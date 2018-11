Landkreis investiert kräftig in die Schnitzschule Oberammergau

Einen sechsstelligen Betrag hat der Landkreis in die Schnitzschule Oberammergau gesteckt und damit für stetige Modernisierung gesorgt.

Oberammergau – Die Schnitzschule Oberammergau ist eine Bildungseinrichtung des Landkreises. Aber auch Werkstatt, wie Leiter Wolfgang van Elst im Schulausschuss des Kreistags betonte. Da brauche es nicht jedes Jahr neu gestrichene Wände. Dass nun nach einem Vierteljahrhundert durchgeweißelt wurde, steht dem Altbau natürlich gut zu Gesicht. Bei der frischen Farbe bleibt es freilich nicht. 230 000 Euro investiert der Kreis in den Altbau, in dem schon eine Menge passiert ist. Vor allem im Eingangsbereich.

„Die Lichtsituation ist einfach wunderbar“, schwärmte van Elst im Gremium. Besucher – alleine über 1500 kommen jedes Jahr zur Abschluss-Ausstellung – müssen jetzt nicht mehr durch ein dunkles Treppenhaus stolpern. Zusammen mit einem Fachplaner haben sich die Verantwortlichen das Foyer und drei Flure vorgenommen. Durch das Abhängen der Decken konnte zum einen indirekte Beleuchtung eingebaut werden. Zum anderen gibt so genannte Lichtspots, die über Schienen laufen. Mit ihnen können in den Fluren und im Eingangsbereich ausgestellten Schülerwerke hervorgehoben werden. „Für diese Arbeiten wurden insgesamt fast 50 000 Euro investiert“, erklärte Kreisbaumeister Alkmar Zenger im Schulausschuss.

Da dieser Bereich des denkmalgeschützten Gebäudes aus dem Jahr 1911 – neben dem Pavillon – als Ausstellungsfläche dient, sollen als zweiter Schritt Präsentationsvitrinen angeschafft werden. 80 000 Euro stellt der Kreis dafür in den nächsten Monaten zur Verfügung.

Zusätzlich zu diesen Investitionen hat der Schulträger in den vergangenen drei Jahren rund 100 000 Euro in den Bauunterhalt fließen lassen. „So wurden im Jahr 2016 die Trinkwasserleitungen im Untergeschoss saniert, die Außenbeleuchtung modernisiert und die Türen im Erdgeschoss gestrichen. Auch der Zaun auf der Westseite musste erneuert werden“, führte Zenger aus. 2017 folgte dann die Installation eines Schweißplatzes, Brandmelder wurden ausgetauscht genauso wie die Werkstatttür, durch die es immer gezogen hat. Es gibt eine neue Absauganlage für den Schweißraum, und Klassenzimmer erhielten einen neuen Anstrich. Nach einem Wasserschaden mussten im vergangenen Jahr dann nicht nur die Leitungen ausgetauscht werden, auch die in Mitleidenschaft geratenen Wänden waren neu zu verputzen und herzurichten.

Viel Aufwand, wie Zenger betonte. Er stellte aber auch klar: „Durch die laufenden Reparatur-, Instandhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen ist einer weitergehende Sanierung des Altbaus derzeit nicht erforderlich.“ Sie ist gut in Schuss und strahlt in neuem Glanz, lässt sich – wenn man so will – über Oberammergaus besondere Schnitz-Werkstatt sagen.