Gleich drei Bewerber buhlen um das Naturparkzentrum

Für zwei Millionen Euro soll in den Ammergauer Alpen ein neues Naturparkzentrum entstehen. Doch welcher Ort bekommt den Zuschlag?

Bad Kohlgrub – Schon in den Gründerjahren der Ammergauer Alpen zwischen 2004 und 2006 gab es ein intensives Gezerre zwischen Ober-, Unterammergau, Bad Kohlgrub und Saulgrub um den Sitz des Tourismusverbunds. So vertrat damals der Oberammergauer Gemeinderat Tobias Streibl die Meinung: „Wir sind die beste Marke und der größte Geldgeber. Dann muss die Zentrale auch bei uns sein.“ Mittlerweile sind die Wogen geglättet, und es herrscht ein breiter Konsens darüber, dass dem Passionsort, bekannteste Gemeinde im Tal, die Führungsrolle gebührt.

Zwischenzeitlich wurde die Region zum Naturpark ausgerufen. Damit verbunden ist ein „Naturparkzentrum“, in dem sich Besucher intensiv über das Gebiet informieren können. Doch nun steht die Frage im Raum: Wohin soll eine solche Anlaufstelle kommen? Bisher warfen bereits Ettal und Oberammergau ihre Hüte in den Ring: Das Klosterdorf möchte gerne den Holzpavillon der Landesausstellung dafür nutzen, er müsste nur umgebaut werden. Natürlich meldet auch Oberammergau Ansprüche an – es ist das Dorf mit den meisten Übernachtungen und Tagesgästen und das touristische Zentrum im Tal. Als mögliche Immobilie käme, so die Verantwortlichen in Oberammergau, das Ammergauer Haus in Frage.

Seit Dienstagabend gibt es nun einen dritten Bewerber für das Naturparkzentrum, nämlich Bad Kohlgrub. Mit 13:2-Stimmen unterstützte der Gemeinderat einen Vorschlag, das Grundstück des ehemaligen Minigolfplatzes an der Staatsstraße am westlichen Ortseingang als möglichen Standort anzubieten. „Wir könnten uns gut vorstellen, dass das Naturparkzentrum hier entsteht“, betonte Bürgermeister Franz Degele. Für diese Stelle spräche die gute Lage direkt an der Hauptstraße, die Größe (1870 qm), die gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus, Bahn) und die unmittelbare Nähe zum Moorabbaugebiet und zum Hörnle. Albert Stichaner und Georg Doll befürworteten eine Bewerbung Bad Kohlgrubs, ebenfalls Anderl Wojciak, dem der Platz direkt neben einer Straße jedoch nicht so zusagt.

Anfang Februar wird sich nun ein Team eines Tourismusberatungs-Unternehmens, das im Auftrag der Ammergauer Alpen eine Studie zum Naturpark erstellt, die möglichen Standorte für ein Zentrum anschauen und Vor- und Nachteile abwägen. Bevor die Studie nicht vorliegt – das soll Ende September soweit sein – wird es keine Entscheidung zu dem Thema geben. Inwieweit die Gesellschafter des Naturparkvereins der Empfehlung des externen Büros folgen werden, bleibt abzuwarten.

Nach derzeitigem Stand würde ein solches Naturparkhaus weder die Ammergauer Alpen noch die Gemeinden vor Ort finanziell belasten. Das Bayerische Kabinett übernimmt nämlich nicht nur die Ranger-Stellen, sondern auch das Besucherzentrum. Zwei Millionen Euro werden angeblich einmalig dafür ausgeschüttet. Zudem werde der laufende Betrieb laut Christian Ostler, Geschäftsleiter der Gemeinde Oberammergau, jährlich pauschal mit 200 000 Euro gefördert. Verlockende Nebengeräusche . . .