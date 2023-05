Murgang verursacht Schäden: Alpine Coaster und Kolbensesselbahn außer Betrieb

Von: Manuela Schauer

Derzeit außer Betrieb: der Alpine Coaster am Kolben. © AktivArena am Kolben

Derzeit herrscht Stillstand am Kolben in Oberammergau: Weder Rodel- noch Sesselbahn sind geöffnet. Die Hütte aber kann besucht werden.

Oberammergau – Die Kolbensesselbahn und der Alpine Coaster in Oberammergau bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Vermutlich aufgrund der anhaltenden Regenfälle war es Anfang der Woche zu einem Erdrutsch gekommen. Der Murgang im Steckenberggraben hat Schäden an der Rodelbahn verursacht, die aktuell behoben werden. Im unteren Bereich der Trasse der Bahn fließt die Mure derzeit ab. Ob dabei Schäden an Stützen entstehen, bleibt abzuwarten, teilt Klement Fend, Geschäftsführer der Aktiv-Arena, mit.

Der Betrieb wird wieder aufgenommen, wenn die Sicherheit der Bahn gewährleistet ist. Der Zeitpunkt steht noch nicht fest. Die Kolbensattelhütte ist vom Murgang nicht direkt betroffen und bleibt planmäßig geöffnet. Am morgigen Pfingstsamstag beginnt dort der Musiksommer. Als erste Gruppe spielt „Baschtl’s Hausmusi“ aus Farchant von 12.30 bis 16.30 Uhr. Gäste und Einheimische sind willkommen.