Mehrere Graffiti in Oberammergau: Polizei geht von gleichem Täter aus

Von: Manuela Schauer

Teilen

Die Abkürzung „ACAB“ nutzen Sprayer nicht nur in Oberammergau. (Symbolbild) © Polizei

Diverse neue Graffiti tauchten in Oberammergau auf. Wer sie zu verantworten hat? Das ist unbekannt. Doch die Art und Weise der Schmierereien deuten darauf hin, dass der oder die gleichen Täter am Werk waren.

Oberammergau – Diverse Graffiti haben ein oder mehrere Täter in der Zeit von Freitag bis Sonntag in Oberammergau hinterlassen. Mit roter Farbe wurden auf die Fahrbahn des Malensteinwegs – zwischen Jugendherberge und Friedhof – die Buchstaben „ACAB“ gesprüht. Dies steht für „All Cops Are Bastards“. Mit einem Hammer- und Sichel-Symbol wurde ein Verkehrszeichen im Malensteinweg, mit dem Peace-Zeichen ein Parkscheinautomat am Tennisplatz versehen.

Weitere ähnliche Schmierereien gab es laut Angaben der Polizeistation Oberammergau an einer Betonwand der Jugendherberge sowie an einem Verteilerkasten In der Kofelau und im Kofelauweg. Wie die Beamten mitteilen, deutet die Ausführung der Schmierereien auf den oder die gleichen Täter hin. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizeistation nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0 88 22/94 58 30 entgegen.

Lesen Sie auch: Wohnung in Oberammergau durchsucht: Polizei findet Cannabis und Waffen