Lorenzo Torres aus Oberammergau in RTL-Show

Ein Papierkünstler, der Dieter Bohlen begeistern will? Dieses Ziel hat sich Lorenzo Torres gesetzt.

Oberammergau – Wenn Lorenzo mit etwas nichts anfangen kann, dann ist es Altpapier – das keiner mehr braucht. Aus gutem Grund, denn der Rohstoff bedeutet für ihn quasi die Lebensgrundlage – seit mittlerweile 23 Jahren dreht sich bei ihm alles um das zerbrechliche Gedruckte. Sein Beruf: Papierkünstler. Am Anfang musste Torres („Die Türme“) viel Überzeugungsarbeit leistet, „mittlerweile kann ich davon leben“. Und obwohl der Amerikaner mit mexikanischen Wurzeln schon eine Vielzahl von Auftritten hatte, wie ein Blick auf seine Homepage beweist (www.mrlo.de – Künstlername „Mr. Lo“), steht ein ganz Besonderer an diesem Samstag bevor: Er ist Teil der RTL-Staffel „Das Supertalent“, die um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird und in der eine Jury um Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Sylvie Meist die Performance der Kandidaten bewertet.

Über 20 Jahre lang lebte Lorenzo Torres in München in einer WG, ehe in ihm der „Wunsch nach was Eigenem, aber Bezahlbarem“ reifte. Der Kontakt zu Freunden in Oberammergau führte in schließlich in die Passionsspielgemeinde, wo er seit fünf Jahren lebt: „Am Anfang war es mir fast zu ruhig hier, aber mittlerweile genieße ich die Umgebung und Natur sehr und bin absolut glücklich. Und von jedem Fenster meiner Wohnung aus sehe ich die Berge.“ Natürlich hat Torres schon mitbekommen, dass es im Dorf einen Mexikaner gibt, das Restaurant El Puente, wo er immer wieder mal Gast ist: „Die Cocktails und das Essen dort sind sehr gut, aber bei meiner Mama war es schon noch besser, vor allem viel schärfer.“

Lorenzos Eltern wanderten einst von Mexiko in die USA aus (was damals noch problemlos möglich war). Im Alter von 14 Jahren begann er eine klassische Tanzausbildung in Ballett, Jazztanz und Flamenco und tanzte unter anderem im mexikanischen Nationalballett. Später arbeitete Lorenzo als Tanzlehrer und Choreograph und trat nebenbei auch als Kontorsionist auf. 1963 kam er dann nach Deutschland, verdingte sich 20 Jahre als Balletttänzer, stieg in die Welt des Variéte ein. Durch Zufall sah er dann im Fernsehen eine Show mit André Heller, in der ein älterer Mann Kunststücke mit Papier vollführte. Dieses Medium ließ ihn fortan nicht mehr los.

Schließlich startete er 1995 seine Solokarriere als Papierkünstler. Er zeigt eine Varieté-Kunst, die nur noch sehr selten dargeboten wird. Das Seidenpapier, mit dem er arbeitet stellt Lorenzo selbst her, so auch seine papiernen Kostüme und Accessoires. „Das Schöne an Papier ist, dass es wunderbar aussieht, leicht ist und kein Vermögen kostet. So kann man aus dem Vollen schöpfen“, schwärmt der 61-Jährige.

Drei Minuten wird die Show von Torres am Samstag dauern. „Da kann man nicht so viel machen.“ Für einen normalen Auftritt im Zirkus oder Varieté, bei Firmen, Festivals, Messen und anderen Events muss er sich vier Stunden lang vorbereiten: „Ich komme aus einer Handwerker-Familie. Das Handwerkliche beim Gestalten mit Papier ist sehr, sehr wichtig.“ Lorenzo hat eine Nische gefunden, etwas, „was nur ganz Wenige machen“. Seine Auftraggeber sind jedenfalls begeistert und staunen, was für fragile Kunstwerke unter seinen Händen entstehen. Auch Dieter Bohlen? Und selbst wenn der 61-Jährige schon an ähnlichen TV-Shows in USA und Österreich teilgenommen hat, spürt der Wahl-Oberammergauer vor seinen ersten großen Auftritt im deutschen Fernsehen schon „ein bisschen Lampenfieber“.