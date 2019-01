Flammt eine neue Diskussion zum Wellenberg auf?

Lange war‘s ruhig um das Schwimmbad in Oberammergau: Jetzt könnte eine neue Debatte zur Zukunft des Wellenbergs beginnen.

Oberammergau – Kommunalpolitik in Oberammergau ohne Wellenberg? Gibt’s eigentlich nicht. Sollte man meinen. Doch in den vergangenen zwei Jahren beschäftigten sich die gewählten Mandatsträger des Passionsdorfes nur am Rande mit dem 1974 eröffneten Bade- und Freizeittempel am Fuße des Laber. Jetzt kocht das Thema wieder hoch. Auslöser war wohl Bürgermeister Arno Nunn, der in der Bürgerversammlung einige interessante Anmerkungen zum Wellenberg gemacht hat.

Unter anderem sprach der Gemeindechef das jährliche Defizit an, das er aktuell auf 1,2 Millionen Euro bezifferte. Die Finanzen im Blick, erklärte Nunn, „dass es hinten und vorne nicht passt“. Die Gemeinde könne sich das Bad in der jetzigen Form auf die Dauer nicht mehr leisten, da sie durch den Unterhalt immer blockiert sein werde. Der Bürgermeister wörtlich: „Ich finde den Wellenberg auch schön, aber das Ding ist 40 Jahre alt. Wir müssen uns Gedanken machen und eine Lösung beziehungsweise einen Betreiber finden, denn der Leidensdruck wird immer größer.“

Diese ernsten Worte, die in der Bürgerversammlung für betretenes Schweigen sorgten, verfehlten offenbar bei der Fraktion der Freien Wähler im Gemeinderat ihre Wirkung nicht. Dazu Michael Fux: „Was Herr Nunn hier gesagt hat, kann man nicht unkommentiert stehen lassen. Das muss man auf sachlicher Ebene diskutieren.“ Offenbar sehen Beobachter der kommunalpolitischen Szene in den Worten des Bürgermeisters auch die leise Andeutung, das Thema Wellenberg-Schließung könnte plötzlich wieder auf den Tisch kommen.

Jedenfalls haben die Freien Wähler jetzt unter der Schlagzeile „Unserem Wellenberg eine Zukunft geben“ einen Antrag gestellt und um eine zeitnahe Diskussion im Haupt- und Finanzausschuss gebeten. In der Begründung wird ausgeführt, dass es in den zurückliegenden Monaten keine Beratungen mehr über das Bad im Plenum oder in den Ausschüssen gegeben habe. Wörtlich heißt es in dem Schreiben: „Wir wünschen eine rasche politische Diskussion über die Zukunft des Wellenbergs, nachdem in der Bürgerversammlung vom Bürgermeister Szenarien angedeutet wurden, die die Einstellung des Betriebs zur Folge haben könnten.“

Es könnte nun – nach zwei Bürgerentscheiden zum Schwimmbad 2010 und 2013 – eine neue Diskussion zum Wellenberg aufflammen. Den Standpunkt seiner Fraktion macht Michael Fux deutlich: „Wir waren schon immer ein Kämpfer für den Wellenberg. Eine Schließung kommt so für uns nicht in Frage. Wir stehen aber auch dafür, Veränderungen anzustoßen, zum Beispiel von der Größe her.“ Immer wieder hätte die Fraktion nach den Worten von Fux Anregungen gegeben und Vorschläge gemacht, das Ganze ökonomischer zu gestalten, um von den hohen Kosten herunter zu kommen. Die Freien Wähler regen eine neue Wellenberg-Diskussion an, „um darüber zu beraten, wie der dauerhafte Erhalt des Schwimmbads gesichert werden kann“.

Eine „zeitnahe Beratung“ wie gefordert liegt nun in den Händen von Bürgermeister Arno Nunn. Womöglich kommt das Thema noch im Januar bei einer Ausschusssitzung auf die Tagesordnung.