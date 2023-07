Tödlicher Unfall im Ammergebirge: Mit Segelflugzeug an Felswand zerschellt

Von: Andreas Seiler

Der Unglücksort: Nur noch Trümmerteile sind von dem Segelflugzeug übriggeblieben. © Bartl

Zu einem tödlichen Flugunglück ist es am Samstagnachmittag (8. Juli) in der Region des Ammergebirges zwischen Laber und Ettaler Manndl gekommen. Ein 66-jähriger Segelflieger aus dem Landkreis München stürzte mit seiner Maschine in eine Felswand. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch völlig unklar. Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln.

Garmisch-Partenkirchen – Den ersten Rettungskräften, die zu der Unfallstelle im unwegsamen Gelände oberhalb des Soilasees am Laber auf circa 1400 Metern Höhe kamen, bot sich ein Bild der Verwüstung. Überall lagen in dem Steilgelände Trümmerteile eines Segelflugzeuges. Die Maschine, nach Tagblatt-Informationen ein Einsitzer, war gegen die Felsen geprallt und zerschellt. Der Pilot, ein 66-jähriger Mann aus dem Landkreis München, hatte keine Chance. Er dürfte aufgrund der Schwere der Verletzung sofort tot gewesen sein. Sein lebloser Körper befand sich dem Vernehmen nach noch im Cockpit.

In Pömetsried gestartet

Zu dem schrecklichen Flugunfall in der beliebten Wanderregion bei Oberammergau ist es am Samstag gekommen. Es herrschte schönstes Ausflugswetter. Der Notruf bei der Integrierten Leitstelle ging gegen 14 Uhr Uhr ein. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilt, war der Mann ersten Ermittlungen zufolge vom Flugplatz Pömetsried bei Ohlstadt gestartet. Nachdem sich sein Segelflugzeug vom Motorflieger, der es nach oben gezogen hatte, getrennt hatte, kam es nur wenige Minuten später zu dem Absturz. Angeblich soll es kurz zuvor noch einen Funkkontakt gegeben haben.

Über die Gründe, die zu dem Unglück führten, kann bislang nur spekuliert werden. Denkbar wären ein technischer Defekt oder gesundheitliche Probleme des Piloten – oder eine unerwartete Veränderung der Thermik beziehungsweise der Luftströmungen, was gerade beim Segelfliegen tückisch sein kann. Die Staatsanwaltschaft München II und die Kripo Garmisch-Partenkirchen haben die Ermittlungen aufgenommen, um die Absturzursache zu klären. „Die Untersuchungen werden voraussichtlich einige Zeit in Anspruch nehmen“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Ein Luftfahrtsachverständiger wurde mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Gestern wurden, wie zu erfahren war, die Wrackteile geborgen. Möglicherweise gibt es einen Flugschreiber, ein Gerät, das alle wichtigen Flugdaten aufzeichnet.

Zwei Hubschrauber im Einsatz

Im Einsatz war am Samstag ein Großaufgebot an Rettungskräften. Dazu zählten neben der Polizei die Feuerwehr Oberammergau sowie die Bergwachten Oberammergau und Oberau mit insgesamt über 50 Helfern. Für sie war es aufwändig, überhaupt zur Unglücksstelle zu gelangen. Teilweise mussten sie ihre Ausstattung und Gerätschaften zu Fuß das alpine Gelände hochtragen – in Rucksäcken und auf den Schultern. Auch waren zwei Hubschrauber vor Ort: Christoph Murnau (ADAC( und eine Maschine der Polizei.