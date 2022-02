Oberammergau verneigt sich posthum vor Legende des „Luggi-Laufs“

Von: Tanja Brinkmann

Freuen sich über den Erfolg: (v. l.) Ludwig Utschneider, Karl-Heinz Götz und Michael Fux testen die neue Hans-Reicherl-Runde im Weidmoos und sind sichtlich angetan. © privat

Die Gemeinde hat posthum dem unvergessenen Hans Reicherl ein ehrendes Andenken gesetzt. Eine Loipe in Oberammergau trägt ab sofort seinen Namen.

Oberammergau – Er hat’s verdient. Darüber herrschte breite Einigkeit, als der Gemeinderat über den Antrag der Parteilosen Wählergemeinschaft (PWG) abstimmte, den besonderen Einsatz von Hans Reicherl für Oberammergau zu würdigen. Die Wahl fiel auf die Weidmoos-Runde, die nun nach dem verstorbenen Vater des König-Ludwig-Laufs, der an diesem Wochenende wieder stattfindet, benannt wurde.

„Schön, dass das umgesetzt wurde“, betont Michael Fux, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der PWG. „Hans hat zeitlebens unserem Ort so viel gegeben, dies ist eine schöne Anerkennung – posthum – für sein Wirken.“

Wer die 7,8 Kilometer lange, als leicht eingestufte Runde ausprobieren will, muss am Friedhof Oberammergau seine Langlaufskier anschnallen. Von dort geht’s im Uhrzeigersinn über den Döttenbichl, das Weidmoos zur Kleinen Ammer und zurück. Die Tourismusexperten von den Ammergauer Alpen bewerben die Tour als „schöne Loipe in Richtung Ettaler Mühle“. Und sie verraten: „Ab Ende Februar, wenn die Sonne schon etwas höher steht, kann man auf dieser Runde traumhafte Sonnenuntergänge erleben.“

Für die PWG-Vertreter – Fraktionsvorsitzenden Ludwig Utschneider, Fux und Karl-Heinz Götz – „war es Langlauf vom Feinsten“, den sie auf der neuen Hans-Reicherl-Runde erlebten. „Wir sind glücklich, unseren Teil dazu beigetragen zu haben“, betont Fux. In ihrem Antrag hatte seine Fraktion auch die Umbenennung des Sportzentrums oder einer Straße vorgeschlagen. Dass das Votum auf besagte Loipe fiel, passt für die Vertreter der PWG aber genauso. Zumal der Geehrte ja eng mit dem Langlaufsport verbunden war. „Ohne Frage“, bestätigt Fux. „Hans Reicherl hat den ,Luggi-Lauf‘ zu dem gemacht, was er heute ist: der größte Volksskilanglauf Deutschlands und das touristische Winterhighlight Oberammergaus.“ Für ihn „eine klasse Sache“.

Reicherl selbst, der im Januar 2021 im Alter von 85 Jahren gestorben ist, hielt zeitlebens wenig von Ehrungen. In der Vergangenheit gab es schon einmal den Vorschlag, ihn zum Ehrenbürger zu machen. Er wollte aber nicht. Trotz seiner harten Arbeit und des Erfolgs war er bescheiden und bodenständig. 2019 ernannte ihn der König-Ludwig-Lauf-Verein aber noch zum Ehrenvorsitzenden.