Dank Finanzspritze vom Freistaat: Oberammergauer Kultursommer 2023 gerettet

Von: Josef Hornsteiner

Es geht hoffentlich bald wieder los: Das österreichische Duo Seiler & Speer auf der Passionstheater-Bühne. © Dominik Bartl

Die Regierungsfraktionen des Bayerischen Landtags unterstützen die Oberammergau Passionstheater-GmbH mit 200 000 Euro. Damit ist der Kultursommer 2023 zumindest finanziell gerettet.

Oberammergau – Endlich ein Lichtblick in einer doch recht dunklen Zeit, eine gute Nachricht, die Hoffnung gibt. Der Kultursommer im nächsten Jahr in Oberammergau ist gerettet. Frederik Mayet fällt ein Stein vom Herzen. Auf Empfehlung der Regierungsfraktionen im Münchner Landtag wird die Passionstheater GmbH für die Ausführung mit sage und schreibe 200 000 Euro unterstützt. Somit gibt es nun Planungssicherheit für 2023, vorausgesetzt, die pandemiebedingten Auflagen lassen die Veranstaltung bis dahin zu.

Mayet, gemeinsam mit Walter Rutz Geschäftsführer der Gesellschaft, weiß zwar, dass nun in diesem Passionsjahr mehr Arbeit auf das Team zukommen wird. Schließlich muss ab sofort neben dem Gelübdespiel auch an dem Programm fürs nächste Jahr gearbeitet werden. Doch überwiegt die Freude, dass der Theater- und Musiksommer nun zumindest finanziell auf sicheren Beinen steht. Somit macht sich die GmbH ein Stück weit unabhängig vom finanziellen Erfolg oder Misserfolg der diesjährigen Passion. Zwar stehen momentan alle Zeichen darauf, dass das Gelübdespiel heuer ohne große Einschränkungen über die Bühne gehen wird. Doch zeigt die Erfahrung in der Pandemie, dass sich Lagen blitzschnell ändern können.

Parallel zur Passion wird Programm für 2023 ausgearbeitet

Was genau für nächstes Jahr geplant ist, darüber wird in den kommenden Wochen und Monaten gesprochen. Ob Theater, Oper oder Heimatsound – was auch immer 2023 die Gäste an etwa acht Wochenenden in Oberammergau erwarten wird – die finanzielle Rahmenbedingung passt nun. Denn das Risiko trägt seit dem ersten Kultursommer im Jahr 2011 der Veranstalter. Die Gemeinde Oberammergau ist allerdings mit Ausgleichszahlungen eingesprungen, sofern diese nötig wurden. Doch normalerweise trägt sich das Kulturspektakel. Doch wäre dieser Ausgleich für die klamme Kommune schwierig zu stemmen, erklärt Bürgermeister Andreas Rödl (CSU). „Unser Haushalt ist bekanntlich sehr angespannt.“

Umso mehr ist die Freude „wahnsinnig groß“ über die Geldspritze aus dem Kulturfonds der bayerischen Staatsregierung. Mit ihm will der Freistaat Impulse zur Verbesserung der kulturellen Infrastruktur geben. Für Mayet ein Zeichen der Wertschätzung. „Es ist wichtig, dass Kultur sichtbar wird“, sagt er. Der Zuschuss zeigt, dass auch in der Landeshauptstadt der Oberammergauer Kultursommer einen hohen Stellenwert hat. Nicht zuletzt die zahlreichen Gespräche zwischen Bürgermeister Rödl und den beiden Landtagsabgeordneten Harald Kühn (CSU) und Florian Streibl (Freie Wähler) haben gefruchtet. „Ich freue mich, dass die Passionstheater GmbH Oberammergau auf Empfehlung der Regierungsfraktionen unterstützt wird“, versichert Kühn. Der Ort sei über alle Grenzen hinaus für sein „legendäres Passionsspiel berühmt“, sagt Kühn. Die Entscheidung, dass Passionstheater auch in den Zwischenphasen für zahlreiche Veranstaltungen zu nutzen, „ist ein wichtiger Beitrag zur Förderung von Kunst und Kultur in unserer Region“.

Ins gleiche Horn stößt Landtagskollege Streibl. „Gerade in herausfordernden Zeiten zeichnen sich die Regierungsfraktionen vor allem durch eines aus: Stabilität.“ Mit der Förderung habe man „stets das Gemeinwohl von Bayerns Bürgern im Blick“. Die finale Entscheidung des Bayerischen Landtags über den Haushalt 2022 ist ab dem 5. April vorgesehen.