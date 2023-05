„Hat kein anderes Bundesland so geschafft“: Innenminister Herrmann lobt Bayerns Polizei - Frohe Kunde für Oberammergau

Von: Josef Hornsteiner

Volles Haus: Joachim Herrmann lockt zahlreiche Zuhörer ins "s'Wirtshaus'. © Josef Hornsteiner

Hoher Besuch in Oberammergau: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann zeigt sich bei Wahlkampfveranstaltung stolz auf die Polizei im Freistaat - und hat gute Nachrichten im Gepäck.

Oberammergau – Vier Mal war er schon in Oberammergau. „Aber zum ersten Mal sitz’ ich nicht nur stundenlang da, schau’ und höre zu“, sagt Joachim Herrmann augenzwinkernd. Gelächter. Bislang nahm der bayerische Innenminister (CSU) stets in den Bänken des Passionstheaters Platz und beobachtete das Leiden Christi auf der Bühne. Am Dienstagabend im „s’Wirtshaus“ hingegen steht er im Mittelpunkt, die Zuhörer im restlos gefüllten Saal lauschen seinen Worten. Eine frohe Botschaft verkündet er den Ammertalern. Der Mann, der seit über 16 Jahren für die Innere Sicherheit im Freistaat zuständig ist, bekräftigt, dass die Polizeistation in Oberammergau als gesichert gilt.

Überhaupt hat Herrmann, der zuletzt in Mittenwald für die CSU die Wahl-Werbetrommel rührte, bei dem „Politischen Abend“ viel zu erzählen rund um die Beamten in Bayern, was besonders Bürgermeister Andreas Rödl (CSU) als ehemaligen Polizisten freut. Der 37-Jährige kennt sogar noch einige seiner alten Kollegen, grüßt einen von Herrmanns Personenschützer, betreibt Smalltalk. 2004 hat der jetzige Rathauschef seinen Dienst begonnen. „Das war noch unter Günter Beckstein“, erzählt er bei seinen Grußworten. Schon drei Jahre später kam Herrmann ins Amt. „Die Polizei ist gut ausgestattet“, sagt der Bürgermeister. „Ganz Deutschland beneidet Bayern um die Sicherheit hier.“

Eine Entwicklung, an der Herrmann als Dienstherr maßgeblich beigetragen hat. Stolz schwingt in seiner Stimme mit. „Heuer haben wir sogar bei der Mitarbeiterstärke der bayerischen Polizei die 45 000-Marke erreicht“, erzählt er. Vor 15 Jahren seien es noch 8000 Stellen weniger gewesen. „Das hat kein anderes Bundesland so geschafft.“

In Bayern andere Zustände als in Berlin

Die Polizei soll sichtbar, präsent und schnellstmöglich hier sein, wenn sie gebraucht wird. Damit stärkt Herrmann einmal mehr die Station in Oberammergau. Bayern sei nur deshalb das sicherste aller Bundesländer, „weil wir so eine großartige Polizei haben“.

Christsoziale vereint: (v.l.) Bürgermeister Andreas Rödl, Bezirksrätin Alexandra Bertl, Innenminister Joachim Herrmann, Landtagsabgeordneter Harald Kühn und CSU-Ortsvorsitzender Markus Köpf. © Hornsteiner

Den Beamten würde es gut gehen, unterstrich Rödl. „Sie machen ihren Dienst gerne.“ Das weiß er noch aus eigener Erfahrung. In Berlin zum Beispiel sieht das schon wieder anders aus. „Da werden sie bespuckt, beleidigt und mit Gegenständen nach ihnen geworfen.“ Für Herrmann leider ein Phänomen, woran auch die dortige Regierung eine Mitschuld trage. Er spielt dabei auf die Verpflichtung an, bei Kontrollen Bescheinigungen ausstellen zu müssen. „Die Beamten müssen sich dort den Vorwurf gefallen lassen, aus rassistischen Gründen zu kontrollieren“, sagt Herrmann kopfschüttelnd. „Damit der Überprüfte sagen kann, ich bin nur überprüft worden, weil ich aus Kroatien stamme oder weil ich dunkle Hautfarbe habe.“ Für den Innenminister ein Unding: „Wir müssen Kriminalität bekämpfen und nicht Verdachtsmomente gegen Polizisten schaffen.“ Deshalb fehle im Gegensatz zu unseren Gefilden den meisten Beamten in der Hauptstadt die Motivation. Erst recht, „wenn der Dienstherr einem schon sagt, man macht schlechte Arbeit und das auch noch bei schlechterem Verdienst“.

Besonderes Gastgeschenk

Landtagsabgeordneter und Altlandrat Harald Kühn (CSU) lobt die Arbeit des Innenministers an dem Abend in höchsten Tönen. „Oberammergau ist bestens vertreten“, konstatiert Kühn, „und polizeilich gut aufgestellt.“ Dabei hebt er die Kulturschätze des Ammertals hervor. Dazu zählt ohne Frage die Passion. „Es ist eindrucksvoll, dass es ein Ort alle zehn Jahre schafft, seit 400 Jahren ein Gelübdespiel in dieser großartigen Form einzuhalten“, meint Herrmann.

Auf die obligatorischen Gastgeschenke – Blumenstrauß oder Fresskorb – verzichten Rödl und CSU-Ortsvorsitzender Markus Köpf. Sie haben sich ein anderes Präsent ausgedacht. „Das Geld, einen dreistelligen Betrag, haben wir an die Bayerische Polizeistiftung gespendet.“ Diese hilft Beamten und deren Angehörigen, die im Dienst verletzt oder getötet wurden.