoppt er, deutet auf eine Fichte. Sie steht schiefer als der Turm von Pisa. Als ob sie sich vor den Sesseln verbeugen würde. Seit einer Woche verharrt der Baum in dieser Position – eingekesselt von einem zähen Erdbrei, Geröll und Gehölz. Fend, der Geschäftsführer der AktivArena-am-Kolben-GmbH, wertet es als gutes Zeichen. Zumindest unter diesen Umständen. Denn das beweist ihm: „Die Mure bewegt sich nicht mehr.“

In der Nacht auf Sonntag, 21. Mai, hat sich – wohl aufgrund des dauerhaften Regens – im Bereich nördlich des Schlepplifts II eine Schlammlawine in Gang gesetzt. Sie verwüstet Abschnitte der Bahn-Trasse, verstopft teilweise den Steckenberggraben, bricht aus jenem wieder aus und vereinnahmt den öffentlichen Forst- und Waldweg für ihre Tour Richtung Tal. Völlig unbemerkt. Erst morgens erhält Fend die Information, als er wegen einer Besichtigung der Forststraße mit einem Gutachter am Betriebsgebäude eintrifft. Ein Mitarbeiter nimmt ihn in Empfang. Mit gezücktem Handy. Mit Bildern von der Routine-Probefahrt in der Früh, die das Chaos rund um die Abbruchstelle zeigen. Gemeinsam mit dem Experten macht sich der frühere Oberammergauer Bürgermeister ein Bild von der Situation. Schnell steht fest: Bahn und Alpine Coaster müssen ihren Betrieb bis auf Weiteres einstellen. Doch am Freitag trifft die frohe Botschaft ein. Aller Voraussicht nach läuft dieser am Montag, 5., oder Dienstag, 6. Juni, wieder an.

Wasser war nur noch „braune Suppe“

Fend beobachtet die Entwicklung der Mure von Anfang an. Erst früh, dann mittags und abends. Er hört, wie sie sich mit gurgelnden Tönen voranschiebt. „Sie tut schiach“, sagt er. „Da kriegst Angst, wenn sie sich bewegt.“ Er nimmt Filmchen und Fotos auf. Zur Dokumentation für die Versicherung. Immer an gleicher Stelle, um Vergleiche ziehen zu können.

Wie ein Dach über der Stütze ist vor über 15 Jahren ein Muren-Abweiser gebaut worden. Er hat seine Aufgabe erfüllt und das Bauwerk vor der Schlammlawine geschützt. © Dominik Bartl

In der Nähe der Murzunge, also dem vordersten Bereich, drückt der GmbH-Chef die Spitze seines Stocks in die Dreckmasse. Sie hat sich verfestigt, ist durchzogen von Rissen. Viel Wasser tritt aus dem „getränkten Baazhaufen“ bereits aus. Ein weiteres Zeichen für Stillstand. Auch im Graben läuft wieder klareres Wasser. „Das war nur braune Suppe.“

Umsatz-Einbußen wegen Betriebs-Stopp

Fend schaut sich im Chaos um, das der Erdrutsch hinterlassen hat, und wirkt trotzdem erleichtert. Dabei müssen er und sein Team auch finanziell eine bittere Pille schlucken. Das Pfingstgeschäft ging flöten – und das bei schönstem Wetter. Er schätzt, dass 200.000 Euro an Umsatz in der Kasse hätten landen können. „Wir gehen nicht pleite“, betont er zwar, „aber nach dem schlechten Winter wäre jetzt was gegangen. Stattdessen besucht uns eine Mure.“

Macht sich täglich ein Bild von der Entwicklung des Erdrutsches: Klement Fend. © Dominik Bartl

Doch weiß er, dass alles hätte schlimmer kommen können. Wenn weiter Regen gefallen wäre. Wenn der geschätzt 40 000-Kubikmeter-Geröllstrom nicht kriechend ins Tal gezogen, sondern mit voller Wucht und weiter Richtung Straße ins Tal geschossen wäre. „Dann“, vermutet Fend, „hätte man den Maximalschaden“.

Davon bleibt Oberammergau verschont. Nach seiner Einschätzung sind Schwebebahn und Seil intakt. Freilich lässt er sich die Prognose von einem Gutachter und vom TÜV bestätigen. Anders verhält es sich beim Alpine Coaster. Eine Außenkurve der Rodelbahn läuft nah am Muranriss vorbei. In dem Bereich ist das Gelände abgesackt. „Dort kann die Bahn nicht belassen werden“, verdeutlicht Fend. „Es könnte sein, dass zehn Jahre nichts passiert. Oder dass nächsten Sonntag der Boden weiter abrutscht.“ Dieses Risiko geht er auf keinen Fall ein. Deshalb wird der Coaster aus der Gefährdungszone herausverlegt. Die Kurve verschwindet, eine Gerade entsteht. Die Arbeiten laufen und enden noch vor Anfang der Woche.

Verhandlungen mit der Versicherung

Die Schaden beläuft sich auf circa 50 000 bis 60 000 Euro. Er ist gedeckt von der Versicherung. Der Eigenanteil liegt bei 5000 Euro. Zusätzlich verfügt die GmbH über eine Betriebsunterbrechungsversicherung mit einer Selbstbeteiligung von 25 000 Euro. Doch springt sie nur unter der Bedingung ein, wenn ein Schaden entstanden ist. Den gibt’s – am Coaster, aber nicht an der Bahn. Doch Fend stellt klar: „Die zieht die Schlitten.“ Kurzum: Kein Coaster ohne Bahn. „Wir müssen verhandeln.“ Für den Weg zeichnen die Gemeinde und das Wasserwirtschaftsamt (WWA) verantwortlich. Dieses, erzählt Fend, kommt mit eigenem Gutachter und klärt, inwieweit die braune Masse abgetragen wird.

Der Großteil davon bettet Stütze fünf ein. Der GmbH-Geschäftsführer hält gesunden Abstand, hebt erneut seinen Stock und fokussiert damit das Konstrukt, das einem Giebeldach aus Beton gleicht. WWA und Kommune bauten den so genannten Muren-Abweiser, nachdem sich 2006 schon einmal die Erde in Bewegung gesetzt hatte. „Damals bestand Gefahr für die Bahn“, erklärt Fend. Das Bauwerk ist massiv und auf Fels gegründet worden. Es teilt und lenkt die Mure an der Stütze vorbei. „Ihr kann nichts passieren“, sagt Fend. „Außer der ganze Berg kommt daher.“ Eines aber sei sicher: „Wenn die Stütze kaputt wäre, dann würden wir heuer nicht mehr fahren.“

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.kolbensattel.de. Die Kolbensattelhütte hat geöffnet.