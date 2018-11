Kultursommer 2019: Von der Pest zur Passion 

Das Pestspiel im Jahr vor der Passion hat Tradition in Oberammergau. Und stand im Mittelpunkt der Pressekonferenz, die die Theater-Verantwortlichen in München gegeben haben. Sie setzen beim Kultursommer 2019 auf ihr bewährtes Erfolgskonzept.

München/Oberammergau – Das Passionsgelöbnis von 1633, das dem Schwarzen Tod in Oberammergau ein Ende bereitet hat. Die 84 Toten, die in den Monaten zuvor beklagt wurden. Und die Geschichte vom Tagelöhner Kaspar Schisler, der die Pest von Eschenlohe ins Dorf gebracht hatte. Als Christian Stückl bildreich von den Ereignissen im Dreißigjährigen Krieg erzählte, hingen ihm die Medienvertreter in München an den Lippen. Mehr noch, als er verriet, dass Kaspar Schisler in keinem Sterbebuch geführt wurde. „Wie kommt es dann zu dieser Geschichte“, fragte eine Journalistin gebannt. „Legendenbildung“, antwortete Stückl vielsagend.

Denn er weiß, wie prägend diese Geschichte für seinen Heimatort wurde. Seit 1933 wird sie mit dem Pestspiel – immer im Jahr vor der Passion – aufs Neue erzählt. Diesmal mit 300 Oberammergauern, wie Stückl bei der Pressekonferenz der Theaterverantwortlichen in München verriet. Noch seien die Rollen nicht besetzt. Es sei aber klar, dass besonders die jungen Passions-Hauptdarsteller, die noch nicht so viel Bühnenerfahrung haben, größere Rollen bekommen. Premiere feiert die Inszenierung „Die Pest“, für es bereits Karten gibt, am 28. Juni 2019.

Für die Musik zeichnet Markus Zwink verantwortlich. Er bereitet mit den Solisten, dem Chor und Orchester zudem einen besonderen Konzertabend für den Kultursommer vor: Am 7. Juli wird Beethovens „Chorfantasie“ auf die Bühne gebracht. 120 Passions-Sänger wurden in den vergangenen Wochen ausgesucht. „Ab Januar beginnen die wöchentlichen Proben“, verriet Zwink.

Musik der anderen Art erwartet die Besucher beim Heimatsound-Festival, das in den Händen von Frederik Mayet liegt. „Wir sind im verflixten sieben Jahr“, erklärte er. Was freilich kein Grund zur Sorge ist. Denn obwohl noch keine Liste der Bands bekannt gegeben wurde, war das Festival, das am 26. und 27. Juli 2019 stattfindet, gestern Früh innerhalb 45 Minuten ausverkauft. Bislang sind Django 3000, Avec, Leyya, Impala Ray sowie Scheibsta und die Buben dabei. „Die Verhandlungen laufen aber noch“, sagte Mayet. Und fügte vielversprechend an: „Da könnten noch zwei, drei Highlights dabei sein.“

Zu den Höhepunkten des Kultursommers gehört auch 2019 wieder das Gastspiel des Münchner Volkstheaters in Oberammergau. Die Vorstellungen vom „Brandner Kaspar und das ewig Leben“ waren in den Vorjahren alle ausverkauft. „Da hast Du ganz schnell 4000 Leute zusammen“, sagt Stückl. Im September nächsten Jahres fährt er mit seinen Hauptdarstellern nach Israel, um sich intensiv mit der Passionsgeschichte auseinanderzusetzen. „Alles, was wir machen, ist Vorbereitung auf 2020.“

Karten gibt es auf www.passionstheater.de/karten und www.muenchenticket.de sowie bei den Ammergauer Alpen an der Eugen-Papst-Straße 9a in Oberammergau.