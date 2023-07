„Das Ganze sitzt fest im Sattel“: Nato-Schule Oberammergau feiert 70. Geburtstag - Verbindung zum Ort ist existenziell

Von: Andreas Mayr

Mit Konditormesser kann’s ja jeder: Bürgermeister Andreas Rödl schneidet die Geburtstagstorte mit einem Säbel an. © ANDREAS MAYR

Normalerweise beschäftigt man sich in der Nato-Schule oft mit ernsten Themen. Diesmal aber war die Stimmung ausgelassen. So soll‘s sein beim Runden.

Oberammergau – Geburtstage sind Tage für Geschichten. Wie etwa diese launige von Andreas Rödl (CSU), den selbst die hohen Militärs „Andi“ nennen. Rödl erzählte also, wie er als kleiner Andi manchmal neugierig hoch zur Nato-Schule strawanzte und das abgesperrte Gelände begutachtete. „Das war ein bissl mysteriös“, sagt der Bürgermeister von Oberammergau. Im Ort erzählten manche, dass man das nicht überleben würde, über den Zaun zu klettern. „Da hing ein Mythos drüber“, sagt er. Heute weiß er, dass das natürlich nur Schauergeschichten für kleine Lausbuben waren. Derzeit fährt er etwa einmal im Monat durch das bewachte Eisentor. Einige seiner Spezln aus der Jugendzeit arbeiten auf dem Gelände. „Eine ganz persönliche Verbindung“ nennt’s daher der Bürgermeister. Den 70. Geburtstag feierte die Nato-Schule am Donnerstag. Rödl gehörte zu den Ehrengästen. Gemeinsam mit Kommandant Jay Smith und General Christian Badia schnitt er den Geburtstagskuchen an. Mit einem silbernen Säbel. Ein verdammt witziges Bild für die Kameras.

Ukraine spielt große Rolle

Die Feierstunde nutzten die drei Männer gleich für mehrere Anliegen. Unausweichlich war der Schwenk in die Ukraine. Auf dem Schlachtfeld gehe es nur um das Gewinnen, da gebe es keinen zweiten Platz, betont Badia, gebürtiger Haushamer. In der Ukraine sehe man, was passiert, wenn die „richtigen Leute mit der richtigen Ausbildung“ kämpfen. Zum Hintergrund: Schon vor Jahren begann die Ukraine, ihre Armee zu modernisieren, Offiziere auszubilden, sich neueste Strategien anzueignen – alles nach Vorbild und mit großzügiger Unterstützung des Westens. Ein Teil des Wissens akkumulierten die Ukrainer in Oberammergau, bereits Jahre vor dem Angriff Russland. Soldaten wie zivile Mitarbeiter habe man geschult, erklärt Oberst Jac-Peter Tölkes. Nach kurzer Pause zu Kriegsbeginn lief die Zusammenarbeit weiter. „Gerade in solchen Zeiten ist die Schule noch wichtiger“, betont Rödl.

In Feierstimmung: (v.l.) General Christian Badia, Colonel Jay Smith und Oberst Jac-Peter Tölkes. © ANDREAS MAYR

In seiner Rede – vorgetragen auf Englisch – rollte er die Geschichte der Einrichtung auf. Gegründet wurde sie im Übrigen zwei Jahre vor der Bundeswehr. Über 300 000 Menschen kamen in den sieben Jahrzehnten für Kurse ins Ammertal. „Ungefähr die Bevölkerung von Augsburg oder Pittsburgh“, wie Colonel Jay Smith vergleicht. Er selbst erinnert sich gut an seinen ersten Besuch vor zwölf Jahren. Es war ein regnerischer Abend mit seinen engsten Freunden, erzählt er. „Ich dachte nie, dass ich mal der Kommandant werden würde“, sagt der US-Militär. Hochrangige Generäle gehen in der Einrichtung ein und aus, darüber hinaus weitere Persönlichkeiten, die er aber nicht nennen darf. Männer und Frauen vom Rang eines Henry Kissinger, ehemaliger Außenminister der Vereinigten Staaten. Immerhin diesen Namen dürfen die Verantwortlichen nach all den Jahren verraten.

Nato-Schule als wichtiger Wirtschaftsmotor für Oberammergau

Alleine in diesem Jahr erwarten sie um die 12 000 Teilnehmer aus 69 Ländern, Nato-Mitgliedsstaaten und Partner. 115 Kurse zur Weiterbildung bieten sie derzeit in der Einrichtung an. Mal geht es um die Militärpolizei, mal um die Nachrichtendienste, mal um nukleare Angelegenheiten. Genau deshalb sei die Einrichtung am Rainenbichl einzigartig, stellt General Badia heraus. „Wichtig ist, dass man’s gemeinsam macht.“

Kommandant Jay Smith lag daran, die Verbindung zum Ort hervorzuheben – eine höchst wechselseitige Beziehung. Die Kinder der stationierten Familien besuchen Kindergärten, Schulen, Vereine, spielten auch beim Passionsspiel 2022 mit. „Ohne die Partnerschaft könnten wir nicht existierten.“ Viele verließen Oberammergau später mit einem bayerischen Akzent, scherzt der Chef, der noch zwei weitere Jahre im Amt ist. Auf der anderen Seite sei die Schule ein „wichtiger Wirtschaftsmotor“, wie Bürgermeister Rödl hervorhebt. In den Jahren zwischen den Passionsspielen, rechnet der Colonel vor, fließen etwa 15 bis 20 Millionen Euro in die lokale Wirtschaft. Während man früher im Ort über einen Abzug der Schule spekulierte, ist sie heute nicht mehr wegzudenken. Rödl lobt die steigenden Besucherzahlen und sagt: „Das Ganze sitzt fest im Sattel.“